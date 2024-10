Tesla Model Y nu ook als zevenzitter, maar er schuilt een addertje onder het gras

Nieuws

Tesla heeft het aanbod van de Tesla Model Y uitgebreid. Vanaf nu is de elektrische SUV ook verkrijgbaar als zevenzitter. Dat is goed nieuws voor grote gezinnen, al schuilt er wel een addertje onder het gras.

Ondanks de stagnerende vraag naar elektrische auto’s blijft de Tesla Model Y de populairste auto van Nederland. De EV ging in de eerste negen maanden van dit jaar maar liefst 12.522 keer over de toonbank. Meer dan alle modellen van Mercedes bij elkaar.

Schrijf je in voor onze gratis wekelijkse nieuwsbrief en mis geen enkel autonieuwtje meer!



Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Ruimtewonder

De Model Y staat bekend om zijn zeeën aan ruimte op zowel de achterbank als in de kofferbak. Hier is nu gebruik van gemaakt door Tesla door een derde zitrij toe te voegen. De twee extra stoelen zijn gemakkelijk te bereiken door op specifieke ‘instapknoppen’ op de buitenste zitplaatsen van de tweede zitrij te drukken. Deze stoelen schuiven dan naar voren en klappen hun rugleuning op.

Met alle stoelen in positie blijft er nog 363 liter bagageruimte over achter de derde zitrij. Gecombineerd met de frunk van 117 liter is er dus nog meer dan genoeg ruimte voor spullen. Volgens Tesla is het genoeg voor 2 kleine koffers en 2 grote tassen. Mocht er toch meer nodig zijn, dan is de derde zitrij uiteraard ook in te klappen. Dan ontstaat de enorme kofferbak van 753 liter die we van de Model Y gewend zijn.

Niet alleen goed nieuws

Klinkt als een grote goednieuwsshow, maar zoals we al hebben aangestipt, is er ook een grote ‘maar’. Zoals je kunt lezen in onze nieuwste Tesla Model Y review is de nieuwe Long Range Rear Wheel Drive onze favoriete versie van de SUV. Deze heeft met 340 pk, 450 Nm koppel en een 0-100 sprinttijd van 5,9 seconden meer dan genoeg vermogen. Door het verminderde gewicht van maar één in plaats van twee elektromotoren heeft-ie toch nog een actieradius van maar liefst 600 kilometer. De perfecte balans in onze ogen.

Als je deze versie configureert, schittert de mogelijkheid voor een derde zitrij echter door afwezigheid. Ook de Model Y RWD - de instapper van het gamma waarmee je nog aanspraak maakt op de SEPP - is niet als zevenzitter te bestellen. Tot slot blijft de Model Y Performance ook enkel als vijfzitter beschikbaar.



Model Y Long Range AWD zevenzitter

Daarmee blijft er één versie over die wel als zevenzitter is te configureren: de Long Range All-Wheel Drive. Deze is verkrijgbaar vanaf 52.990 euro, met een derde zitrij komt daar nog 2500 euro bij. Daarmee komt het minimale totaalbedrag al op ruim 55 mille. Uiteraard krijg je daar een enorm capabele elektrische SUV met 441 pk en een nog altijd nette actieradius van 533 kilometer voor. Toch is het zeker niet de mooie aanbieding die we in gedachten hadden.

Goedkopere elektrische zevenzitters

De nieuwe Peugeot e-5008 is met zijn vanafprijs van 48.415 euro bijvoorbeeld een stuk goedkoper. En dan komen ook nog eens de betaalbare Citroën ë-C3 Aircross en Opel Frontera met zeven zitplaatsen eraan. Al doe je met deze auto’s weer concessies wat betreft technische specificaties en ruimte.