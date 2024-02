TEST Lexus LBX - meer dan een Toyota Yaris Cross met kapsones?

Tests

Reed je ooit premium, maar is dat je tegenwoordig te groot en te duur? Dan kun je vanaf nu terecht in de Lexus LBX, de kleinste Lexus ooit. Is deze compacte, chic aangeklede suv écht meer dan een opgedofte Toyota Yaris Cross?

Tot voor kort was de CT 200h de kleinste auto uit de relatief jonge merkgeschiedenis van Lexus. Met een verkoopcijfer van bijna 11.000, is het in Nederland ook verreweg de bestverkochte Lexus ooit. Met dank aan de lage bijtelling voor zuinige auto’s. Hoewel er met hybrides tegenwoordig geen bijtellingsvoordeel meer te halen valt, heeft Lexus ook met de LBX ambitieuze plannen.

Waar staat de modelnaam van de Lexus LBX voor?



De modelnaam van de Lexus LBX staat dan ook voor Lexus Breakthrough Crossover - echt waar. Zo raamt Lexus het Europese verkoopaantal voor 2024 op 24.000 stuks. In Nederland moet de nieuwkomer het jaarlijkse verkoopcijfer van het merk verdubbelen van zo’n 600 tot 1200 stuks. Daarmee zou hij zich in de verkooplijsten scharen tussen auto’s als de Porsche Taycan, Jeep Compass en Renault Zoe.

Dat klinkt ineens een stuk minder ambitieus. Zeker als je bedenkt dat de LBX nauw verwant is aan de circa 8000 euro goedkopere de Toyota Yaris Cross. Daarvan gingen er in 2023 zo’n 6000 door de Nederlandse dealerpoorten.

Verschillen met Toyota Yaris Cross

Van Lexus mogen we niet zeggen dat de LBX en de Toyota Yaris Cross broertjes zijn. Volgens ingenieur Kunihiko Endoh maken beide weliswaar gebruik van het GA-B-platform, maar zijn ze separaat ontwikkeld. Dat zie je ook aan de afmetingen: de Lexus is 2 centimeter langer en liefst 6 centimeter breder dan de Toyota.



Lexus LBX met vierwieaandrijving



Alle LBX’en hebben dezelfde hybride-aandrijflijn. Daarin werkt een 1,5-liter driecilinder samen met een elektromotor. Collectief wekken ze 136 pk op, waarmee de LBX in 9,2 seconden naar de 100 km/h sprint en een topsnelheid van 170 km/h haalt. Moddertijgers kunnen de LBX met vierwielaandrijving bestellen. In dat geval zit er achterin een tweede elektromotor, maar die levert geen extra vermogen op. Door het extra gewicht doet hij dan ook 0,4 seconden langer over de honderdsprint.

LBX stoerder dan Yaris Cross



Speciaal voor zijn kleinste suv, heeft Lexus de spindle grille wat bescheidener gemodelleerd. Hij doet daardoor een minder zware aanslag op onze smaakorganen dan die van andere Lexus-modellen. Sterker nog, we vinden de LBX er van voren best goed uitzien. Sowieso oogt-ie stukken stoerder dan de ielige Yaris Cross.



Met de wagenbreedte nam ook de spoorbreedte toe en hetzelfde geldt voor de wielbasis. Wanneer we dat laatste horen, maakt ons hart een vreugdesprongetje. Zouden er achter in de LBX dan wel volwassen mensen met benen passen? Helaas. Endoh-san laat ons weten dat de extra centimeters ten goede komen aan de aangepaste wielophanging, die voor een lichtvoetiger rijgedrag moet zorgen. Daarnaast is de LBX een stuk stijver dan zijn broertje - sorry, neefje- en heeft Lexus extra zijn best gedaan op de geluidsisolatie.

Uitrusting Lexus LBX



Van al die verbeteringen zie je niks, het eigen Lexus-interieur springt des te meer in het oog. Het ontwerp sluit aan bij dat van de grotere modellen; strakke, eenvoudige lijnen en mooie zachte materialen, ook op het dashboard.

De basisversie van de LBX kost 35.995 euro en is redelijk compleet uitgerust. Met onder meer klimaatregeling, een achteruitrijcamera, 17-inch lichtmetalen wielen en een infotainmentsysteem met smartphone-integratie en spraaksturing. Het Lexus Safety 3+-systeem omvat onder meer adaptieve cruisecontrol, rijstrookassistentie en verkeersbordherkenning.



