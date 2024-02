Autoverkopen januari 2024: dit merk is de verrassende koploper

Nieuws

Zo’n eerste verkoopmaand van een nieuw jaar is altijd spannend. Wat zijn de trends, wie zijn de opvallende stijgers en dalers? Wij duiken in de cijfers van BOVAG, RAI Vereniging en RDC over januari 2024.



Veel auto's zijn dit jaar weer duurder geworden en veel potentiële autokopers maken zich zorgen over de onzekerheid op het gebied van autokosten. Toch zijn de autoverkopen in 2024 niet onaardig begonnen. In de eerste maand werden 34.477 nieuwe personen­auto’s geregistreerd, 5,5 procent meer dan in januari 2023 (32.666).



Gezien de onduidelijkheden over de hoogte van de wegenbelasting voor elektrische auto's en hybrides in de nabije toekomst, is de verschuiving in de marktaandelen per brandstofsoort des te opvallender.

Opmars elektrische auto gaat door



Zo kozen duidelijk meer mensen voor elektrische auto's (EV's) dan in januari 2023. Toen lag het marktaandeel nog op 15,5 procent, maar afgelopen januari was dat gestegen naar ruim een kwart van de markt: 25,3 procent. Ook hybrides winnen terrein, met een stijging van het marktaandeel van 36 procent naar 43,9 procent in 2024. Geen winnaars zonder verliezers, en die zien we vooral aan de kant van de auto's die op benzine rijden. Daarvan daalde het marktaandeel van 46,9 naar 29,5 procent.

Toch roept Bert de Kroon, voorzitter BOVAG Autodealers, de overheid op tot meer duidelijkheid. Volgens hem is de consument klaar voor verduurzaming en is het nu het juiste moment om door te pakken. RAI Vereniging voegt hieraan toe dat ook na 2025 fiscale stimuleringsmaatregelen nodig blijven.

Bestverkochte automerken in januari 2024

Kijken we naar de automerken, dan lijkt met name Toyota te profiteren van de toegenomen belangstelling voor hybrides. Na het stuivertje wisselen tussen Kia en Volkswagen de afgelopen tijd, is het Japanse merk een verrassende koploper. Over Volkswagen gesproken, dat staat nu op een vierde plaats, maar Parijs is nog ver, zullen we maar zeggen. Kia is dit jaar nog niet lekker op gang gekomen en valt met 2013 registraties buiten de top 5.

Toyota (2.896 stuks, 8,4% marktaandeel) Hyundai (2.687 stuks, 7,8% marktaandeel) Skoda (2.629 stuks, 7,6% marktaandeel) Volkswagen (2.534 stuks, 7,4% marktaandeel) Volvo (2.315 stuks, 6,7% marktaandeel)

Bestverkochte automodellen in januari 2024

Onder de modellen gaat de Tesla Model Y gewoon door waar het in 2023 gebleven was. Al wordt de elektrische Amerikaan op de hielen gezeten door de Volvo XC40, waarvan ook een aanzienlijk aandeel als EV wordt verkocht. Voor de Hyundai Kona geldt hetzelfde, terwijl de nummers 4 en 5 voornamelijk op benzine rijden.

Bestverkochte brandstofsoorten januari 2024

Ondanks een respectabel marktaandeel, is de volledig elektrische auto's nog niet de topfavoriet van autokopend en -leasend Nederland. De hybrides gaan zoals gezegd aan kop, op een flinke afstand gevolgd door benzineauto's. Een paar procentjes daarna volgen de EV's. De verkoop van dieselauto's stelt in Nederland eigenlijk niets meer voor. Lpg staat evenmin hoog op de verlanglijst van de Nederlandse autoconsument. En dat terwijl Dacia en Renault op dat gebied toch een aantal interessante opties bieden. Zeker als je wat meer kilometers maakt dan gemiddeld.