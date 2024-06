Waarom wij de duurste versie van de Renault 5 zouden bestellen

Nieuws

De Renault 5 is sinds eind mei te bestellen vanaf 32.990 euro. Daarvoor krijg je de EV in de Techno-uitvoering, als Iconic Cinq kost de 5 minimaal 34.490 euro. Maar wat krijg je voor die meerprijs van 1,5 mille?

Een aantal weken geleden maakte Renault de Nederlandse prijzen van de Renault 5 bekend. Althans, van de twee uitvoeringen waarmee het start in ons land: de Techno en de Iconic Cinq. Nu hebben de Fransen de volledige prijslijst vrijgegeven, waardoor we precies kunnen zien wat het verschil is tussen de twee versies.

Maar eerst de overeenkomsten: technisch zijn de Techno en Iconic Cinq gelijk. Ze hebben allebei een vermogen van 150 pk en een accupakket van 52 kWh met een bijbehorende actieradius van 410 kilometer. Snelladen doen ze met maximaal 100 kW.

Renault 5 Techno uitrusting

Het verschil zit in de uitrusting. De Techno van 32.990 euro, voor nu de instapper van de 5, is al niet kinderachtig uitgerust. Je krijgt onder andere:

Warmtepomp

11 kW AC-boordlader

100 kW snellaadvermogen

Klimaatbeheersing

18 inch lichtmetalen velgen

Achteruitrijcamera

Adaptieve cruise control

10 inch digitaal instrumentarium

10 inch touchscreen met Google-functies

Uit de configurator: interieur van de Techno (links) en Ionic Cinq (rechts)



Renault 5 Iconic Cinq uitrusting

Maar voor 1500 euro extra biedt de Iconic Cinq meerdere begeerlijke extra's. Hoogtepunt voor ons is de combinatie van stoel- en stuurverwarming. Dit pakket (Pack Winter) kost normaal gesproken 500 euro. Ook bij de meerprijs inbegrepen, is Full Easy Park Assist (normaal 350 euro) met parkeersensoren aan de voor- en zijkant waarmee inparkeren een makkie wordt.

Vervolgens een kwestie van smaak: de Renault 5 is leverbaar met twee soorten lichtmetalen wielen. De Ionic Cinq heeft wat ons betreft de mooiste (t.w.v. 200 euro). En de lak: als je de Renault 5 met een two-tone lak wilt hebben, word je met de Iconic Cinq op je wenken bediend. Tevens krijg je dan de daklijst in het zwart of titanium, en worden de lijsten onder de zijportieren en achterbumper zwart gespoten. Met de Techno kost dit geintje 500 euro extra.

Wel moeten we de instapper het voordeel geven wat betreft standaard lak: gifgroen krijg je bij de Techno gratis, het wat saaie zwart is voor de Iconic Cinq standaard. Als je een ander kleurtje wilt kost dat voor beide uitvoeringen 700 euro.

Wie meerekent, ziet dat je voor 1500 euro méér slechts 1550 euro aan extra's krijgt. Maar er zijn nog twee verschillen: de Iconic Cinq heeft het mooiste interieur (gele stoelen! - onbetaalbaar) én het optionele pakket met rijhulpsystemen is voordeliger: 500 i.p.v. 850 euro.



Renault 5 van 25.000 euro pas in 2025

De instapper van 25.000 euro zit er (nog) niet bij. Renault laat weten dat de Renault 5-uitvoeringen met een 40 kWh-batterij en 300 kilometer actieradius pas vanaf volgend jaar leverbaar zijn. De vanafprijs is met 24.990 euro zo laag als beloofd.

De voorlopige prijzen van de Renault 5 op een rijtje: