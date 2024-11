Laatste kans! Profiteer nu nog snel van subsidie met deze 5 populaire EV’s

Nieuws

Op het moment van schrijven zit er nog maar 1,38 miljoen euro in de subsidiepot voor elektrische auto’s. Dit is nog maar 2 procent van het totaal. Als je nog wilt profiteren, moet je er snel bij zijn. Wij zetten 5 aantrekkelijke EV’s op een rijtje die nu nog met subsidie zijn te verkrijgen.

Met private lease wordt autorijden een stuk eenvoudiger dankzij een vast maandbedrag waarin de meeste kosten zijn inbegrepen. Denk hierbij aan zaken zoals afschrijving, verzekering en onderhoud – deze zijn allemaal al opgenomen in je maandtarief. Hierdoor hoef je je geen zorgen meer te maken over losse uitgaven voor deze onderdelen, wat het rijden een stuk relaxter maakt. De enige kosten die je nog zelf betaalt, zijn die voor brandstof of stroom. Een private leasecontract geeft je dus financiële duidelijkheid rondom je auto, zodat je met vertrouwen de weg op kunt.

Daarbij komt dat je ook met private lease kunt profiteren van de SEPP-subsidie op elektrische auto’s. De subsidie van 2950 euro wordt bij een private leasecontract per maand uitbetaald, tot een maximum van 48 maanden. Hierdoor kun je maandelijks een bedrag van 61,46 tegemoet zien (totaalbedrag van € 2.950 gedeeld door 48 maanden), ongeacht de looptijd van je contract. Maar je moet er zoals gezegd wel snel bij zijn, er kunnen nog maar om en nabij 467 mensen profiteren van het douceurtje.

Wij benoemen 5 EV’s die alleen dit jaar nog door de subsidie extra voordelig zijn te private leasen.

1. Dacia Spring

Specificaties

Uitvoering Electric 45 Electric 65 Vermogen (pk) 44 65 Koppel (Nm) 125 113 0-100 sprint (seconden) 19,1 13,7 Accucapaciteit (kWh) 26,8 26,8 Gemiddeld verbruik (WLTP) 14,1 kWh/100 km 13,2 kWh/100 km WLTP-actieradius (km) 225 225 Laadvermogen (kW) 7 7 Laadtijd (20 - 100%) 4 u 4 u Snellaadvermogen (kW) 30 30 Snellaadtijd (20 - 80%) 45 min 45 min

Pluspunten

+ Scherpe prijs, zeker voor een elektrische auto

+ Hoge instap en zit

+ Wendbaar door kleine draaicirkel (9,5 meter)

Minpunten

- Kwaliteit interieur laat te wensen over

- Ruimte zowel voor- als achterin niet geweldig

- Kleine actieradius

De Dacia Spring is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 259,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Dacia Spring private lease prijzen.

2. Citroën ë-C3

Specificaties

Uitvoering ë-C3 44 kWh Vermogen (pk) 113 Koppel (Nm) 120 Accucapaciteit (kWh) 44 Batterijtype LFP Gemiddeld verbruik (WLTP) 17,1 kWh/100 km 0-100 sprint (seconden) 11,5 WLTP-actieradius (km) 320 Laadvermogen (kW) 7 Snellaadvermogen (kW) 100

Pluspunten

+ Zeer scherpe prijs

+ Volwassen auto voor zijn prijsklasse

+ Door suv-vorm hoge zit en instap

Minpunten

- Standaard maximaal laden met 7 kW, dus niet driefaseladen

- Actieradius is redelijk beperkt

- You-uitvoering zonder centraal touchscreen

De ë-C3 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 344,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle ë-C3 private lease prijzen.

3. Renault 5

Specificaties

Uitvoering 120 pk urban range 150 pk comfort range Vermogen (pk) 120 150 Koppel (Nm) 225 245 0-100 sprint (seconden) 9,0 8,0 Accucapaciteit (kWh) 40 52 Batterijtype Lithium-ion Lithium-ion Gemiddeld verbruik (WLTP) 14,5 kWh/100 km 14,9 kWh/100 km WLTP-actieradius (km) 312 410 Laadvermogen (kW) 11 11 Laadtijd (10%-100%) n.n.b. 4 u 45 min Snellaadvermogen (kW) 80 100 Snellaadtijd (15%-80%) n.n.b. 31 min

Pluspunten

+ Leuke en originele vormgeving

+ Rijdt leuk en comfortabel

+ Scherpe prijs

Minpunten

- Technische specificaties niet indrukwekkend

- Beenruimte achterin

- Goedkopere uitvoering nog niet beschikbaar

De Renault 5 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 349,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Renault 5 private lease prijzen.

4. Skoda Elroq

Specificaties

Uitvoering Elroq 50 Elroq 60 Elroq 85 Vermogen (pk) 170 204 286 Koppel (Nm) 310 310 545 0-100 sprint (seconden) 9,1 n.n.b. 6,7 Accucapaciteit (kWh) 55 63 82 Gemiddeld verbruik (WLTP) 15,7 kWh/100 km n.n.b. 15,3 kWh/100 km WLTP-actieradius (km) 374 449 579 Laadvermogen (kW) 11 11 11 Laadtijd AC (0-100%) 5 u 30 min n.n.b. 8 u Snellaadvermogen (kW) 145 145 175 Laadtijd DC (0-80%) 25 min n.n.b. 28 min

Pluspunten

+ Ruimer is grandioos (beter dan de EX30)

+ Compleet uitgerust vanaf instapper

+ Leuke ‘Simply Clever’ handigheidjes

Minpunten

- Ontwerp niet spannend: kopie van de Enyaq

- Versie met grote batterij (82 kWh) een stuk duurder

- Geen fysieke knoppen voor bijvoorbeeld klimaatbeheersing

De Skoda Elroq is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 429,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Skoda Elroq private lease prijzen.

5. Kia EV3

Specificaties

Uitvoering 58,3 kWh 81,4 kWh Vermogen (pk) 204 204 Koppel (Nm) 283 283 0-100 sprint (seconden) 7,5 (19 inch: 7,6) 7,7 (19 inch: 7,9) Accucapaciteit (kWh) 58,3 81,4 Batterijtype Lithium-ion Lithium-ion Gemiddeld verbruik (WLTP) 14,9 kWh/100 km (19 inch: 15,8 kWh/100 km) 14,9 kWh/100 km (19 inch: 16,2 kWh/100 km) WLTP-actieradius (km) 436 (19 inch: 414) 605 (19 inch: 563) Laadvermogen (kW) 11 11 Laadtijd (0%-100%) 6 u 8,5 u Snellaadvermogen (kW) 101 128 Snellaadtijd (10%-80%) 29 min 31 min

Pluspunten

+ Ruim, volwaardige gezinsauto

+ Slimme features

+ Met subsidie competitieve prijs

Minpunten

- Technische specificaties niet baanbrekend

- Uiterlijk (evenals EV9) smaakgevoelig

- Versie met grotere batterij stuk prijziger

De Kia EV3 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 429,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Kia EV3 private lease prijzen.

Elektrische auto private lease

Deze populaire elektrische auto’s zijn allemaal te vinden in onze private lease vergelijker. Wil je liever een andere auto? Kijk dan verder op onze private lease pagina, waar je nog genoeg andere auto’s kunt vinden om uit te kiezen.