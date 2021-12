TEST Hyundai Bayon, Mazda CX-3 en Peugeot 2008 - de comfortabelste kleine suv komt niet uit Frankrijk

Vroeger waren kleinere auto's vooral geschikt voor stadsritjes. Maar kleine auto's worden groot en ook wat comfort betreft zijn ze gegroeid. Ondanks hun 17-inch wielen met lage banden en het ontbreken van adaptieve schokdempers, zoeven de Hyundai Bayon en de Peugeot 2008 soepeltjes over het asfalt.

De Mazda, voorzien van 18-inch wielen, is wat steviger afgestemd. Maar juist als de staat van de ondergrond matig is, presteert de CX-3 opvallend goed. Tenzij je met volle bepakking rijdt, want dan zit de achtervering snel aan de grenzen van haar kunnen. Ook de 2008 heeft hier last van. De Bayon doet dat beter; zijn onderstel lijkt zelfs meer in zijn element wanneer de auto volledig beladen is. Als we alle weg- en beladingstoestanden meewegen, verdient de Hyundai de meeste punten voor zijn veercomfort, op de voet gevolgd door de Mazda. De Peugeot draagt verrassend genoeg de rode lantaarn. Voor een comfortabele kleine suv, moet je dus per se in Frankrijk zijn.

Fijne stoelen Hyundai Bayon

Ook de stoelen van de Hyundai Bayon verdienen een pluim. Ze zijn weliswaar niet heel precies in te stellen, maar ze bieden veel steun en de kussens hebben het beste voor met je billen, rug en lendenen. Het Peugeot-meubilair biedt bij een sportieve rijstijl wat weinig ondersteuning. ook het comfort op lange afstanden kan beter. De meubelmakers van de Mazda CX-3 hebben een set stevige, maar goed zittende stoelen in elkaar geschroefd.

Instap Peugeot 2008

Helaas hebben de ingenieurs van de afdeling Geluidsisolatie bij Mazda minder goed werk geleverd. Al bij 100 km/h is in de CX-3 veel windgeruis hoorbaar. De Hyundai Bayon is veel stiller en ook de Peugeot 2008 is niet zo’n lawaaipapegaai. Gezien de hoge neus met de grote, rechtop staande grille van de Fransman, is dat best opmerkelijk. De hoge dorpels van de Peugeot 2008 beïnvloeden het comfort wel nadelig. Hierdoor gaat het in- en uitstappen minder gemakkelijk dan je bij een suv verwacht.

