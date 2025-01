Elektrische Eend: met deze nostalgische EV lacht Citroën de Chinezen uit

Nieuws

Een moderne Citroën 2CV kan de goedkope, maar karakterloze Chinese EV’s te lijf gaan. Net als de Renault 5, moet de elektrische Eend de EV bereikbaar maken voor de gewone consument.

Onlangs konden we al melden dat er een elektrische versie van de befaamde Citroën DS komt. Daarnaast overweegt Citroën om ons te trakteren op een betaalbare elektrische Eend, zo meldt het Britse autocar.

Na Renault, heeft nu ook Citroën door dat je goedkope Chinese EV’s moet bestrijden met je eigen unieke wapen: erfgoed en emotie. Want ook al bouwen de Chinese merken tegenwoordig prima elektrische auto’s, de vormgeving, beleving en de modelnamen zijn meestal anoniem en nietszeggend.

Van gedachten veranderd



Tot voor kort wilden Citroën en DS Automobiles niks weten van retrodesign. Nee, een studiemodel als de Citroën Oli (zie witte auto op onderstaande foto's) gaf aan welke kant Citroën op wilde. Maar het is Citroën vast niet ontgaan dat de reacties lauw waren - om het mild uit te drukken.



Misschien heeft dat ook geholpen om de bedrijfsleiding van gedachten te laten veranderen. Dat zagen we als eerste aan het studiemodel DS SM Tribute. En het lijkt erop dat de betaalbare nieuwe Renault 5 en diens scherpe instapprijs van 27.990 euro de boel binnen Citroën verder heeft opgeschud.

Retro-revival dankzij Renault

Want in Frankrijk is de Renault 5 nu al een hit. Afgelopen maand rolden 9973 exemplaren de showrooms uit – dat zijn er 1721 meer dan Citroën verkocht van de nieuwe ë-C3. In november 2024, de eerste volledige verkoopmaand van de Renault 5, vergrootte Renault zijn aandeel in de Franse EV-markt van 16,3 tot 23,2 procent. En dan moet de nieuwe Renault 4 nog op de markt komen ...



En nu lijkt het erop dat Citroën niet alleen een retro-DS wil bouwen, maar ook een nieuwe 2CV. In de jaren 50, 60 en 70 was de Citroën 2 CV hét schoolvoorbeeld van een betaalbare gezinsauto. Een moderne herinterpretatie met de juiste ingrediënten zou dat nu weer kunnen worden. Overigens is de afbeelding van de oranje 2CV boven dit artikel een AI-creatie. De echte nieuwe 2CV wordt waarschijnlijk een stuk gestroomlijnder en geraffineerder van vorm.

In 2019 tekende een Nederlandse ontwerper al een moderne versie van de Eend, maar die zag er nog wel heel erg uit als een prototype.



Elektrische Eend: betaalbaarheid en eenvoud voorop

Als Citroën het erfgoed van de Eend serieus neemt, worden eenvoud en betaalbaarheid de belangrijkste uitgangspunten voor de nieuwe 2CV. Zeker omdat nieuwe EV's voor veel gezinnen onbereikbaar zijn. Daarom zal Citroën waarschijnlijk gebruikmaken van hetzelfde kostenefficiënte platform dat de basis vormt voor de nieuwe Citroën C3, Fiat Grande Panda en Opel Frontera. Mogelijk wordt de nieuwe 2CV zelfs nog verder uitgekleed om de kosten te drukken.

Dat nostalgie en elektrisch rijden wel degelijk samen kunnen gaan, bewijst niet alleen de nieuwe Renault 5. Er zijn er al jaren bedrijven actief die de originele Eend ombouwen naar elektrisch. Alleen is dat best een dure grap. Waarschijnlijk is het goedkoper om op de nieuwe elektrische 2CV te wachten ...

Wanneer komt de nieuwe elektrische 2CV?

Citroën heeft nog geen details vrijgegeven over een lanceerdatum van de nieuwe 2CV, maar een marktdebuut in 2028 lijkt mogelijk. Dat jaar zou ook de perfecte timing zijn, omdat de originele Citroën 2CV dan zijn 80-jarig jubileum viert.

Citroëns retro-revival lijkt dus meer dan ooit relevant. Ook omdat het huidige Citroën-design toch een beetje niksig en onherkenbaar is, op de Citroën C5-X na. En die wordt nota bene gebouwd in ... China.

Een nieuwe, in Europa gebouwde 2CV zou zomaar de perfecte balans kunnen vinden tussen nostalgie, betaalbaarheid en elektrische mobiliteit. En, zoals we dit artikel begonnen, het is een perfect wapen tegen de oprukkende Chinese EV’s die uitblinken in betaalbaarheid en uitrusting, maar evenveel karakter hebben als een natte krant.