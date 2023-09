Onzekere tijden? Met deze betrouwbare occasions kun je rustig ademhalen

Oorlog in Oekraïne, stikstofcrisis, energietransitie en nu is premier Rutte binnenkort ook nog exit. Als je in deze gekke tijden een andere auto nodig hebt, kunnen we ons voorstellen dat je voor zekerheid gaat. Daarom hebben we op Marktplaats.nl 5 oerbetrouwbare auto's voor je opgescharreld.

Als mensen de redactie vragen wat volgens ons nu de beste auto is, stellen we altijd – heel flauw – een wedervraag. “Wat bedoel je met ‘beste’?” Doelt de vraagsteller op veiligheid, afwerking, wegligging, prestaties of zuinigheid? Ruimte misschien? Als je doorvraagt, blijkt betrouwbaarheid meestal prioriteit nummer één.



Hoe meet je betrouwbaarheid van auto's?



Het probleem is dat er heel veel onderzoeks­instanties en consumentenorganisaties zijn. En allemaal hebben ze hun eigen meetmethode. Zo kijken de ANWB en de Duitse zusterclub ADAC welke auto’s zij het vaakst met pech onderweg moeten helpen en welke bijna nooit. De Duitse keurings­instantie TÜV kijkt op haar beurt naar afkeurpunten die auto’s bij de ­periodieke keuring vertonen. Alleen heeft lang niet elk pechgeval of afkeurpunt per se met een slechte betrouwbaarheid te maken. Zo kunnen een losgeschoten koelslang, een vastgelopen rem of versleten banden ook het gevolg zijn van gebrekkig onder­houd.



Een andere methode om de betrouw­baarheid van auto’s te beoordelen, is het ­vergelijken van de garantiekosten die de merken maken. Alleen zegt zulk onderzoek weer weinig over de problemen die zich ná de garantie­periode voordoen.

Klantenervaringen beste graadmeter



Wat ons betreft geeft betrouwbaarheids­onderzoek het beste beeld als je de eigenaren ernaar vraagt. Dat doet onder meer de Nederlandse Consumentenbond. De bond vraagt automobilisten niet alleen bij te houden hoeveel mankementen hun auto heeft vertoond, maar weegt ook de ernst ervan. Zo telt een defect waardoor je strandt langs de weg, zwaarder dan een probleem waarmee je meteen naar de garage moet. Problemen die kunnen wachten, leveren nog iets minder aftrek op. Uiteindelijk resulteert de analyse in een betrouwbaarheidscijfer op van 1 tot 10. De ­ meest recente lijst dateert uit november 2022.

Suzuki het betrouwbaarste merk

Het betrouwbaarste merk volgens de Consumentenbond is Suzuki. Het is dan ook met drie modellen vertegenwoordigd in de top 10. De Suzuki Celerio staat met een 9,0 op de vijfde plaats en iets lager komen we de Vitara (8,9) en de S-Cross (8,8) tegen. De absolute winnaar onder de modellen is ook een Japanner, maar er staan zowaar ook een paar niet-Japanners boven in de lijst ...

#5 - Suzuki Celerio 1.0 Comfort - 2015 - 71.744 km - € 7780

Steeds meer merken trekken hun kleinste modellen terug van de Europese markt. Zelfs Suzuki, dat in ons land vooral groot werd dankzij de Alto. Begin jaren 80 was dat na onze eigen Dafjes de eerste goedkope auto met automaat. In 2015 maakte de Alto plaats voor de veel ruimere Celerio. Die hield het hier vol tot 2021. In Nederland ging-ie 12.500 keer op kenteken. Bij de verkiezingen voor de meest sexy auto’s ooit trekt een tweedehands Suzuki Celerio geen volle zalen, maar met een 9,0 voor betrouwbaarheid hoeft-ie zich allerminst te schamen. ­Hetzelfde geldt voor de ruimte in de kofferbak en op de ­achterbank. Daarmee verslaat hij de Toyota Aygo, Citroën C1 en Peugeot 108 met twee vingers in de anonieme neus. De ­zit­positie voor lange bestuurders is daarentegen verre van optimaal, het rijcomfort op de lange afstand valt juist mee. Airco en elektrische ramen zijn standaard. Van een setje lichtmetaal zou deze Celerio erg opknappen.

