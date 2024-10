Nieuws

De hoge prijs van elektrische auto’s is voor een groot deel te wijten aan dure batterijpakketten. Maar juist op dat vlak staat in de komende twee jaar veel te gebeuren ...



Het Amerikaanse Goldman Sachs onderzocht de prijzen van accupakketten van elektrische auto’s en concludeert dat deze de komende jaren drastisch gaan dalen.

De gemiddelde prijzen voor EV-batterijen dalen tot nu toe maar mondjesmaat. Waar fabrikanten in 2020 nog 141 euro per kWh betaalden, was dat in 2023 ongeveer 137 euro. De grootste daling moet volgens Goldman Sachs nog komen: naar verwachting zal de prijs over twee jaar zijn gereduceerd tot een kleine 74 euro per kilowattuur. Als deze voorspelling klopt, is de prijs in zes jaar tijd bijna gehalveerd.

Redenen prijsverlaging

De prijsverlaging heeft twee oorzaken. Ten eerste zorgt technologische innovatie voor nieuwe soorten batterijen die een tot 30 procent hogere energiedichtheid hebben en goedkoper te produceren zijn. Een duidelijk geval van: meer voor minder.

De tweede belangrijke factor is de aanhoudende daling van metaalprijzen voor batterijen. Essentiële grondstoffen als lithium en kobalt - die ongeveer 60 procent van de kosten van EV-batterijen uitmaken - zijn een stuk goedkoper geworden.

China heeft grondstoffen in handen

Er is wel één maar. Veel van de mijnen voor de grondstoffen die in batterijen worden verwerkt zijn in Chinese handen. En door de importtarieven van zowel de Verenigde Staten als de Europese Unie op Chinese auto’s, zijn de verhoudingen op scherp gezet. Mocht China besluiten om de export van de grondstoffen te beperken, dan gaan de metaalprijzen mogelijk niet omlaag.

Betaalbare elektrische auto’s

Zit alles mee, dan is het bijna zeker dat de prijs van EV-accupakketten flink gaat dalen in de aankomende jaren. Dan worden EV's goedkoper om te produceren en ligt het voor de hand dat de verkoopprijzen meebewegen. De betaalbare modellen van dit moment zijn de Citroën ë-C3, de Hyundai Inster en de Dacia Spring.