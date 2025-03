Citroën C3 Aircross test: comfortabele 7-zitter (behalve als je elektrisch wilt rijden)

Tests

De Citroën C3 Aircross is technisch identiek aan de Opel Frontera. Tenminste, dat dachten we. Maar nu we de weg zijn opgegaan met beide 7-zitters blijkt dat toch anders in elkaar te zitten.

De Citroën C3 Aircross is met zijn lengte van 4,39 meter niet alleen veel langer dan de Citroën C3 zonder de toevoeging Aircross (4,03 m), maar troeft ook zijn voorganger met 23 centimeter af. De breedte (1,79 m) en hoogte (1,66 m) zijn evenmin misselijk. Dat gezegd hebbende, is het niet zo gek dat Citroën voor de C3 Aircross de meeste ruimte op de tweede zitrij claimt. We hebben hier gezeten en inderdaad: ruimte genoeg.

Ook als 7-zits SUV

Vanwege zijn ruimte wordt de Citroën C3 Aircross ook als 7-zits SUV aangeboden. Dat is niet uniek in dit prijssegment (denk aan de Dacia Jogger en de Opel Frontera die dezelfde basis heeft), maar bijzonder is het wel. Overigens is de derde zitrij een optie en alleen mogelijk op de hybrideversies. Wie volledig elektrisch wil rijden, kan maximaal vier passagiers meenemen. Vanwege de grotere batterij is er geen plek meer voor twee stoeltjes tegen de achterruit aan.

Enige lenigheid is vereist

Als volwassene moet je op de derde zitrij schuin zitten, zo weinig beenruimte is er. Maar dan moet je er eerst nog zien te komen. Het helpt dat de tweede zitrij geheel opklapbaar is (dus leuning en zitting), maar enige lenigheid blijft vereist. Kleine kinderen kunnen er echter prima zitten. Als je de stoeltjes niet nodig hebt, klap je ze simpelweg neer.

Net als de gewone C3 krijgt de nieuwe Citroën C3 Aircross het als een brievenbus vermomde instrumentarium. Daarmee wijkt het dashboard af van dat van de Opel Frontera. De extra dik gevoerde Advanced Comfort-stoelen zijn standaard vanaf het tweede uitrustingsniveau Plus en voegen daadwerkelijk wat toe. De 10 mm extra schuimvulling voelt aangenaam aan en het kussentjespatroon ervan ziet er geinig uit.

Verschil met Opel Frontera

Het grote verschil met de Opel Frontera die dezelfde basis heeft, zijn de rijeigenschappen. We hebben beide auto's onder dezelfde omstandigheden gereden (in Spanje, met droog weer en door bergachtig gebied over bochtige wegen), en de Opel betrekt je meer bij het rijden. Met de Frontera doken we graag elke bocht in, met de C3 Aircross waren we iets voorzichtiger. Het onderstel is meer op comfort afgestemd en de C3 laat zich minder strak door de bocht dirigeren.

Citroën C3 Aircross: hybride of elektrisch

We hebben aan zowel de elektrische Citroën C3 Aircross als de hybride geproefd. Uiteraard komt de EV soepeler voor de dag dan de 1.2 benzine, die soms wat rauw klinkt. Verder reageert de automaat niet altijd even vlot. Maar met zijn bescheiden vermogen is ook de ë-C3 niet bepaald een strepentrekker (van 0 naar 100 km/h in 12,9 seconden, een topsnelheid van 143 km/h). Van het gemiddelde stroomverbruik hebben we geen flauw idee, dat kun je niet aflezen van het instrumentarium …

Citroën C3 Aircross test conclusie

Wie prioriteit geeft aan comfort heeft aan de Citroën C3 Aircross een goeie auto. Dat hij ook als zevenzitter is uit te rusten, is in dit segment best bijzonder en een meerwaarde. Kleine domper is dat de elektrische versie er alleen als vijfzitter is.