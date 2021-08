Eerste review Toyota Yaris Cross (2021) - Is dit de compacte SUV waarop jij hebt zitten wachten?

Wat is er opvallend aan de Toyota Yaris Cross?

Je zult ze bij Toyota niet horen mopperen. De Yaris is al tot Auto van het Jaar 2021 bekroond, en in de eerste zeven maanden van dit jaar zijn meer dan 4600 exemplaren verkocht van de compacte hatchback. Maar in tegenstelling tot heel veel andere merken, had Toyota nog geen compacte SUV in de showroom staan. Daar komt op 11 september verandering in, wanneer de Toyota-dealers de Yaris Cross in de schijnwerpers zetten.

De Yaris Cross is wat langer, breder en hoger dan de hatchback. Des te opvallender is het, dat de wielbasis (2560 mm) voor de Yaris Cross niet is vergroot. Naar Toyota's zeggen is de auto speciaal ontwikkeld met de wensen van de Europese klant voor ogen. En die klant laat zijn keuze vooral bepalen door het design van een compacte SUV. In de Yaris Cross zien we duidelijke overeenkomsten met de RAV4 (kijk maar eens naar de robuuste C-stijlen).

Vanbinnen voelt de Yaris-eigenaar zich meteen thuis. De layout van het dashboard is in de Yaris Cross grotendeels gelijk aan die van de Yaris hatchback. Nieuw is het multimediasysteem Toyota Smart Connect, een primeur voor de Yaris Cross. Dit moderne systeem wordt grotendeels bediend via het aanraakbeeldscherm, dat snel reageert en mooie graphics heeft. Enkele fysieke knoppen brengen extra logica in de menustructuur. Het systeem wordt over-the-air geüpdatet, en naast de standaard functies kan de klant tegen betaling extra mogelijkheden activeren.

Wat is er goed aan de Toyota Yaris Cross?

Toyota vindt dat iedereen recht heeft op een uitgebreide veiligheidsuitrusting. Dus ook de basisversie van de Yaris Cross krijgt zonder meerprijs een compleet pakket hulpsystemen en bestuurdersassistenten. Toyota's Safety Sense 2 omvat adaptieve cruisecontrol, een actieve spoorassistent, een noodstophulp met herkenning van voetgangers en fietsers, verkeersbordherkenning en een grootlichtassistent. Kies je voor een iets duurdere uitvoering, dan worden dodehoekdetectie en een waarschuwingssysteem voor achter de auto kruisend verkeer meegeleverd.

De Toyota Yaris Cross is een prettig rijdende auto. Wij testten de hybrideversie, die een systeemvermogen heeft van 116 pk. Dat klinkt als een bescheiden vermogen, maar de auto komt vlot genoeg met het verkeer mee. De driecilinder benzinemotor (1,5 liter) wordt geassisteerd door een elektromotor in de continu variabele transmissie, die zo vaak als maar mogelijk is voor de vermogensvoorziening naar de wielen zorgt. Je hoeft niet eens je best te doen, om 50 tot 60 procent van de tijd op stroom te rijden. Het opgegeven WLTP-verbruik van 4,5 l/100 km (1 op 22,2) is een reële waarde.

De Yaris Cross rijdt zoals je mag verwachten van een compacte SUV. Je stuurt 'm eenvoudig door druk stadsverkeer en de auto reageert zonder drama op plotselinge uitwijkmanoeuvres en stuurcorrecties, wanneer je de scherpte van de bocht verkeerd hebt ingeschat en deze op hoog tempo in duikt. Toyota zegt veel energie gestoken te hebben in het geluidscomfort van de Yaris Cross. Van de banden en de wind hoor je inderdaad niet veel, de verbrandingsmotor zou nog wel iets stiller mogen zijn. De rust die de elektrische aandrijving met zich meebrengt, ga je namelijk beslist waarderen.

Wat kan er beter aan de Toyota Yaris Cross?

