Mitsubishi ASX facelift (2024): deze ergernis werd niet verholpen

Nieuws

De Mitsubishi ASX is nog geen jaar op de markt en krijgt nu al een facelift. Da’s logisch, want het is een kopie van de Renault Captur en ook die werd onlangs vernieuwd. Ander logo erop en klaar? Ander logo erop en klaar. Waardoor één ergernis niet werd verholpen.

Net als bij de Renault Captur, is vooral de neus flink onder handen genomen. De grille werd kleiner en de vorm van de koplampen veranderde. Tikje zuur voor alle kopers van een Mitsubishi ASX, die nu al in een oud model rijden. Verder noteren we wat usual suspects: nieuwe velgen, led-verlichting en modernere multimedia.



Mitsubishi ASX motoren: wel hybride, geen plug-in hybride



Motorisch verandert er niets. De ASX heeft een instapmotortje met 90 pk, waarmee de auto tot nu toe nét onder de 30.000 euro bleef. Hij wordt geleverd met handgeschakelde zesbak. Verder kun je de Mitsubishi ASX met 1,3-liter turbomotor bestellen (mild hybrid). De versie waarbij je zelf moet schakelen, levert 140 pk. Kies je voor een DCT-automaat met zeven versnellingen, dan krijg je 20 pk extra en een hoger trekgewicht van 1500 kilo (i.p.v. 1200). Het verbruik is ongeveer hetzelfde; 5,7 l/100 km (handbak) en 5,8 l/100 km (DCT).

Technisch hoogtepunt is de ASX hybrid 1.6 HEV. Een 1,6-liter benzinemotor werkt samen met twee elektromotoren en een automaat met 8 versnellingen. Het is misschien wel té doordacht, in de praktijk is de samenwerking niet altijd even vlekkeloos.

Tip Bespaar op je autoverzekering met AutoBewust van Interpolis Jij maakt zelf keuzes in de dekkingen.

Zo stel je de autoverzekering samen die bij jou past.

En houd je de premie laag. Meer informatie

De plug-in hybride met 160 pk is niet meer leverbaar, ook Renault haalde hem uit de prijslijst.



Multimediasysteem met Google

Binnenin is het multimediasysteem met Google het grootste nieuws. Centraal op het dashboard prijkt het nieuwe 10,4-inch verticale touchscreen. Google Built-in is volgens Mitsubishi net zo intuïtief te gebruiken als een smartphone en uiteraard is het compatibel met Android Auto en Apple CarPlay.

Het digitale dashboard is eveneens aangepast en meet diagonaal maximaal 10,25 inch. Daarbij is er ruimte om ook het navischerm in het instrumentarium weer te geven.

Deze ergernis is er nog steeds

Jammer is dat de Japanners ook bij de facelift niet meer tijd hebben gestoken in het verbergen van de achteruitrijcamera. Die is bij de Captur netjes in het Renault-logo verwerkt. Dat is bij het Mitsubishi-logo lastiger en dus werd de camera als een pukkel op de achterklep gemonteerd. Ook de nieuwe ASX heeft die pukkel nog, we hoopten op een Clearasil-behandeling …



Verschillen ASX en Captur: meer garantie



Verschillen zijn er ook, zo krijg je op de Mitsubishi ASX liefst acht jaar fabrieksgarantie (of 160.000 km) en op de Captur maar een schamele twee jaar. En als je de ASX aanschaft, ben je verzekerd van vijf jaar pechhulp, terwijl Renault het wederom bij twee jaar houdt.

Ook het motorenaanbod is iets anders. Zo is de Captur niet leverbaar met de 1.3-turbomotor met 140 pk die de ASX wel heeft (de versie waarbij je zelf moet schakelen), maar heeft Renault een Bi-Fuel-versie van de Captur in de aanbieding, die op lpg en benzine rijdt.

Een heel merkwaardig verschil is het trekgewicht. Waar Mitsubishi in zijn persbericht met de borst vooruit meldt dat de mild hybride met 160 pk een caravan van 1500 kilo mag trekken, is Renault een stuk voorzichtiger. De Captur met precies dezelfde aandrijflijn vindt het bij 1200 kilo welletjes.



Wat is de prijs?



Tot slot het antwoord op de huiskamervraag: ASX staat voor Active Sports X-over. Waar we nog geen antwoord op hebben, is wat de Mitsubishi ASX moet kosten. De Japanners melden alleen dat in mei de lopende band wordt gestart in de Spaanse fabriek in Valladolid. De prijs van de huidige ASX varieert van 29.990 euro tot 38.990 euro.