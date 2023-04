TEST - Mitsubishi ASX is de jantje-van-leiden van de compacte suv's

De nieuwe Mitsubishi ASX is feitelijk een kopie van de Renault Captur. Waarom? En wat zijn de verschillen?

In 2020 wilde Mitsubishi in Europa harakiri plegen. De kleine Space Star bestond al zeven jaar, de nieuwere Eclipse Cross had nagenoeg niemand meer scherp op het netvlies staan en in Nederland waren de hoogtijdagen van de bijtellingsvriendelijke Outlander allang voorbij.

In 2021 zag Mitsubishi de zon gelukkig weer schijnen in Europa. Het kondigde twee nieuwe modellen aan: de opvolger van de Mitsubishi ASX en de nieuwe Mitsubishi Colt. Alleen zijn beide modellen allesbehalve nieuw; dankzij de alliantie met Renault en Nissan kan Mitsubishi gebruikmaken van twee Renault-modellen, de Captur en de Clio. Ander logo erop en klaar.



Desondanks benieuwd hoe de nieuwe Mitsubishi Colt eruit komt te zien?

Aanmelden

Met onze gratis wekelijkse nieuwsbrief houden we je op de hoogte!

Drie geschakelde diamanten

De nieuwe Mitsubishi ASX is een Renault Captur met andere logo's. De wyber van Renault op de neus van de Captur (gezien het formaat van het embleem kun je nog nauwelijks spreken van een wybertje) heeft plaatsgemaakt voor de drie geschakelde diamanten van Mitsubishi. Op de achterklep is hetzelfde gebeurd en staat nu over bijna de volle breedte de merknaam Mitsubishi uitgespeld.

Jammer is dat de Japanners niet meer tijd hebben gestoken in het verbergen van de achteruitrijcamera. Die is bij de Captur netjes in het Renault-logo verwerkt. Dat is bij het Mitsubishi-logo lastiger en dus werd de camera als een pukkel op de achterklep gemonteerd.

Allemansvriend

De populaire Renault Captur is de comfortabele en praktische allemansvriend. En dus is ook de nieuwe Mitsubishi ASX een heel fijne compacte suv die veel rijcomfort biedt zonder zompig over te komen. De wielophanging heeft nauwelijks moeite met dwarsrichels of andere ongemakken in het wegdek. Dat viel in Zuid-Spanje - waar we voor het eerst met de Mitsubishi ASX reden - extra op. Het wegdek is hier af en toe in een slechte staat, vol kuilen en butsen.



De voorstoelen zijn comfortabel. Voor langere bestuurders zou meer ondersteuning voor de bovenbenen wenselijk zijn. En ook op de verschuifbare achterbank (standaard) is het goed toeven, al zou de hoofdruimte hier iets rianter mogen zijn. Wel is de deuropening betrekkelijk klein, waardoor je met beleid moet instappen.

De bagageruimte van 332 liter is relatief groot in zijn klasse. De tildrempel is aan de hoge kant, maar dat heb je nu eenmaal als de auto wat hoger op zijn wielen staat.

Behoorlijk vlot

Wij reden met de ASX 1.3 DI-T, voorzien van een zeventraps transmissie met dubbele koppeling. Met 160 pk is die behoorlijk vlot. Bij een vlotte rijstijl, schakelt de versnellingsbak lekker vlot en een vrachtwagen inhalen is zo gepiept. Sturen gaat licht, maar toch met voldoende gevoel. We konden ook even proeven aan de full hybrid met 143 pk. Geen verschil qua wegligging, maar het samenspel van de verbrandingsmotor en de elektromotor verloopt niet altijd even harmonieus.

Mitsubishi geeft meer zekerheid

Mitsubishi geeft vijf jaar garantie op de ASX, met een maximum van 100.000 kilometer. Renault vindt het na twee jaar welletjes. En als je de ASX aanschaft, ben je verzekerd van vijf jaar pechhulp, terwijl Renault het wederom bij twee jaar houdt.

De Mitsubishi ASX is op het eerste gezicht wat duurder. De Renault Captur is er vanaf 28.325 euro (april 2023), voor de Mitsubishi ASX met dezelfde motor betaal je 29.290 euro. Maar daar staat een rijkere uitrusting tegenover. De basisuitvoering van de Mitsubishi ASX heeft parkeersensoren voor, een camera achter en sleutelloze toegang, de Renault Captur niet.

Lees de volledige rijtest van de nieuwe Mitsubishi ASX in Auto Review 03/2023.