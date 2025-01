Nieuws

Bij de première van de DS no. 8 had hoofdontwerper Thierry Métroz groot nieuws: in 2027 komt een moderne, elektrische versie op de markt van de Citroën DS.

De DS no. 8, die zijn werelddebuut maakt op de autosalon van Brussel 2025 (Het Salon), is de ster van de show. Maar het grote nieuws is niet deze moderne reiswagen. Hoofdontwerper Thierry Métroz verklapte dat een nieuw versie van de Citroën DS klaar is. Die komt in 2027 op de markt.



De Citroën ID/DS was in 1955 een regelrechte sensatie. Zijn combinatie van futuristisch design en baanbrekende techniek was nog nooit vertoond. Gedurende bijna 20 jaar bleef de Franse Godin in productie, tot ze halverwege de jaren 70 werd opgevolgd door de Citroën CX.





Elektrische Citroën DS (2027)

Een retromodel op basis van de oude 'Godin' is een trendbreuk. Toen de DS 7 in 2017 onthuld werd, wilde het merk juist wegblijven van de nostalgie. Tot nu toe hebben de ontwerpen van DS dan ook niets te maken met de meest beroemde Franse auto.



Thierry Métroz geeft toe dat hij de afgelopen jaren van gedachten veranderd is. “Ik heb altijd gezegd: geen retro-design. Maar sinds de Chinese merken in opkomst zijn, ben ik daar anders over gaan denken. Chinese auto’s zijn kwalitatief prima en de prijs is laag. De bedrijven hebben veel geld en kopen de beste designers weg bij de Europese merken. Maar het enige wat ze niet hebben, is de rijke geschiedenis met alle mooie verhalen die daarbij horen. De volgende generatie DS-modellen krijgt een veel duidelijker link met ons erfgoed.”



DS SM Tribute prijs



In 2024 verraste DS al met de DS SM Tribute, een grote coupé met elegante lijnen ter ere van het 10-jarig bestaan van DS Automobiles. Métroz droomt openlijk van een kleine oplage voor verzamelaars, die daarvoor een miljoenenbedrag moeten betalen.

Is Métroz niet bang voor negatieve reacties als over twee jaar de moderne Citroën DS wordt onthuld? “Bij de SM Tribute was ik daar wel en beetje bang voor. Je komt aan een icoon. Maar iedereen vond hem mooi. Wat ik tegen mijn designteam heb gezegd is: doe alsof de Citroën DS nooit uit productie is geweest en maak een evolutie van het model van 1955 tot nu.”

Met de DS gaat een oude wens van Métroz in vervulling. “Ik heb hard moeten lobbyen voor deze auto. Het ontwerp is helemaal klaar, iedereen was enthousiast, tot aan de oude baas Carlos Tavares aan toe. Een Frans merk moet een limousine in het gamma hebben; een lage, gestrekte auto. Dat is mijn droom.”

Kan Métroz misschien iets verklappen over het ontwerp van de nieuwe Citroën DS? “In mijn studio heb ik de mock-up. Maar je herkent de oude Citroën DS meteen. Hij heeft hetzelfde silhouet.”

Tip Kies jouw autoverzekering Nieuwe auto kopen? Bij Interpolis kun je nu kiezen uit een uitgebreide autoverzekering of een basis autoverzekering. Welke kies jij?

Koreaanse DS



De Citroën DS spreekt ook andere liefhebbers nog steeds tot de verbeelding. In 2020 schetste een Koreaanse ontwerper een elektrische auto op basis van de Citroën DS. Misschien heeft het designteam van Thierry Métroz daar wel inspiratie uit gehaald.



We volgen het nieuws over de moderne Citroën DS op de voet. Blijf op de hoogte via onze gratis nieuwsbrief.