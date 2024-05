Verkoopcijfers Renault 5: wordt het wel zo'n feest?

Nieuws

Net als bijna iedereen, zijn we enthousiast over de elektrische Renault 5. Maar toen we weer een beetje ontnuchterd waren, vroegen we ons af of het nieuwe Vijfje inderdaad zo’n verkoopknaller wordt.

Bij de officiële onthulling van de elektrische Renault 5 in Genève heerste een feeststemming. Daar was-ie dan, de nieuwe, betaalbare elektrische auto van Renault, overgoten met een retrosausje. Iedereen vond hem leuk en dichtte hem een grootse toekomst toe. Het deed ons een beetje denken aan de onthulling van de Honda e in 2019 - of veel verder terug, de Volkswagen New Beetle. En als dat tweetal íéts bewezen heeft, is het wel dat een knuffelig retrodesign geen garantie is voor succes.

Retro-flops uit het verleden



Hét grote manco van de Beetle was zijn veel te hoge prijs. Bovendien bleef de rijbeleving ver achter bij het aaibare uiterlijk. Met de rijbeleving van de Honda e is niets mis. Sterker nog, hij rijdt ontzettend leuk. Maar dat Honda zo'n 35.000 euro durfde te vragen voor een kleine EV met een (theoretische) actieradius van iets meer dan 200 kilometer, werd keihard afgestraft. In Nederland werd de Honda e in drie jaar 168 keer verkocht. Daarmee schiet je geen deuk in een jerrycan benzine.



Ook Mini combineerde retrodesign met elektroaandrijving en kwam in 2021 met de Mini Electric, wederom een auto met weinig bereik voor veel geld. Toch deed de Mini het veel beter dan de Honda. In 2023 werden bijna 700 elektrische Mini's verkocht. Maar afgezet tegen de cijfers van de Tesla Model Y (13.758) en de Volvo XC/EX40 (6342), blijft het peanuts. Van de nieuwe elektrische Mini verwachten we meer. Niet alleen werd-ie leuker, hij heeft ook een grotere actieradius (vanaf 305 km).

De volgende retro-EV was de Fiat 500e. De Italiaan is wel leverbaar met een fatsoenlijk accupakket en in mei 2022 schopte hij het zelfs tot de bestverkochte elektrische auto van Europa. Inmiddels lijkt de hype er alweer vanaf. Zelfs met de benzineversies meegeteld, kwam de Fiat 500 vorig jaar in Nederland niet verder dan een 19e plek (4400 registraties).



Voorbeeld: Peugeot E-208



Als we iets breder kijken, en het retrodesign buiten beschouwing laten, dan is de Peugeot E-208 de enige compacte EV die in 2023 potten wist te breken. Hij ging bijna 5600 keer over de dealerdrempels.

Vergeleken met zijn retro-concurrenten heeft de Renault 5 twee voordelen: een redelijke actieradius tegen een redelijke prijs. Hoewel: de goedkope versie van 24.990 komt pas in 2025, net het jaar dat de aanschafsubsidie wordt afgeschaft. Althans, volgens de huidige plannen van het beoogde kabinet. Maar de instapversie van de Renault 5 heeft minder bereik (300 km) dan de Peugeot e-208 (361 km). De Renault 5 die nog dit jaar op der markt komt heeft een actieradius van een comfortabele 410 km. Daar staat dan ook een vanafprijs van 32.990 euro tegenover. Particulieren mogen er - zolang de voorraad strekt - nog 2950 euro SEPP van aftrekken. Leuk, toch moet je nog altijd een dikke 30 mille uit je spaarvarken peuteren. Private lease kan natuurlijk ook, maar bij 10.000 kilometer per jaar zit je al snel op een dikke 400 euro per maand. En dan komt daar straks de wegenbelasting nog bij.



Particulieren kopen sowieso bijna geen nieuwe auto's



Het is wat ons betreft dan ook een denkfout als je verwacht dat de Renault vanwege zijn leuke snoetje en relatief lage prijs een klapper wordt. Ongeveer 80 procent van de nieuwe auto's wordt in Nederland immers niet door particulieren gekocht, maar geleased. Voor EV's ligt het percentage leaserijders waarschijnlijk nog hoger. En leaserijders kiezen doorgaans voor wat grotere en luxere modellen. Voor hen is een lage instapprijs ondergeschikt aan het gebruiksgemak en dus de actieradius - ook al hebben velen een eigen laadpaal voor de deur. Kijk maar eens naar het onderstaande lijstje met de bestverkochte EV's van april 2024.

En wil je een Renault 5 met een groter accupakket, dan is-ie dus ineens niet zo goedkoop meer. Daarmee komt hij ineens dicht bij het vaarwater van auto's als de Volvo EX30 (vanaf 36.795 euro) en consorten. Onze prognose is dan ook dat de Renault 5 in zijn eerste volledige Nederlandse verkoopjaar op hoogstens hetzelfde aantal blijft steken als de Peugeot e-208. Dus berg die champagne maar weer op.

Bestverkochte elektrische auto's april 2024*



Volvo EX30 (1.459 registraties, 16,1% marktaandeel) Tesla Model Y (1.048 registraties, 11,5% marktaandeel) Kia Niro (820 registraties, 9% marktaandeel) Volvo EX40 (588 registraties, 6,5% marktaandeel) Tesla Model 3 (400 registraties, 4,4% marktaandeel)

Bron: RAI/Bovag