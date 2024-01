Nieuws

Elektrische auto’s zijn relatief duur. Dit zorgt ervoor dat minder mensen overstappen op elektrisch rijden. Private lease kan dit probleem wegnemen. Wij lichten de vijf beste private lease deals uit voor een EV.

De hoge aanschafprijs is een van de eerstgenoemde bezwaren van sceptici als het gaat om de overstap van auto’s met een verbrandingsmotor naar EV’s. Maar door een elektrische auto te private leasen hoef je niet in één keer dit grote aankoopbedrag neer te leggen. Bovendien kun je ook met private lease profiteren van de subsidie voor elektrische auto’s. Daarmee gaat er nog een extra bedrag af van het maandbedrag.



Je kan dus in een nieuwe elektrische auto rijden voor een vast maandelijks bedrag. In dit bedrag zitten tevens de afschrijving, verzekering en het onderhoud. Je hoeft de auto alleen nog maar op te laden. Maar pas op, ook met private lease kunnen de maandbedragen snel oplopen, zeker wanneer het gaat om een EV.

Daarom hebben we een lijst samengesteld met de vijf goedkoopste elektrische private lease auto’s die momenteel te vinden zijn op onze private leasvergelijker. Daarbij belichten we enkele belangrijke zaken zoals bijvoorbeeld de actieradius en de uitrusting.

1. Dacia Spring

Specificaties

Uitvoeringen Spring Essential Spring Extreme Vermogen (pk) 44 65 Koppel (Nm) 125 113 Accucapaciteit (kWh) 27,4 27,4 Gemiddeld verbruik (WLTP) 13,9 kWh / 100 km 14,5 kWh / 100 km WLTP-actieradius (km) 230 220 Laadvermogen (kW) 7 7 Snellaadvermogen (kW) 30 30

Pluspunten

+ Scherpe prijs

+ Hoge instap en zit

+ Wendbaar door kleine draaicirkel

Minpunten

- Kwaliteit interieur laat te wensen over

- Ruimte zowel voor- als achterin niet geweldig

- Kleine actieradius

De Dacia Spring is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 317,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Dacia Spring private lease prijzen.

2. Fiat 500e

Specificaties

Uitvoeringen 500e 24 kWh 500e 42 kWh Vermogen (pk) 95 118 Koppel (Nm) 220 220 Accucapaciteit (kWh) 23,8 42 Gemiddeld verbruik (WLTP) 13,0 kWh / 100 km 14,0 kWh / 100 km WLTP-actieradius (km) 190 321 Laadvermogen (kW) 11 11 Snellaadvermogen (kW) 50 85

Pluspunten

+ Onderscheidend ontwerp

+ Zuinig

+ Zowel als cabrio of hatchback

+ Wendbare stadsauto

Minpunten

- Actieradius van 24 kWh-versie is matig

- Snellaadvermogen niet indrukwekkend

- Maar in één uitrustingsniveau beschikbaar

De Fiat 500e is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 359,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Fiat 500e private lease prijzen.

3. Peugeot e-208

Specificaties

Uitvoeringen e-208 136 e-208 156 Vermogen (pk) 136 156 Koppel (Nm) 260 260 Accucapaciteit (kWh) 50 51 Gemiddeld verbruik (WLTP) 15,5 kWh / 100 km 14,1 kWh / 100 km WLTP-actieradius (km) 362 410 Laadvermogen (kW) 11 11 Snellaadvermogen (kW) 100 100

Pluspunten

+ Zowel van buiten als binnenin onderscheidende vormgeving

+ Respectabele actieradius

+ Comfortabel door vering en stoelen

Minpunten

- Beenruimte achterin

- Kofferbak is aan de kleine kant

- Ergonomie van I-cockpit werkt niet voor iedereen

De Peugeot e-208 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 455,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Peugeot e-208 private lease prijzen.

4. Nissan Leaf

Specificaties

Uitvoeringen Leaf 39 kWh Vermogen (pk) 150 Koppel (Nm) 320 Accucapaciteit (kWh) 39 Gemiddeld verbruik (WLTP) 17,1 kWh / 100 km WLTP-actieradius (km) 270 Laadvermogen (kW) 6,6 Snellaadvermogen (kW) 50

Pluspunten

+ Volwaardige elektrische gezinsauto voor een scherpe prijs

+ Rijke standaarduitrusting

+ Opvallend stille cabine en prettig geveerd

+ Hoog gebruiksgemak

Minpunten

- Alleen beschikbaar met het 39 kWh accupakket

- Chademo-snellaadpoort is steeds minder gangbaar

- Beperkte actieradius

- Zowel laad- als snellaadvermogen niet indrukwekkend

De Nissan Leaf is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 359,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Nissan Leaf private lease prijzen.

5. Opel Corsa Electric

Specificaties

Uitvoeringen Corsa Electric 136 Corsa Electric 156 Vermogen (pk) 136 156 Koppel (Nm) 260 260 Accucapaciteit (kWh) 50 51 Gemiddeld verbruik (WLTP) 15,8 kWh / 100 km 14,3 kWh / 100 km WLTP-actieradius (km) 354 406 Laadvermogen (kW) 11 11 Snellaadvermogen (kW) 100 100

Pluspunten

+ Opvallend stil

+ Erg comfortabel geveerd

+ Respectabele actieradius

Minpunten

- Relatief prijzig

- Ruimte achterin beperkt

- Geen one-pedal driving

De Opel Corsa Electric is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 439,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Opel Corsa Electric private lease prijzen.

Private lease elektrische auto

Kijk voor deze en andere private lease-aanbiedingen in onze prijsvergelijker. Daar vind je de beste elektrische auto private lease-deals. Ook vind je er private lease deals van auto's voor minder dan 300 euro.