Italië wil af van 'absurd' verbod op auto's met verbrandingsmotor in 2035

Italië dringt aan op herziening van het EU-plan om de verkoop van nieuwe auto's met verbrandingsmotoren vanaf 2035 te verbieden. Een Italiaanse minister noemde de huidige plannen zelfs absurd.



Volgens de Italiaanse regering sluit het geplande beleid niet meer aan bij de huidige marktsituatie, waarin de Europese auto-industrie het zwaar heeft. Vooral Volkswagen is in last. De grote Duitse fabrikant dreigt zelfs voor het eerst in 87 jaar Duitse fabrieken te moeten sluiten.

De Italiaanse minister van Energie Gilberto Pichetto Fratin noemde het verbod op auto's met verbrandingsmotor zelfs 'absurd' en gedreven door een 'ideologische visie' in plaats van een pragmatische aanpak, zo lezen we bij Automotive News Europe.

'Tussenevaluatie vervroegen'



Volgens huidige EU-wetgeving mogen alle nieuwe auto's die na 2035 verkocht worden, geen CO2-uitstoot meer uitstoten. Dit betekent het einde van auto's op fossiele brandstoffen in de 27 EU-lidstaten. Voor 2026 was een evaluatie gepland, waarbij de EU zou kijken hoe de vlag erbij hing. Vervolgens zouden de beleidsmakers bepalen of er tussentijdse wijzigingen nodig zijn. Maar de Italiaanse minister van Industrie Adolfo Urso vindt dat de eerste tussentijdse evaluatie over het geplande verbod vervroegd moet worden naar begin 2025.

'Verbod op verbrandingsmotor intrekken'



De rechtse regering van Giorgia Meloni is niet tegen de ontwikkeling van elektrische voertuigen. Wel is haar kabinet van mening dat lidstaten meer vrijheid krijgen in de technologie die ze kiezen om de afgesproken klimaatdoelen te halen. Verder bepleit de Italiaanse regering een geleidelijker overgang. De regeringspartij Lega, onder leiding van vicepremier Matteo Salvini, overweegt zelfs een wet die de regering verplicht het verbod op verbrandingsmotoren helemaal in te trekken.

Verkoop EV's koelt af



Europese autofabrikanten investeren momenteel zwaar in elektrificatie. Maar de verkoop van elektrische auto's is juist aan het afkoelen. Met name in Duitsland, de belangrijkste automarkt van de EU. Bovendien komen er steeds meer goedkope Chinese (elektrische) auto's naar Europa. Volkswagen-topman Oliver Blume waarschuwde dat er verandering nodig is, omdat de Europese markt krimpt terwijl de concurrentie toeneemt. “De taart wordt kleiner en er zitten meer mensen aan tafel”, zei hij in een interview.



Hoe succesvol zijn de Chinese automerken in de EU?



Laten we de verkoopcijfers van 2023 in de EU er eens bij pakken. Wat blijkt? Bijna een kwart van de verkochte elektrische auto's was in China gebouwd. Maar het merendeel kwam van niet-Chinese merken als BMW, Tesla en Dacia die een (deel van) hun EV's in China produceren. Ook MG was in 2023 nog erg succesvol in Europa, maar kampt in 2024 met een flinke verkoopdaling, net als het Polestar. BYD laat weliswaar een flinke groei zien, maar de absolute aantallen zijn nog altijd niet indrukwekkend.

Ook moederbedrijf Fiat, Peugeot en Opel in zwaar weer



Stellantis, eigenaar van Italiaanse merken zoals Fiat, Alfa Romeo en Maserati, maar ook van Opel, Citroën, Peugeot en Jeep, ziet de verkopen dalen. Het concern dreigt, net als Volkswagen, personeel te moeten ontslaan. Renault-CEO Luca de Meo benadrukte in een interview dat Europese autofabrikanten mogelijk tot wel 15 miljard euro aan boetes riskeren als ze de ambitieuze klimaatdoelen van de EU niet halen, mede door de tegenvallende verkoop van EV's.

Kortom, de druk op de Europese auto-industrie neemt toe en Italië wil dat de EU snel haar koers aanpast om een balans te vinden tussen milieudoelen en de economische werkelijkheid.