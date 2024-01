De prijs van de Peugeot 2008 mild-hybrid is niet mild

Nieuws

Vorig jaar kreeg de populaire Peugeot 2008 een facelift. De mild-hybrid uitvoering van de compacte suv had nog geen prijskaartje, maar daar is nu verandering in gekomen.

Het gaat om de Peugeot 2008 met de 136 e-DSC6 mild-hybrid aandrijflijn, die nu vanaf 34.720 euro in de prijslijst staat. Deze aandrijflijn is Peugeot niet vreemd, want hij wordt ook gebruikt in de Peugeot 3008 en 5008. En ook de gefacelifte Peugeot 208 heeft hem. Daarbij kun je ook vinden bij Stellantis-genoten Citroën C5 Aircross en Opel Corsa.

Tot 50 procent elektrisch

De elektromotor heeft 28 pk en 55 Nm en kan op korte afstanden alleen voor de aandrijving zorgen. Hierdoor kan de 2008 136 e-DSC6 bij het optrekken, manoeuvreren of in een woonwijk korte tijd achter elkaar volledig elektrisch rijden.

Dit levert een duidelijk voordeel op: in vergelijking met de vorige aandrijflijn van 130 pk scheelt het volgens Peugeot tussen 10 en 15 procent brandstof. In stedelijke gebieden loopt dit nog meer op, aangezien de 2008 hier tot 50 procent van de rit elektrisch kan afleggen.

Prijzen Peugeot 2008

De Peugeot 2008 is beschikbaar met een benzinemotor, als mild-hybrid en als EV. Hiermee is de prijslijst volledig. De mild-hybrid 2008 valt met zijn vanafprijs precies tussen de benzineversie en de e-2008.



Motorisering Vanafprijs (uitrustingsniveau: Active) PureTech 100 31.920 Hybrid 136 e-DCS6 34.720 EV 50 kWh 136 39.270 (36.320 met subsidie) EV 54 kWh 156 41.270 (38.320 met subsidie)

Concurrenten



Wanneer we de prijzen van enkele concurrerende compacte suv’s met mild-hybrid aandrijflijn erbij pakken, zien we dat de Peugeot 2008 136 e-DSC6 aan de dure kant is.



Model Vanafprijs Suzuki Vitara 1.4 Smart Hybrid 28.795 Ford Puma Hybrid 32.695 Mitsubishi ASX 1.3 Mild Hybrid 33.090 Renaul Captur Mild Hybrid 140 33.990

Peugeot 2008 private lease

De Peugeot 2008 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 469,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Peugeot 2008 private lease prijzen.