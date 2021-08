Eerste Review: Hyundai Bayon is een i20 in suv-vermomming

Wat is opvallend aan de Hyundai Bayon?

Wanneer we de Bayon ophalen, staat-ie naast een Hyundai i20 (test) geparkeerd. Tot onze verbazing zijn ze bijna even hoog. Het hoogteverschil is exact 5 centimeter. Vijf centimeter maakt dus het verschil tussen een hatchback en een suv. Dat en het Kona-achtige design met hooggeplaatste dagrijverlichting en boemerangvormige koplampen.

De gelijkenissen met de Hyundai i20 gaan verder dan de rode streep die de achterlichten met elkaar verbindt. De Bayon heeft hetzelfde dashboard, met een haarscherp digitaal instrumentarium en een aangenaam hoog geplaatst touchscreen. We vinden het opvallend dat je met een Comfort Smart-uitvoering al over beide schermen beschikt. Pixeljunkies hoeven dus niet de duurste Bayon te kopen én een duur pakket aan te vinken – iets wat we VW wel zien doen bij de nieuwe Volkswagen Taigo.

Wat is er goed aan de Hyundai Bayon?

Behalve de grote beeldschermen en de geavanceerde veiligheidssystemen, heeft de Bayon ook een moderne motor. De 1.0 T-GDI 48V is een 100 pk sterke turbomotor met mild hybrid-techniek en een zeilfunctie. De driecilinder is krachtig en zuinig. Als je het gaspedaal loslaat, kunnen twee dingen gebeuren: of het mild hybrid-systeem wint remenergie terug om later weer te gebruiken bij het optrekken, of de motor schakelt zichzelf uit, een icoontje van een zeilschip verschijnt en je rolt ‘gratis’ en bijna zonder frictie over de snelweg. De motor schiet weer aan zodra je het gaspedaal of de rem intrapt. Zo is het heel eenvoudig om 1 op 20 te rijden.

Kleine aspecten van de Bayon die ons blij maken, zijn de logische bediening met grote knoppen, de forse voorstoelen en het hooggeplaatste touchscreen. Bestel je de Bayon met automatische airco, dan regel je de temperatuur met horizontale schakelaars die je met plezier omhoog of omlaag zwiept. 20.5. 21.0. 21.5. Nee toch 21.0.

Wat kan er beter aan de Hyundai Bayon?

Kun je als automerk je klanten verplichten een vrolijke lakkleur te bestellen? Onze testauto in Aurora Grey ziet er maar saai uit. Voor hetzelfde geld (795 euro) bestel je de compacte suv in het rood of in het blauw met zwart. Daarmee komt het eigenaardige design veel beter tot zijn recht.

Als de motor koud of druk bezig is, hoor je een duidelijke driecilinderroffel. Daarbij hijgt er continu een overijverige schakelindicator in je nek. 50 in z’n vijf? Onacceptabel! Opschakelen naar de zes alstublieft. Doe je dat braaf, dan voel je vervolgens dat je een versnelling te hoog zit. En bedankt.

Wanneer komt de Hyundai Bayon en wat is de prijs?

Met een basisprijs van 21.695 euro is de Bayon op het eerste gezicht veel duurder dan de i20 (vanaf 18.635 euro). Dat zit ‘m in de antieke 1.2 MPI-motor van 84 pk die de prijs van de hatchback laag houdt. Bij de Bayon doet Hyundai niet aan zulke showroomlokkertjes.

Bestel je beide modellen met de 100 pk sterke turbomotor en de Comfort-uitvoering (want digitaal instrumentarium), dan bedraagt het verschil nog ‘maar’ 2260 euro: 23.695 euro voor de Bayon en 21.435 euro voor de i20.

Voor een Hyundai Kona (standaard met 120 pk) betaal je minimaal 25.835 euro en de versie met een digitaal instrumentarium kost 28.135 euro. Raak je in de war van de modelnamen en de bedragen? De Hyundai Bayon staat al bij de dealer, dus je kunt zelf een vergelijkend warenonderzoek uitvoeren.

Wat vind ikzelf van de Hyundai Bayon?

Sinds ik de actieradius van de Hyundai Ioniq 5 heb getest, en bij elke snellader 18 minuten naar de auto heb staan kijken, wil ik dat alle Hyundai’s er zo uitzien. In plaats daarvan is de Bayon een kruising van de i20 en de Kona – twee modellen die niet op de eerste pagina verschijnen als je googelt op ‘mooie auto’.

Maar als je een suvje met een zuinige motor, ruime cabine, gemakkelijke bediening, grote beeldschermen en moderne veiligheidssystemen zoekt, heb je aan de Hyundai Bayon een prima auto. Maar bestel ‘m alsjeblieft in een vrolijke kleur.