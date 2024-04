Elektrische 7-zitter Citroën C3 Aircross komt nog deze zomer

Nieuws

Citroën heeft de vaart erin: na de gewone Citroën C3 komt nu ook de C3 Aircross op de markt. Wie veel mensen wil vervoeren, moet even op deze zevenzitter wachten. Je geduld wordt niet op de proef gesteld, want nog voor de zomer wordt hij onthuld.



Veel geeft Citroën niet prijs over de C3 Aircross, behalve dat hij (als je extra betaalt) zeven zitplaatsen heeft. Eigenlijk hoeven ze ook niet meer te vertellen, want technisch is alles precies hetzelfde als bij de gewone Citroën C3. Beide modellen zijn gebaseerd op het nieuwe Smart Car-platform. Dat betekent dat ook de Citroën C3 Aircross zowel een benzineversie krijgt als een elektrische variant.



Het design van de Citroën C3 Aircross borduurt voort op dat van de gewone C3. Hij is leuk om te zien, maar als het Citroën-logo er niet op zou zitten, verwar je hem snel met een auto van een ander merk.



Het uiterlijk mag dan niet des Citroëns zijn, de rijeigenschappen beloven dit wel te worden. Citroën rust de C3 Aircross standaard uit met Citroën Advanced Comfort Suspension. Hierbij is de wielophanging voorzien van zogeheten progressive hydraulic cushions die het gevoel geven alsof je over de weg zweeft, aldus Citroën.



Van het interieur zijn geen beelden vrijgegeven, maar dat zal ook weer veel overeenkomsten vertonen met dat van de gewone C3. Ga dus uit van een 10,25-inch aanraakscherm in het midden (Max-uitvoering). In de goedkopere You-uitvoering is je telefoon het centrale touchscreen.

Citroën C3 Aircross: elektrisch en benzine



Ook motorisch kunnen we invullen wat Citroën zelf nog niet wil vertellen. Een blik op de specs van de gewone Citroën C3 verraadt wat we bij de elektrische C3 Aircross kunnen verwachten. Beide modellen zijn uitgerust met een accupakket van 44 kWh en kunnen snelladen met 100 kW. Het vermogen van de elektromotor bedraagt 113 pk. De actieradius van de C3 zonder Aircross-achtervoegsel is 320 kilometer, je kunt ervan uitgaan dat de zevenzitter ongeveer op hetzelfde rijbereik uitkomt.

Net als de C3, komt de C3 Aircross ook met een benzinemotor naar Nederland. De Fransen hebben de 1,2 liter Puretech-driecilinder gemoderniseerd. Zo is de distributieketting nieuw. De turbomotor levert 100 pk en is standaard gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Later brengt Citroën ook een hybride op de markt.



Prijs Citroën C3 Aircross



Nog voor de zomer wordt de Citroën C3 Aircross onthuld. Het wordt spannend wat Citroën met de prijzen gaat doen. De Citroën C3 is te bestellen vanaf 20.690 euro, terwijl je voor de volledig elektrische ë-C3 minimaal 24.290 euro uit je spaarvarken moet vissen. De huidige C3 Aircross is met dezelfde motor (benzine, 110 pk) ongeveer 2000 euro duurder dan de C3. Met een beetje geluk heb je een elektrische C3 Aircross met 7 zitplaatsen voor minder dan 30.000 euro.

Het enige andere merk dat een kleine auto met zeven zitplaatsen levert, is Dacia. Maar de Jogger is eerder een stationwagon en is bovendien niet te koop met stekker.



Concurrentie van Hyundai



Citroën is niet de enige die dit jaar met een compacte elektrische SUV op de markt komt. Ook Hyundai brengt waarschijnlijk nog in 2024 een goedkope EV naar Europa. Hij is gebaseerd op de Hyundai Casper, die nu al leverbaar is in Zuid-Korea, maar dan met een verbrandingsmotor. De Casper lijkt een beetje op de Suzuki Jimny, al is hij met een lengte van 3,60 meter een stuk kleiner dan de 4,39 meter lange C3 Aircross.