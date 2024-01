Renault Clio op lpg een slimme koop? Hoe rijden op goedkope lpg duur gaat uitpakken

Nieuws

Renault introduceert de Renault Clio Bi-Fuel. Die is weliswaar iets duurder dan de benzineversie, maar hij heeft 10 pk extra en rijdt op het spotgoedkope lpg. Maar de vraag is hoelang het écht voordelig blijft om op autogas te rijden.



Afgelopen zomer klaagden we nog dat de vernieuwde Renault Clio in Nederland niet als Bi-Fuel leverbaar was. In thuisland Frankrijk kon je hem immers wel op lpg rijden. Bovendien was - en is - zijn technische broertje, de Dacia Sandero, in Nederland ook met autogasinstallatie te koop.



Volg het nieuws rondom brandstofprijzen en wegenbelasting!



Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Prijs Renault Clio lpg vs. Clio benzine



Een kleine drie maanden later is onze klacht is gehonoreerd. Want net als de Renault Captur, staat de Renault Clio sinds kort weer in de prijslijst als TCe 100 GPF Bi-Fuel. Achter de Evolution-uitvoering staat een bedrag van 24.690 euro, de luxere Techno-versie kost 26.690 euro. In beide gevallen bedraagt de meerprijs van de lpg-variant 800 euro. Maar voor dat geld krijg je, behalve een lpg-installatie, ook 100 pk in plaats van 90 stuks.

Wanneer loont een Clio Bi-Fuel?



Het lijkt dus helemaal geen gek idee om een Renault Clio of Captur Bi-Fuel te kopen. Maar is dat ook zo? Uitgaande van het verbruik dat de fabriek opgeeft, een jaarkilometrage van 15.000 en de huidige tarieven van de wegenbelasting, ben je met een Clio op autogas op jaarbasis 1607 euro per jaar kwijt aan brandstof en wegenbelasting. Op benzine is het kostenplaatje 1949 euro per jaar.

Tip Ontspan nabij Arnhem Wil jij genieten van een mooi uitzicht over de Rijn én dicht bij hartje Arnhem slapen? Ga dan voor een verblijf bij NH Arnhem Rijnhotel****! Bekijk aanbieding

Hoeveel goedkoper op lpg?



Met de lpg-Clio ben je jaarlijks dus 342 euro goedkoper uit. Dat betekent dat je de meerprijs van 800 euro er in minder dan drie jaar uit zou kunnen hebben. Maak je meer kilometers, dan ziet dit sommetje er nog gunstiger uit voor de Clio Bi-Fuel. Maar helaas schuilt er een flinke adder onder het gras.

Het onlangs door de Eerste Kamer goedgekeurde belastingplan gooit namelijk een enorme wolk roet in het eten van de lpg-rijder. Want wie nu op gas rijdt met een lpg-auto die niet ouder is dan pakweg 25 jaar, betaalt het zogenaamde g3-tarief van de wegenbelasting. Daarbij geldt een lagere brandstoftoeslag op de wegenbelasting dan voor auto's met een ouderwetse g2-installatie.



Enorme stijging wegenbelasting lpg-auto's



Vanaf 2026 komt er echter een eind aan dat feest. Dan vervalt die verlaagde toeslag en dat heeft enorme gevolgen. Zo gaat de eigenaar van een Clio Bi-Fuel geen 784 per jaar wegenbelasting meer betalen, maar 1368 euro. Een stijging van 584 euro! Ter vergelijking: de benzineversie kost 'maar' 564 euro in de wegenbelasting. Dat betekent dat je vanaf 2026 jaarlijks een belastinggat van ruim 800 euro moet 'dichtrijden' ...



Op korte termijn ben je - afgezien van de hogere aanschafprijs - per maand al snel goedkoper uit met een Renault Clio Bi-Fuel. Op langere termijn wordt dat een ander verhaal. Vanaf 2026 ligt het omslagpunt pas bij ruim 22.000 kilometer per jaar. Dat is ruim boven het jaarkilometrage van de gemiddelde Nederlandse automobilist.