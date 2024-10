Test Mitsubishi ASX (2024) - deze 2 handigheidjes komen Renault Captur-rijders bekend voor

Tests

De Mitsubishi ASX is gebaseerd op de Renault Captur. Een kopie dus, maar daardoor profiteer je wel van in ieder geval twee handigheidjes die het rijden in de Mitsubishi ASX een stuk aangenamer maken.

Dat heeft alles te maken met de auto waarop-ie gebaseerd is, de Renault Captur. Die was al leverbaar sinds 2019 en dus dringend toe aan een facelift. Mitsubishi moest wel volgen, want de Mitsubishi ASX rolt in dezelfde Spaanse fabriek van de band. Net als bij de Captur zijn de uiterlijke wijzigingen best ingrijpend. De grille is nu rechthoekig en smaller en de dagrijverlichting heeft een eigen plek gekregen in de bumper.

Als twee druppels water

Vooral binnenin lijkt de Mitsubishi ASX als twee druppels water op de Renault Captur. We zien nog steeds het staande beeldscherm, maar de drie draaiknoppen eronder verdwenen. Ze maken plaats voor andere fysieke knoppen, zodat je de airco nog steeds kunt bedienen zonder een speurtocht in het grote scherm te hoeven starten. Google is je beste vriend, want de Mitsubishi ASX werkt met Google Play, Google Maps en de spraakassistent van Google.

Handig: verschuifbare achterbank

Het grootste handigheidje dat de Mitsubishi ASX van de Captur erfde, is zijn verschuifbare achterbank. Volwassenen hebben voldoende bewegingsvrijheid om elkaar niet te vermoeien met nare luchtjes of ongewenste aanrakingen, ook achterin. Je hebt bovendien 332 liter bagageruimte. Schuif je de bank 16 centimeter naar voren, dan komt daar nog eens 69 liter bij en beschik je over 401 liter.

Het tweede handigheidje dat de Mitsubishi ASX van de Captur afgekeken heeft, is de toets waarmee je overijverige waarschuwingssystemen kunt uitschakelen. Je stelt één keer je persoonlijke voorkeuren in. Wanneer je de auto start, staan de systemen verplicht aan, maar met één druk op de knop schakel je over naar je eigen voorkeuren en heb je geen last meer van ongewenste piepjes.

Dit bevalt ons minder goed

Wat minder goed bevalt, is het ingewikkelde hybride-systeem (143 pk) dat we ook uit de Captur kennen. Dat bestaat uit een benzinemotor en twee elektromotoren. Starten doe je altijd met de kleine elektromotor. De grote elektromotor springt bij om zo lang mogelijk elektrisch te blijven rijden. Deze motor is gekoppeld aan twee versnellingen. Vervolgens komt de 94 pk sterke benzinemotor in het spel, met vier versnellingen. In totaal zijn 14 combinaties mogelijk!

Het duizelt ons al en ook de Mitsubishi ASX vindt het ook allemaal overweldigend. De motoren werken dan ook niet altijd even goed samen. Op onverwachte momenten (bijvoorbeeld bij het afdalen van een berg) springt de benzinemotor bij en loeit hij als een beruchte traploze CVT-transmissie.

Mitsubishi ASX verbruik

Het fijne onderstel en de keurige geluidsisolatie verbeteren ons humeur, maar op de dramatisch slechte wegen rond Rome horen we wel wat rammeltjes in het interieur. Als je je best doet, kom je wel aardig in de buurt van het EU-verbruik van 1 op 21,3.

