Hyundai's antwoord op EV-crisis: elektrische auto's met 800 km bereik en extra hybrides

Hyundai heeft een antwoord op de wereldwijde EV-dip: elektrische auto's met 800 km bereik en een verdubbeling van het aantal hybrides.Tegelijkertijd blijft het verkoopdoel van 2 miljoen EV's in 2030 overeind.

Het Hyundai-concern wil de 'stagnatie in de EV-markt' aanpakken door z'n programma uit te breiden met meer hybride-modellen én met nieuwe Extended-Range EV's (E-REV). Oftewel elektrische auto's met een extra groot bereik. Het merk is van plan om het aantal volledig elektrische modellen geleidelijk te verhogen tegen 2030, wanneer een herstel van de EV-markt wordt verwacht.



Verkoopdoel 2030 blijft: 2 miljoen EV's



Ondanks een tijdelijke extra focus op hybrides, houdt Hyundai vast aan zijn doel om tegen 2030 jaarlijks 2 miljoen EV's te verkopen. Om dat verkoopdoel te halen, wil Hyundai in Noord-Amerika en China EV's lanceren met een bereik van meer dan 800 kilometer. Deze E-REV's moeten mensen met actieradiusvrees overhalen om toch elektrisch te gaan rijden.



Overigens lijkt het ons niet verkeerd om dit soort auto's ook aan te bieden in Europese landen waar de laadinfrastructuur nog niet op orde is. Al was het maar om alle EV-rijdende Nederlandse toeristen de helpende hand toe te steken.



Vooral Duitsland kampt met teruglopende vraag EV's



De Europese Associatie van Autoproducenten (ACEA) maakte onlangs bekend dat de totale Europese autoverkopen in juli een licht plusje vertoonden. Het aantal verkochte EV's was juist met 12,1 procent gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.



Hierbij moeten we wel de kanttekening plaatsen dat de dip in de EV-verkopen voor een groot deel voor rekening komt van Duitsland. Een land waar elektrische auto's in juli 2023 juist extreem goed werden verkocht. De huidige Duitse ontwikkeling is een direct gevolg van het verdwijnen van de riante aanschafsubsidies en geeft dus een vertekend beeld.



In landen als Frankrijk (+1%), Groot-Brittannië (+19%), Nederland (+9%) en België (+44%) plusten EV's juist. Als je daarnaar kijkt, is het niet zo vreemd dat Hyundai ervan uitgaat dat de stagnerende vraag naar EV's tijdelijk is.



Hyundai optimistischer dan concurrenten



Het Zuid-Koreaanse merk klinkt daarbij optimistischer dan Ford, Porsche en Mercedes, die hun EV-doelen allemaal naar omlaag hebben bijgesteld. Tesla, lange tijd verkoopleider op het gebied van elektrische auto's, ligt ook achter op het verkooptempo dat nodig is om de 1,8 miljoen auto's van vorig jaar te evenaren. Ondanks wereldwijde prijsverlagingen tot wel 20 procent.

Met de gekozen strategie speelt Hyundai in op de veranderende marktomstandigheden en probeert het zijn positie te versterken in zowel het hybride- als het EV-segment. Tegelijkertijd wil het concern klaarstaan met een aantrekkelijk EV-portfolio op het moment dat de vraag naar volledig elektrische auto's weer aantrekt.