Prijzen Lexus LBX: extra sfeer kost extra geld



oor de echte Lexus-verwennerij moet je een beroep doen op één van de vier zogenaamde atmospheres. Voor een meerprijs van 4500 tot 6500 euro bieden ze allemaal stuur- en stoelverwarming, klimaatregeling met twee temperatuurzones, 18-inch lichtmetaal en aanvullende veiligheidssystemen, waaronder Safe Exit Assist. Dat waarschuwt je als je het portier wilt openen terwijl er een fietser of auto van achteren nadert.



Het onderlinge onderscheid tussen de verschillende atmospheres zit ‘m vooral in de aankleding. Zo ligt bij de Emotion (vanaf 40.995 euro) en Cool (vanaf 42.495 euro) de nadruk op sportiviteit en dynamiek, terwijl de Elegant (vanaf 40.495 euro) en Relax (vanaf 41.995 euro) vooral een luxe uitstraling hebben. In de laatste twee zit je bijvoorbeeld op imitatiesuède of echt leer. Wij zijn vooral gecharmeerd van de blauwe Elegant met crèmewit synthetisch leer en de gele Relax met cognackleurig leer van echte koeien.



Onvrijwillig knietjevrijden



Terwijl de voorste inzittenden het niet kunnen laten om gewenste intimiteiten aan te gaan met de zachte materialen, zitten de achterpassagiers al snel onvrijwillig knietje en voetje te vrijen met de voorstoelen. Bovendien is de bovenkant van de achterdeuren bekleed met ordinair, hard Toyota-­plastic. We hebben geen zin in gezeur en lozen het mopperende bankzittersvolkje, maar niet nadat we ook hun geklaag over de krappe in- en uitstap hebben moeten aanhoren. Vervolgens maken we ons op voor een solorit in premiumsferen.

Van stevig tot soepel



We drukken de startknop in en steken van wal. Het eerste deel van het testtraject rijden we door het centrum van het Zuid-Spaanse Valencia. Daar krijgen we te maken met een overdosis putdeksels en pokdalig asfalt. Terwijl het chique interieur de premium-illusie in stand probeert te houden, laat het onderstel al snel weten dat we niet in een Lexus LS rijden. Korte oneffenheden worden luid en duidelijk doorgegeven; we horen hier en daar zelfs wat resonanties. Langere hobbels als verkeerdrempels, worden juist mooi soepel verwerkt.

“Echt hinderlijk is het motorgeluid niet, maar van een Lexus verwacht je meer verfijning.”

De motor horen we in de stad nauwelijks. Maar tijdens het invoegen op de snelweg, kan de traploze transmissie zijn aloude karakter niet verhullen en wordt de motor flink in de toeren gejaagd. Echt hinderlijk is dit niet, maar van een Lexus - al is het een kleintje - verwacht je meer verfijning. Bij constante snelheid op strak asfalt is de LBX gelukkig mooi stil. Wel valt tijdens langere trajecten op dat de stoelzittingen aan de korte kant zijn en klagen sommige bestuurders dat ze hun linkerbeen niet goed kwijt kunnen.

Premium maar ook verrekte zunig!



Wanneer we bergachtig gebied ingaan, verrast de kleine Lexus met zijn prettig precieze besturing. Het onderstel is niet onder de indruk van snel genomen bochten. De auto houdt zich mooi neutraal en onderstuurreacties blijven heel lang uit. Ondanks een pittige rijstijl realiseren we een gemiddeld verbruik van 5,2 l/100 km (1 op 19,2). En daarmee laat de kleine LBX zien waar zijn échte kracht zit. Premium of niet, hij bin verrekte zunig. Alleen kun je je afvragen of je voor circa 40 mille niet beter een compacte elektrische suv als de Volvo EX30 kunt aanschaffen …

Spagaat tussen premium en pocketformaat



Met de LBX wil Lexus automobilisten bedienen die zich graag laten verwennen, maar die niet zitten te wachten op joekels van suv’s die maandelijks een gat in hun bankrekening slaan. Maar passen die premiumambities wel in het pocketformaat van de LBX? Wat de uitstraling van het in- en exterieur betreft, zijn de Japanners in hun missie gelaagd. Als het om geluidsbeleving en veercomfort gaat, moet Lexus nog een puntje op de i zetten.