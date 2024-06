Elektrische Alpine A290 (2025) met 220 pk is in één opzicht heel gewoon gebleven

Nieuws

Het studiemodel van de Alpine A290 – afgeleid van de Renault 5 – had het stuur in het midden van het dashboard. Het zou wat zijn als de definitieve versie dat ook had. Maar nee …

Bij het studiemodel van de Alpine A290 dachten we eerst dat we een leesbril nodig hadden, of misschien al iets te gretig van de Franse wijn hadden genipt. Zat het stuur echt in het midden? Ja dus. Dit maffe trucje heeft de definitieve versie uiteraard niet gehaald. Het stuur zit links en in het midden bevindt - zoals het tegenwoordig heurt - een groot multimediascherm.

Kijken we al reikhalzend uit naar de elektrische Renault 5 E-Tech, de Alpine A290 is misschien nog wel leuker. Het studiemodel van de Alpine was 4,05 meter lang, de definitieve A290 is teruggebracht tot 3,99 meter. Daarmee is hij nog altijd 7 cm langer dan de Renault 5.

Uiterlijk zie je de overeenkomsten met de R5 meteen, maar toch hoef je weinig moeite te doen om de twee modellen uit elkaar te houden. Zo heeft de Alpine A290 twee extra koplampen, met X-vormig motief.

Voor een kleine auto is het formaat van de wielen enorm: 19 inch is standaard! Verder herken je de Alpine A290 aan onder meer de brede spatborden en zijskirts, de zwarte haaienvin-antenne, het zwarte dak en de diffusor.



Magische OV-knop



Met gepast Franse chauvinisme meldt Alpine dat de A290 in Frankrijk wordt gebouwd, vanaf 2025 komt zelfs de batterij uit eigen land. Gek genoeg is het met trots gedragen Franse vlaggetje op de C-stijl optioneel. Alpine kiest niet voor een opzichtige achterspoiler, maar voor een beschaafde ‘ducktail’.



Voor rally- en raceliefhebbers valt er in het interieur genoeg te ontdekken. De magische OV-button op het stuur bijvoorbeeld. Dat is geen aanmoediging om met de trein te reizen, maar zorgt voor een tijdelijke boost-functie. Ook launch control is leverbaar, en desgewenst houdt de auto je rondetijden op het circuit bij. Via de RCH-draaiknop kies je hoeveel remenergie je wilt terugwinnen.



Alpine A290 vermogen

Natuurlijk zijn niet alleen het uiterlijk en het interieur sportiever dan dat van de Renault 5 E-Tech Electric. Ook het motorvermogen ligt hoger. Het elektrische Vijfje levert maximaal 150 pk, terwijl de Alpine A290 hem met minimaal 30 pk overtoept (basisversie en GT-Premium). Echt lachen wordt het met de 220 pk en 300 Nm sterke Alpine A290 GT Performance en GTS.



Van de snelle versie weten we al wat specs. De sprint van 0 naar 100 km/h is in 6,4 seconden tot een goed einde gebracht. De 52 kWh-batterij laadt met maximaal 100 kW en de actieradius is 380 kilometer. Vanwege de grote batterij is de krachtige Alpine geen lichtgewicht; hij weegt 1479 kilo. Dat is ongeveer net zoveel als een McLaren Artura met 700 pk ...

Om ervoor te zorgen dat zijn vooras niet krankjorum wordt van het vermogen dat hij moet verwerken, krijgt de A290 een 60 mm bredere spoorbreedte dan de R5. Verder heeft-ie een Brembo-remsysteem met vier zuigers per remklauw, een nieuw ontwikkelde multilink-achterwielophanging en torque vectoring voor een optimale wegligging.



Alpine A290 levertijden en prijs

De Alpine A290 verschijnt begin 2025 op de markt. Daarka komen nog minstens twee modellen van Alpine: een elektrische A110 en een crossover. De prijs van de Alpine A290 is niet bekend. Maar de duurste Renault 5 kost 34.490 euro, dus we kunnen ervan uitgaan dat de goedkoopste A290 een hogere prijs krijgt.