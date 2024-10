Waarom je fluitend 1700 euro extra aftikt voor de Fiat Grande Panda Electric

Nieuws

Fiat heeft een prijs gehangen aan de nieuwe Fiat Grande Panda Electric. De EV wordt een stuk duurder dan de technisch identieke Citroën ë-C3. Dat verbaast je misschien, maar waarschijnlijk betaal je graag de meerprijs van 1700 euro.

De Fiat Grande Panda Electric is te bestellen vanaf 25.990 euro. Daarbij wijst Fiat er in zijn persbericht nadrukkelijk op dat je beter zo snel mogelijk kunt toeslaan, aangezien je dan nog profiteert van de SEPP-regeling. Al wordt de auto pas volgend jaar geleverd, toch krijg je 2950 euro subsidie als je dit jaar nog bestelt en de subsidiepot nog vol is. En dan stap je dus al in vanaf 23.040 euro.

Fiat Grande Panda prijs

De Grande Panda is met deze prijs dus (heel even) de nieuwste EV onder het magische bedrag van 25.000 euro. Dat is mooi, maar waarom is hij dan zoveel duurder dan de Citroën ë-C3? Het scheelt 1700 euro.

De technische specificaties met 113 pk, een accupakket van 44 kWh en een actieradius van 320 km zijn precies gelijk. Betaal je extra voor het guitige voorkomen van de Grande Panda, zoals je dat ook deed voor de oude Fiat 500?

Verschil zit in de standaarduitrusting

Het antwoord zit 'm in de standaarduitrusting. Want dat was een minpunt van de Citroën, hoewel we in onze Citroën ë-C3 review best te spreken waren over de EV, Vooral het ontbreken van een volwaardig instrumentarium (in plaats van een head-up display) en een centraal touchscreen is wat schraal. In plaats daarvan plaatst Citroën een knakerige telefoonhouder in de standaard You-uitvoering. Wil je dat touchscreen wel, dan ben je veroordeeld tot het optiepakket Pack Plus, waarmee de prijs direct naar 26.490 euro stijgt.

Daarmee is de Citroën ë-C3 plotseling 500 euro duurder dan de Grande Panda. En die heeft wél een 10 inch digitaal instrumentarium en een 10,25 inch centraal touchscreen met draadloos Apple CarPlay en Android Auto. Hierboven zien we de twee dashboards naast elkaar en zie je het verschil tussen de basisversies.



Grande Panda RED vs La Prima

Verder zijn ook LED-verlichting rondom, twee USB-C-aansluitingen, elektrisch bedienbare ramen voor en achter, elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels en cruise control standaard in de basisuitvoering RED. Voor extra’s als 17 inch lichtmetaal, een achteruitrijcamera, parkeersensoren voor en automatische airconditioning kun je terecht bij de Grande Panda La Prima. Deze kost 28.990, een meerprijs van 3 mille tegenover de RED-uitvoering.

Fiat Grande Panda levertijden

Wanneer we de eerste exemplaren van de Fiat Grande Panda kunnen verwachten, maakt Fiat nog niet bekend. Het wordt hoe dan ook pas 2025. Maar bestellen kan nu al. Dan pak je het douceurtje van 2950 euro van de overheid dus nog mee.