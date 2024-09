Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 38 (2024)

Nieuws

Vrijdagmiddag, halfvijf. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin Volvo met een handig pakezeltje komt en we een SUV (auw!) van Alpine betrappen. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top - Europese automerken hebben iets wat Chinezen niet hebben

De verkopen van elektrische auto’s zitten in het slop, en de vrees voor de Chinese concurrentie is groot. Maar Europese merken hebben één uniek wapen in handen dat ze veel meer zouden moeten gebruiken. En dat wapen ligt eigenlijk enorm voor de hand.

+ Top - Volvo EX30 wordt een beetje een Volvo 240



De Volvo EX30 is een succesnummer. Dus bedachten ze bij Volvo de EX30 Cargo: een compacte bestelauto om ook ondernemers een plezier te doen. Na gebruik kan hij bovendien weer als normale gezinsauto worden doorverkocht. Slim!



+ Top - 8 dappere merken stoppen snel met verbrandingsmotor



Per 2035 is het in Europa over en uit voor nieuwe auto's met een verbrandingsmotor. Maar er zijn 8 automerken die al eerder de stekker eruit trekken. Dat getuigt van lef. We maakten een overzicht welke merken dit zijn.

- Flop - Weer een sportwagenmerk dat zwicht voor de SUV



Houdt het dan nooit op? Nadat zelfs Ferrari met de Purosangue zijn SUV-schaamte overboord zette, is het hek van de dam. Er komt binnenkort weer een merk uit de kast: we betrapten een SUV van Alpine.

- Flop - Bizarre en peperdure misser van BMW



Na twee jaar onderzoek heeft BMW Group ontdekt dat zo’n anderhalf miljoen auto’s een potentieel remprobleem hebben. De oorzaak is even simpel als bizar, zeker als je bedenkt dat het bijna 1 miljard euro gaat kosten om het probleem te verhelpen..

- Flop - Matige autoverkopen in heel Europa



Alle verkoopcijfers van de Europese landen over augustus 2024 zijn inmiddels bij elkaar opgeteld. Dat was een slagveld voor de meeste merken, maar er zijn ook lichtpunten. Bij Volvo en Lexus was het feest.



