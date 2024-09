Nieuws

Per 2035 is het in Europa over en uit voor nieuwe auto's met een verbrandingsmotor. Maar er zijn 8 automerken die al eerder de stekker eruit trekken. In het volgende overzicht zie je welke merken dit zijn.

In 2035 komt er in de Europese showrooms een einde aan de verkoop van nieuwe auto's met verbrandingsmotor. Tenminste, dat is het plan. Italië ligt bijvoorbeeld al dwars en roept de EU een einde te maken aan dit 'absurde' verbod.

Vraag naar EV's loopt terug

De smeekbede van Italië is deels te verklaren. De productie van de elektrische Fiat 500 is tijdelijk stilgelegd omdat de vraag naar EV's terugloopt, zoals de 500e. Paniek bij Fiat, dat besloten heeft de elektrische 500 op termijn ook met een verbrandingsmotor (mild hybrid) te leveren, de aangekondigde Fiat 500 Ibrida.

Streep door EV-subsidies

Ook andere merken worstelen met de verkoop van hun EV's. Niet zo gek ook, als je bedenkt dat sommige Europese landen een streep hebben gezet door hun aanschafsubsidies. Nederland bijvoorbeeld. Maar onze markt is nog relatief klein. Duitsland is een ander verhaal. Ook in dit grote land is een einde gekomen aan de subsidie en dat doet meer pijn. Zo verkeert Volkswagen, toch de parel van de Duitse auto-industrie, al in zwaar weer.

Volvo krabbelt terug

Ook Volvo ziet de bui al hangen. Waar het merk eerder stug vasthield aan een volledige elektrificatie per 2030, is het door de tegenvallende vraag naar EV's onlangs toch op deze belofte teruggekomen. Niet langer ligt de focus alleen op volledig elektrische modellen, alle auto’s met een stekker kunnen voortaan door de Zweedse beugel. Dus ook plug-in hybrides.

Het doel dat Volvo nu hanteert, is dat 90 tot 100 procent van de nieuw verkochte auto's in 2030 volledig elektrisch of plug-in hybride is. De resterende procenten komen voor rekening van mild hybrids.

Ondanks alle tegenwind zijn er nog merken die vasthouden aan hun strategie en eerder dan 2035 hun nieuwe modellen met verbrandingsmotor aan de wilgen hangen. Welke fabrikanten al klaar zijn voor de elektrische toekomst en al vóór 2035 geen verbrandingsmotoren meer aanbieden, of dit in elk geval aanzienlijk willen verminderen, laten we zien in de onderstaande tabel.



merk stopt per opmerking Alfa Romeo 2027 - Audi 2033 Vanaf 2026 geen nieuwe modellen met verbrandingsmotor meer BMW 2035 Per 2030 50 procent volledig elektrisch Fiat 2027 Ford 2030 Hyundai 2035 Jaguar 2025 Mazda 2035 Per 2030 40 procent volledig elektrisch Mercedes 2035 Per 2030 100 procent elektrisch op geschikte markten Opel 2028 Peugeot 2030 Vanaf 2024 een EV van elk model Porsche 2035 Per 2030 meer dan 80 procent volledig elektrisch Skoda 2035 Per 2030 meer dan 70 procent volledig elektrisch Volkswagen 2033 Per 2030 minstens 80 procent volledig elektrisch

En Toyota dan?

Als er één merk is dat altijd al sceptisch was over een volledige elektrificatie van de automarkt, is het Toyota wel. En nu ziet het ernaar uit dat 's werelds grootste autofabrikant het gelijk aan zijn kant heeft, wat de plannen van de EU ook zijn.

In de komende drie jaar willen Toyota en Lexus 10 nieuwe EV’s introduceren, waaronder modellen op een nieuw platform en andere op de verbeterde versie van de huidige e-TNGA-architectuur. Verder heeft Toyota plannen om in 2026 te beginnen met solid state-accu’s. Al zal het nog tot 2030 duren voordat deze in massaproductie gaan.