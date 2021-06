Eerste review - Waag het niet om de vernieuwde Citroën C3 Aircross schattig te noemen!

Wat valt op aan de vernieuwde Citroën C3 Aircross?

Dat zijn aangezicht - daar gaan we al - assertiever en volwassener is geworden. Weg is de bolle toet van de huidige Citroën C3 Aircross! Ervoor in de plaats komt een peinzende kop met gefronste wenkbrauwen. Als een kind volwassen wordt, verliest het zijn open gezicht. En dat is bij de C3 Aircross net zo. Hij kneep eerst alleen met zijn dagrijverlichting, maar kijkt nu ook met zijn koplampen half dicht de wereld in.

De nieuwe Citroën is ergens boos over, zo lijkt. Zou het de recordprijs van benzine zijn? De mondkapjesdeal van Sywert van Lienden? Het feit dat Leontien schuinmarcheerder Marco toch weer een kans heeft gegund? Of kijkt hij gewoon moeilijk omdat hij niet kan kiezen uit de meer dan zeventig verschillende exterieuropties die Citroën voor de C3 Aircross biedt?

Wat is er goed aan de vernieuwde Citroën C3 Aircross?

De door ons gereden Citroën C3 Aircross Puretech 110 met handbak is met afstand de meest gekozen variant; ruim 70 procent van de kopers / leaserijders neemt hem. En die groep mensen zal niet teleurgesteld zijn. Het 1,2-liter turboblokje van de Citroën is onderweg een fijne kameraad: stil bij een constante snelheid, krachtig genoeg voor een vlottere rijstijl en relatief zuinig (1 op 17,2 is de officiële opgave).

Dat de Puretech 110 alleen met een handgeschakelde zesbak wordt geleverd, is wat ons betreft geen probleem. De transmissie wisselt soepel van verzet, waarbij de vreemd gevormde versnellingspook (de knop is een soort kubus met afgeronde hoeken) wonderwel uitstekend in de hand ligt.

In de Citroën C3 Aircross zit je op zogeheten Advanced Comfort Seats. Dat zijn stoelen met 15 millimeter extra schuimvulling, waar Citroën in al zijn reclamemateriaal hoog over opgeeft. Maar om eerlijk te zijn, begrijpen wij de poeha niet zo. De stoelen zitten goed en zijn best comfortabel, maar onderscheiden zich, wat ons betreft, niet van de stoelen van andere fabrikanten.

Ruimte heb je in ieder geval te over in de C3 Aircross, zowel voorin als achterin. Ben je 1,90 meter lang? Dan vind je eenvoudig een fijne zitpositie achter het stuur en kun je ook nog achter jezelf zitten. Er zit een uitsparing voor je knieën in de rugleuningen van de voorstoelen, maar die zit voor langere mensen eigenlijk nét iets te laag. Hoofdruimte is er in overvloed op de achterbank.

Die bank kan naar voren en naar achteren worden geschoven, voor meer beenruimte of meer bagageruimte. Standaard is er 410 liter beschikbaar (510 liter met de achterbank in de voorste positie). De kofferbak kan worden uitgebreid naar 1289 liter door de rugleuningen neer te klappen.

Standaard is de basisversie van de C3 Aircross behoorlijk goed uitgerust, maar toch kiest een aanzienlijk deel van de klanten het duurste uitrustingsniveau: Shine. Begrijpelijk, want daarop krijg je automatische airco, een regensensor, parkeersensoren achter en een infotainmentsysteem met 9-inch touchscreen. Dat laatste werkt snel, eenvoudig en ondersteunt Apple Carplay, Android Auto en MirrorLink.

Een beetje onzinnig voor Nederland is de Grip Control en Hill Descent Assist-optie. Die is alleen te bestellen op de C3 Aircross Shine, kost 300 euro en voegt een draaiknop aan het interieur toe, waarmee je uit diverse terreinmodi kunt kiezen. De Citroën heeft geen vierwielaandrijving, maar door een combinatie van elektronische systemen in te zetten, creëert hij op sneeuw, zand of in het terrein zoveel mogelijk grip.

Wat kan er beter aan de vernieuwde Citroën C3 Aircross?

Wij vinden het 'oude' uiterlijk van de Citroën C3 Aircross sympathieker. Maar goed, dat is iets waar we over kunnen twisten. Een minder smaakgevoelige vaststelling is dat het rijgedrag van 'le petit suv' vooral op comfort is ingesteld. Dat hoort bij het merk, daarom staat Citroën bekend. Ben je dus op zoek naar een iets strakker sturende auto, dan raden wij je aan om verder te kijken, bijvoorbeeld naar een Seat Arona of Volkswagen T-Cross.

Wanneer komt de vernieuwde Citroën C3 Aircross en wat kost-ie?

De Citroën C3 Aircross is te bestellen vanaf 23.090 euro. Voor dat geld krijg je de populairste motorisering - de turbodriecilinder met 110 pk - in het basisuitrustingsniveau Live. Wil je per se een tot de nok toe met opties gevulde C3 Aircross, dan ben je 27.850 euro kwijt voor de topversie, genaamd Shine.

Bij de benzinemotor met 110 pk hoort een handgeschakelde zesbak. Een automaat krijg je alleen op de C3 Aircross Puretech 130 (vanaf 29.500 euro) en de C3 Aircross BlueHDi 120 (vanaf 33.630 euro). Want ja, Citroën levert nog steeds diesels. De hiervoor genoemde BlueHDi 120, maar ook de BlueHDi 100 (30.430 euro).

Wat vind ikzelf van de vernieuwde Citroën C3 Aircross?

Laat ik voorop stellen dat ik geen liefhebber ben van suv's. Als ik in de prijsklasse van de C3 Aircross bij Citroën moest shoppen, dan zou ik voor de gewone C3 of de nieuwe C4 gaan. Ben je wél in de markt voor een compacte suv, dan is de C3 Aircross een onderscheidende, ruime en comfortabele keuze. Daar verandert zijn nieuwe 'assertieve' en 'volwassen' uitstraling weinig aan.