De Citroën ë-C3 is een prijsvechter; na de Dacia Spring is het de goedkoopste elektrische auto. Nu de ook de prijs van de Citroën C3 met benzinemotor bekend is, kun je nog eens 3,5 mille in je zak houden. Tenzij je kiest voor private lease ...



De nieuwe Citroën C3 is al te bestellen vanaf 20.690 euro, terwijl je voor de volledig elektrische ë-C3 minimaal 24.290 euro uit je spaarvarken moet vissen. De C3 in You-uitvoering is dus 3600 euro goedkoper dan de ë-C3 You. In de Max-uitvoering groeit het prijsverschil zelfs naar 3800 euro. Met de prijsstelling lukt het Citroën dus niet om de elektrische C3 goedkoper te maken dan de C3 met verbrandingsmotor.

Alle prijzen van de Citroën (ë-)C3 op een rijtje

Model Aandrijflijn Prijs C3 1.2l Turbo MT6 You Benzine €20.690 C3 1.2l Turbo MT6 Max Benzine €24.900 ë-C3 44 kWh Elektrisch €24.290 ë-C3 44 kWh Elektrisch €28.790

Private lease prijs



Kopers van de benzine-C3 profiteren dus van een flink lagere prijs. Maar nu komt het: de private lease prijzen voor beide aandrijflijnen zijn hetzelfde. Hierdoor betaal je voor de You-uitvoering maandelijks minimaal 385 euro, de Max is beschikbaar vanaf 455 euro. Dit is dus ongeacht of je kiest voor de C3 met benzinemotor of de elektrische ë-C3.

Gelukkig is daar nog de private lease vergelijker van Auto Review. Daar vind je de ë-C3 al vanaf 354 euro. Daarbij kun je nog profiteren van de SEPP-subsidie. De subsidie van 2950 euro wordt bij een private leasecontract per maand uitbetaald, tot een maximum van 48 maanden. Hierdoor kun je maandelijks een bedrag van 61,46 tegemoet zien.

De ë-C3 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 354,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle ë-C3 private lease prijzen.

Citroën C3 specificaties

De huidige Citroën C3 gaat al mee sinds 2016, het werd dus tijd voor een opvolger. De Fransen hebben de 1.2 liter Puretech-driecilinder gemoderniseerd. Zo is de distributieketting nieuw. De turbomotor levert 100 pk en is standaard gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. De 0-100 sprint klaart de C3 in 10,7 seconden, de topsnelheid bedraagt 183 km/h. Een caravantrekker is de C3 niet: het maximale geremde trekgewicht bedraagt slechts 600 kilo.

Citroën C3 met automaat



De keuze wordt nog groter, want er komt ook een C3 met mild-hybride aandrijflijn. Net als bij de Jeep Avenger, Peugeot 208 en Opel Corsa met dezelfde motor, gebeurt het schakelen altijd via een zestraps automaat met dubbele koppeling. In de versnellingsbak zit de elektromotor van 28 pk sterk verwerkt. Volgens Citroën kun je met de C3 Hybrid 50 procent van de stadsritten elektrisch afwerken.