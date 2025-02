Review - Citroën C3 Aircross maakt korte metten met een hardnekkig vooroordeel

Tests

We mopperen wat af over de auto's van Stellantis die op hetzelfde platform staan. Die rijden allemaal hetzelfde, toch? Nou nee. De nieuwe Citroën C3 Aircross maakt korte metten met dit hardnekkige vooroordeel.

Wat is opvallend aan de Citroën C3 Aircross?

Hoe zit dat ook alweer met de C3 Aircross? Er bestaat ook een gewone C3 en ook dat model is een SUV/crossover. De C3 Aircross is met zijn lengte van 4,39 meter niet alleen veel langer dan de C3 zonder de toevoeging Aircross (4,03 m), maar troeft ook zijn voorganger met 23 centimeter af. De breedte (1,79 m) en hoogte (1,66 m) zijn evenmin misselijk.

Vanwege zijn ruimte wordt de Citroën C3 Aircross ook als 7-zitter aangeboden. Dat is niet uniek in dit prijssegment (denk aan de Dacia Jogger en de Opel Frontera die op hetzelfde platform staat), maar bijzonder is het wel. De derde zitrij is een optie van 700 euro en alleen mogelijk op de benzineversies. Wie volledig elektrisch wil rijden, kan maximaal vier passagiers meenemen. Vanwege de batterij is er geen plek meer voor twee extra stoeltjes.

Wat is goed aan de Citroën C3 Aircross?

Net als de gewone C3 heeft de Citroën C3 Aircross het als een brievenbus vermomde instrumentarium. Het staat leuk en tegelijkertijd wijkt het dashboard daarmee af van dat van zijn tweelingbroer Opel Frontera. De extra dik gevoerde Advanced Comfort-stoelen die je op de foto ziet, zijn standaard vanaf het tweede uitrustingsniveau Plus en voegen daadwerkelijk wat toe. De 10 mm extra schuimvulling voelt aangenaam aan en het kussentjespatroon ziet er geinig uit.

Wat wel vanaf de instapversie You standaard is, is de Citroën Advanced Comfort-vering met de dubbele hydraulische dempers. Die zorgen voor een aangenaam soepele rit. Hiermee zijn we aanbeland bij het grote verschil tussen de Citroën C3 Aircross en de Opel Frontera: de rijeigenschappen.

We hebben beide auto's onder dezelfde omstandigheden gereden (in Spanje, met droog weer en door bergachtig gebied over bochtige wegen), maar de Opel betrekt je duidelijk meer bij het rijden. Met de Frontera doken we graag elke bocht in, met de C3 Aircross zijn we iets voorzichtiger. Het onderstel is meer op comfort afgestemd en de C3 laat zich minder strak door de bocht dirigeren dan de Frontera. Er zit dus wel degelijk een verschil tussen de beide Stellantis-producten.

We hebben met zowel de elektrische Citroën C3 Aircross als met de mild hybrid gereden. Uiteraard komt de EV soepeler voor de dag dan de 1.2 benzine, die soms wat rauw klinkt. Verder reageert de automaat niet altijd even vlot.

Met zijn bescheiden vermogen van 113 pk is ook de Citroën ë-C3 niet bepaald een strepentrekker (van 0 naar 100 km/h in 12,9 seconden, een topsnelheid van 143 km/h). Maar in een auto die vooral op comfort is afgestemd doet de acceleratie er nu eenmaal minder toe. Van het gemiddelde praktijkverbruik van de ë-C3 hebben we geen flauw idee, dat kun je niet aflezen van het instrumentarium …

Wat kan beter aan de Citroën C3 Aircross (2025)?

Dat het comfort voorrang heeft gekregen boven rijdynamiek, merk je ook aan de wel héél lichte besturing. Alsof Citroën bij Fiat (ook onderdeel van Stellantis) de City-stand van de Fiat Panda uit de schappen heeft getrokken en stiekem in de C3 geïnstalleerd heeft.

Maar waar je bij de Panda een knop moet indrukken om deze superlichte parkeerstand te activeren, is-ie bij de C3 continu aan het werk. Niet helemaal ons ding, wij willen iets meer weerstand en gevoel. Het gros van de consumenten zal echter verheugd uitroepen dat de C3 zo lekker makkelijk stuurt.

Dan nog even over die derde zitrij: als volwassene heb je hier weinig te zoeken, zo weinig beenruimte is er. Maar dan moet je hier nog eerst zien te komen. Het helpt dat de tweede zitrij geheel opklapbaar is (dus leuning en zitting), maar enige lenigheid blijft vereist.

Aan de andere kant: de twee krappe zitplaatsen hebben wel degelijk een meerwaarde voor wie regelmatig met kleine kinderen onderweg is. Die kunnen er prima zitten en vinden het waarschijnlijk ook nog hartstikke leuk om helemaal achter in de auto te kruipen, lekker ver weg van papa en mama.

Wat kost de Citroën C3 Aircross?

De C3 Aircross kent verschillende aandrijflijnen, die we al kennen uit andere Citroëns. Daaronder zit de nieuwe, 100 pk sterke driecilinder 1,2-liter benzinemotor met distributieketting. Diezelfde motor is er ook als mild hybride met 136 pk. Er is ook een volledig elektrische versie met 113 pk. Alleen de 100 pk-versie heeft een handgeschakelde zesbak, de hybride en elektrische Citroën C3 Aircross zijn uitgerust met een automaat.

De elektrische Citroën heeft een actieradius van ruim 300 kilometer en is in 26 minuten op te laden van 20 naar 80 procent. Later dit jaar komt een versie met een WLTP-actieradius van 400 kilometer.

C3 Aircross 1.2 Turbo, 100 pk, vanaf 26.990 euro

C3 Aircross Hybrid, 136 pk, vanaf 31.730 euro

C3 Aircross elektrisch, 113 pk, vanaf 27.400 euro

Wat vind ikzelf van de Citroën C3 Aircross?

Ik heb met zowel de Opel Frontera als de Citroën C3 Aircross gereden. Mijn voorkeur gaat uit naar de Opel, omdat-ie je meer bij het rijden betrekt. Wie prioriteit geeft aan comfort heeft aan de C3 Aircross een goeie auto. Dat hij ook als zevenzitter is uit te rusten, is in dit segment best bijzonder en een meerwaarde. Kleine domper is dat de elektrische versie er wel alleen als vijfzitter is.

Alles gelezen? Dan heb je wel een gratis nieuwsbrief verdiend, meld je snel aan!