Net als de Yaris hatchback staat de nieuwe Toyota Yaris Cross op het nieuwe modulaire TNGA-platform, waar in de toekomst ook een nieuw model voor het A-segment op komt te staan. Een voordeel van zo'n modulair platform is de grote flexibiliteit. Daarom is het opmerkelijk dat Toyota heeft vastgehouden aan de wielbasis van 2560 mm. Dat maakt van de Yaris Cross namelijk geen ruimtewonder.

In tegendeel zelfs: als je met vier volwassen mannen van zo'n 1,90 meter wilt plaatsnemen in de Yaris Cross, wordt het proppen. Wanneer je als bestuurder je stoel naar voren schuift, steken je knieschuiven al gauw in het kunststof van het dashboard. En voel je alsnog de knieën van de passagier achter je in de rugleuning prikken. Wie naar de achterbank wordt verwezen, wordt bovendien geconfronteerd met een zeer krappe entree. De noodzaak van in- en uitstappen met gebogen hoofd, hebben we met een pijnlijke kopstoot aan den lijve mogen ondervinden ...

Nog een paar kleine kanttekeningen: voor lange mensen zijn de stoelen aan de kleine kant en zit de armsteun in het deurpaneel verkeer. Houd er ook rekening mee dat de afstemming van het onderstel aan de stevige kant is, alhoewel dat vooral een kwestie van smaak is.

Wanneer komt de Toyota Yaris Cross en wat gaat-ie kosten?

Op 11 september wordt de Yaris Cross feestelijk onthaald door de Toyota-dealer. De eerste exemplaren zullen dan spoedig op de Nederlandse wegen te spotten zijn, want inmiddels zijn al 1500 exemplaren besteld - op basis van foto's, een lijst met voorlopige specificaties en een prijsprognose. Terwijl wij de eerste kilometers met de Yaris Cross maakten, stuurde Toyota-importeur Louwman & Parqui de volledige prijslijst het wereldwijde web op. De auto is er in twee motorvarianten: de 116 pk sterke 1.5 Hybrid die wij aan de tand hebben gevoeld (en naar schatting 90 tot 95 procent van alle verkopen op gaat eisen) en een 1.5 VVT-i benzinemotor met 125 pk, die naar keuze met een handgeschakelde transmissie of met een CVT-automaat te bestellen is.

De Yaris Cross komt in drie uitvoeringen op de markt: de goedkoopste Comfort, de Executive en de Adventure. Om de komst van het model te vieren, zijn er ook twee tijdelijk verkrijgbare Limited Editions van de Yaris Cross: de First Edition en de nog completer uitgevoerde Launch Edition.

Prijzen van de Yaris Cross beginnen bij 24.395 euro voor de 1.5 VVT-i Comfort. De goedkoopste hybrideversie staat voor 30.995 euro in de prijslijst.

Wat vind ikzelf van de Toyota Yaris Cross?

Niemand had de Yaris Cross in vol ornaat gezien, en toch zijn er in Nederland al 1500 exemplaren besteld. Over een paar weken kan de auto wel in den vleze worden bekeken en beproefd, en dan zullen er beslist nog heel veel meer bestellingen worden gedaan. De auto heeft immers tal van kwaliteiten: een aantrekkelijk design, een zuinige motor, een rijke veiligheidsuitrusting, en in vergelijking met concurrenten als de Opel Mokka en de Volkswagen T-Cross een behoorlijk scherpe prijs. Voor mij is ruimte geen eerste vereiste, maar er zijn compacte SUV's die op dit gebied meer te bieden hebben. Zoals er ook concurrenten zijn die een soepeler geveerd onderstel hebben - de Citroën C3 Aircross en de Hyundai Bayon bijvoorbeeld. Is de Yaris Cross de compacte SUV waarop jij hebt zitten wachten? Het is beslist een goede auto, maar dat hoeft nog niet te betekenen dat hij antwoord geeft op al je vragen.