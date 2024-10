Prijs Hyundai Inster: vanaf 18.395 euro (als je snel bent)

Nieuws

Hyundai heeft een prijs op de Hyundai Inster (2024) geplakt en verdubbelt tijdelijk de EV-subsidie. Zo rijd je al vanaf 18.395 euro in het elektrische ruimtewondertje.

De basisprijs van de Hyundai Inster bedraagt 24.295 euro. Dat is ook meteen de enige uitvoering met de kleine batterij van 42 kWh (327 km), alle andere uitvoeringen krijgen 49 kWh en 370 kilometer.

Deze actieradiuscijfers gelden trouwens voor Insters met 15-inch wielen. Je levert ongeveer 10 kilometer in als je kiest voor 17-inch lichtmetaal.

Hyundai Inster (2024): 3 uitvoeringen

De E-Motion-uitvoering (24.295 euro) is de basisversie. Dat is al een behoorlijk complete uitvoering met een navigatiesysteem, een achteruitrijcamera en adaptieve cruise control. Bovendien kijk je – net als in de duurdere uitvoeringen – naar een digitaal instrumentarium en een riant touchscreen. Apple CarPlay & Android Auto zijn ook standaard.

Wij zouden upgraden naar de Pulse-uitvoering (27.295 euro). Niet alleen krijg je de grotere batterij, maar ook 15-inch lichtmetaal (de E-Motion heeft wieldoppen), een in twee delen verschuifbare achterbank en een draadloze telefoonoplader. Máár de belangrijkste reden om minimaal de Pulse te kiezen, is het optionele Winter Pack van 995 euro. Daarmee voorzie je het autootje van stoel- en stuurwarming én een warmtepomp. Het kroontje op de EV-techniek.

De Evolve-uitvoering van 28.795 euro is het topmodel. Ons reden om deze niet te nemen is een kwestie van smaak: we vinden het 17-inch lichtmetaal niet zo fraai. Door niet voor de Evolve te gaan, kunnen we ook niet kiezen voor het optionele schuifdak of het Tech Pack (1295 euro) met aanvullende rijhulpsystemen.



Onze ideale Inster kost 23.085 euro



Wij zouden voor een Pulse-uitvoering (27.295 euro) met het Winter Pack (995 euro) en een vrolijk kleurtje (695 euro) gaan. Totaalprijs: 28.985 euro. Maar daar gaat dus nog tweemaal 2950 euro van af. Dan betaal je onder de streep 23.085 euro. Maar alleen als je snel bent, want de EV-subsidie voor nieuwe auto’s en Hyundai subsidieverdubbelaar duren niet eeuwig.

Je kunt de Hyndai Inster natuurlijk ook private leasen, maar voor nu weten we alleen het basisbedrag: 334 euro per maand. Dat is met 5000 km en voor 72 maanden. Daar gaat de subsidie nog af (61,45 euro per maand voor de eerste 48 maanden).