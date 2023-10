Mitsubishi Colt (2023) review: met één detail windt Clio-kloon Nederlanders om de vingers

Ja ja, het ligt voor de hand om te schrijven dat we de Mitsubishi Clio testen. Of de Renault Colt. En er zijn ook weinig verschillen. Toch heeft de Colt een ijzersterke troef in handen.

Wat is opvallend aan de Mitsubishi Colt?

We ontkomen natuurlijk niet aan een vergelijking met de onlangs gefacelifte Renault Clio. Je moet even zoeken, maar er zijn wel degelijk verschillen. Het instapmodel van de nieuwe Mitsubishi Colt is de driecilinder 1.0L MPI met 67 pk. Die atmosferische aandrijflijn vind je niet in de Renault Clio.

Maar Mitsubishi is ook vriendelijk voor zekerheidszoekers: het geeft in Nederland liefst acht jaar garantie op de Colt. Renault vertrouwt z’n eigen product blijkbaar minder, want de Fransen gaan niet verder dan een zuinige twee jaar. Die garantie kan weleens een sterke troef worden in de strijd om de gunst van de koper.

Dat de nieuwe Mitsubishi Colt gebaseerd is op de Clio heeft alles te maken met de alliantie waarvan beide merken deel uitmaken. Mitsubishi had plannen om Europa te verlaten, maar blijft nu toch omdat het gebruik kan maken van de technologie van Renault. Zelf een B-segment-auto ontwikkelen zou veel te kostbaar zijn. Dit kunstje paste Mitsubishi al eerder toe met de meest recente Mitsubishi ASX, die feitelijk een Renault Captur is.

Mitsubishi gaat bij zijn comeback niet alleen voor Renault-klonen, maar presenteert ook eigen werk. Volgend jaar komt bijvoorbeeld een nieuwe Outlander PHEV op de markt die niet 1-op-1 is gekopieerd van de Fransen. Een jaar later is het tijd voor de eerste compacte elektrische Mitsubishi, waarover alleen gemeld werd dat hij ‘in samenwerking met de alliantie’ ontwikkeld wordt. Best kans dat dit dus weer wel een Renault met andere logo’s wordt …



Wat is goed aan de Mitsubishi Colt?

Natuurlijk ademt de Colt in alles Renault Clio, in het interieur herinnert alleen het logo je eraan dat je niet in een Renault zit. Aan de buitenkant zie je de verschillen het beste aan de voorkant. De grille van Renault maakt plaats voor het Dynamic Shield, zoals Mitsubishi zijn grille noemt. Aan de achterkant wordt het woord Mitsubishi voluit over de breedte van de auto geschreven. Zo’n letterbrij achter op zo’n kleine auto is wat ons betreft niet zo’n goed idee.

Maar we blijven grotendeels positief. De Renault Clio is een prima rijdende auto, de Colt dus ook. We zien hetzelfde fraaie dashboard met groot multimediascherm en een ouderwetse hendel voor de transmissie (met recupereer-stand). Alle telefoongemakken zijn aanwezig: Apple CarPlay, Android Auto, twee USB-aansluitingen en een draadloze oplader. Vooral het onderstel verrast positief. We rijden rond Berlijn op wegen die al dertig jaar niet onderhouden lijken te zijn, maar het beroerde asfalt en de kinderkopjes brengen de vering en demping niet uit balans. Ook het geluidscomfort is prima voor elkaar. Zelfs als je op de autobahn zo’n 160 km/h rijdt, hoef je je stem niet te verheffen.

Wat kan beter aan de Mitsubishi Colt?

Op de basismotor met 67 pk na, is het aanbod aan motoren precies gelijk aan dat van de Clio. Dat betekent dat je ook de complexe hybride-aandrijflijn kunt kopen, die bestaat uit een 1,6-liter viercilinder benzinemotor, een elektromotor, een startgenerator, een batterij van 1,2 kWh en een automatische transmissie zonder koppeling. Die transmissie heeft twee elektrische versnellingen en drie ‘gewone’. Als je het opschrijft, duizelt het je al, laat staan als je rijdt. Vooral op lage snelheden, bijvoorbeeld in druk stadsverkeer, lijken de verschillende componenten druk in overleg te gaan over wie wat doet.

Op andere momenten komt precies de motor in het spel die je niet verwacht. Starten gebeurt tijdens onze test ‘gewoon’ op de benzinemotor, het heuveltje van een parkeergarage oprijden juist elektrisch. Soms slaat de benzinemotor abrupt aan als je constant 50 km/h rijdt en er geen aanleiding voor lijkt te zijn. Je went eraan, maar het is allemaal niet even verfijnd. Het theoretische verbruik van dit breipatroon met enkele steekjes te veel is 4,5 l/100 km (1 op 22,2).

Wanneer komt de Mitsubishi Colt naar Nederland en wat is de prijs?

De basisprijs van de Mitsubishi Colt is 21.990 euro, terwijl je voor een Renault Clio minstens 22.950 euro betaalt. Scheelt je bijna 1000 euro, maar ook een hoop vermogen. De 1,0-liter driecilinder benzinemotor van de Colt is goed voor 65 pk, tegen 90 pk voor de Clio TCe 90.

Het is niet zo dat Mitsubishi wordt afgescheept met enkel het trage driecilindertje. Je kunt ook kiezen voor een driecilinder turbomotor met 91 pk en een zesde versnelling. De prijs van de Colt schiet dan wel omhoog. Je betaalt 24.990, al is de standaarduitrusting uitgebreider met onder meer sleutelloze toegang en de mogelijkheid om draadloos je telefoon op te laden.

En dan is er nog die complexe hybride-motor van Renault. Deze Colt 1.6 Hybrid kost 27.990 euro.

Alle prijzen Mitsubishi Colt (2023)

1.0 (65 pk) Pure € 21.990

1.0 (91 pk) Intense € 24.990

1.0 (91 pk) First Edition € 26.990

1.0 (91 pk) Instyle € 28.490

1..6 Hybrid Intense € 27.990

1..6 Hybrid First Edition € 29.990

1..6 Hybrid Instyle € 31.490

Wat vind ikzelf van de Mitsubishi Colt (2023)?

Mitsubishi zou als bescheiden merk in Europa wel gek zijn om zelf een B-segment auto te creëren. De Renault Clio is een betrouwbare, goed rijdende auto en daarmee een prima basis voor Japanse variaties op een Frans thema.

De Colt heeft een 1.0-instapper die Renault niet levert, onder meer om de overstap voor mensen met een kleine Space Star makkelijker te maken. Rust je de Colt en de Clio met dezelfde opties uit, dan zij de prijsverschillen niet groot. Dat Mitsubishi in Nederland acht jaar garantie geeft, kan de balans voor zekerheidszoekers wel eens doen omslaan naar de Colt.