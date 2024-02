Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 5 (2024)

Nieuws

Vrijdagmiddag, halfvijf. Computer uit, de deur van je werkplek kan achter je dicht, het weekend is begonnen. Op autoreview.nl blikken we terug op de week waarin duidelijk wordt dat er een goedkope elektrische Hyundai aanstaande is en dat Polestar in zwaar weer zit. Goed nieuws, slecht nieuws. top en flop.







Top - leuke én goedkope elektrische Hyundai nog dit jaar naar Europa



Hyundai brengt waarschijnlijk nog dit jaar een goedkope elektrische auto naar Europa. Hij is gebaseerd op de compacte Hyundai Casper, die nu al leverbaar is in Zuid-Korea, maar dan met een verbrandingsmotor. De Citroën ë-C3 en Dacia Spring kunnen hun borst natmaken!

Top - nieuwe elektrische Volkswagen Golf stuurt ID.3 met vervroegd pensioen

De Volkswagen ID.3 werd in 2020 geïntroduceerd als opvolger van de e-Golf. Nu lijkt in een ironische wending de nieuwe elektrische Volkswagen Golf (2028) zijn opvolger de nek om te gaan draaien. En zo hoort het ook. De ID.3 is een voorbijganger, de Golf is for ever!



Tip Bespaar op je autoverzekering met AutoBewust van Interpolis Jij maakt zelf keuzes in de dekkingen.

Zo stel je de autoverzekering samen die bij jou past.

En houd je de premie laag. Meer informatie

Top - autoverkopen in de lift met verrassende koplopers



Zo’n eerste verkoopmaand van een nieuw jaar is altijd spannend. Wat zijn de trends, wie zijn de opvallende stijgers en dalers? Wij duiken in de verkoopcijfers van januari 2024 en zien onder de merken een verrassende koploper. En waar is qua aandrijflijn de meeste vraag naar? Benzine of EV's? Geen van beide!

Flop - nieuwe Europese wet draait sommige automodellen subiet de nek om

Een nieuwe Europese cybersecurity-wet zorgt ervoor dat sommige modellen in één klap zo verouderd zijn dat automerken de productie beëindigen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Suzuki Ignis en Porsche Macan. Wat is hier aan de hand?

Flop - Peugeot 2008 mild hybrid laat je schrikken

Vorig jaar kreeg de populaire Peugeot 2008 een facelift. De mild-hybrid uitvoering van de compacte suv had nog geen prijskaartje, maar daar is nu verandering in gekomen. Is dat even schrikken!

Flop - Polestar maakt mooie EV's, maar hoelang nog?



Afgelopen week was Polestar uitgebreid in het nieuws. Onder meer met de nieuwe Polestar 4. Een prachtige auto, maar het was zeker niet alleen maar halleluja over de Chinese premiumtak van Volvo.