+ Onverwacht ruim, bluetooth met stuurbediening

- Matige zitpositie vóór, smeekt om lichtmetalen wielen



#4 - Peugeot 208 PureTech 100 - 2020 - 44.309 km - € 19.950

Met een 9,1 op zijn betrouwbaarheidsrapport verwijst de jongste Peugeot 208 de vooroordelen over Franse auto’s naar het rijk der fabelen. De (natte) distributieriem van eerdere PureTech-motoren waren aan de gevoelige kant, maar na 2017 schijnt dit probleem te zijn opgelost. Voorwaarde blijft wel dat uitsluitend de juiste motorolie wordt gebruikt. Verder scoort de Peugeot 208 punten met zijn gedurfde uiterlijk en zijn mooie, aparte i-Cockpit. Zeker als je gaat voor een GT Line, zoals deze tweedehands 208. Op het gebied van ruimte, comfort en prestaties zijn er betere opties te bedenken. Zoals de auto hieronder, bijvoorbeeld. Welke jij kiest, is vooral afhankelijk van je persoonlijke smaak en ruimtewensen. De Peugeot is bij aanschaf iets vriendelijker voor je portemonnee. Hij is dan ook een jaartje ouder en heeft wat meer ervaring. Maar gezien de 9,1 met een griffel én een zoen van de Consumentenbond-juf, maakt die 44 k op de klok van deze Peugeot 208 ons de urine niet op kamertemperatuur.

+ Kek design, mooi interieur

- Ergonomie i-Cockpit werkt niet voor iedereen



#3 - Volkswagen Polo 1.0 TSI Highline DSG7 - 2021 - 16.880 km - € 21.995

Volkswagen heeft een degelijk imago, maar die reputatie werd niet altijd ondersteund door feiten. In het recente ver­leden kende het merk grote problemen met de distributie­kettingen van TSI-motoren. Ook de DSG-automaten kenden kostbare kinderziekten. Sinds 2014 is het een stuk beter gesteld met de kwaliteit van Volkswagens. Dat bewijst onder meer de Volkswagen Polo van na 2017. Volgens de Consumentenbond verdient-ie zelfs een prachtige 9,1 voor betrouwbaarheid. Geen wonder dat het een van de grootste lievelingen van de Nederlandse autokoper is. Uit het enorme aanbod tweedehands Volkswagens Polo hebben we deze fraaie, verse Polo Highline met DSG geselecteerd. Zijn 115 pk sterke driecilinder combineert prima prestaties met een laag verbruik. Het comfort is voor zo'n compacte auto uit de kunst. Volkswagens kaal? Deze heeft klimaatregeling, stoelverwarming, 16-inch lichtmetaal, een digitaal dashboard - you name it. Waarom zou je eigenlijk nog een tweedehands Volkswagen Golf kopen?

+ Rijdt en volet als een grotere auto

- Je ziet hem op elke straathoek



#2 - Mazda CX-3 Skyactiv-G 120 GT-M - 2016 - 16.196 km - € 20.950

Mazda is een eigenwijs merk. Dat levert voor de kijkertjes een leuk, herkenbaar design op. De technisch geïnteresseerden veren op van de viercilinder Skyactiv-motoren, die volgens Mazda superieur zijn aan driepittertjes met turbo. Als het om de degelijkheid gaat, lijken de Japanners een punt te hebben, in elk geval bij de Mazda CX-3. Een 9,2 voor betrouwbaarheid krijg je immers niet zomaar. Behalve een betrouwbaar karakter en een leuk smoeltje, biedt deze compacte crossover een fijne besturing, een heerlijke versnellingsbak en een mooi afgewerkt interieur. Voor de ruimte hoef je echter geen tweedehands Mazda CX-3 te kopen. Op het dashboard vind je geen touch­screen, maar een infotainmentscherm dat je bedient via knoppen op de middentunnel. Na enige gewenning gaat dat prima. De motor is ­zuinig en soepel, maar bij lage toerentallen ook aartslui. Gelukkig is het een genoegen om in de zesbak te roeren. Zo kost het geen moeite om de tweeliter bij de les te houden.

+ Onderscheidend design, fijne bediening

- Weinig trekkracht bij lage toerentallen, niet geweldig ruim



#1 - Mitsubishi ASX 1.6 Cleartec - 2018 - 103.298 km - € 17.650

We waren bijna vergeten dat-ie bestond: de eerste generatie Mitsubishi ASX. En toch is-ie 13 jaar in productie geweest. Het ontlokte collega Bart in 2019 de uitspraak: “De ASX is zo oud, dat het navigatiesysteem je niet over de route vertelt, maar over vroeger.” Een verkoopknaller is de Mitsubishi ASX hier nooit geweest, maar de Nederlanders die er eentje aanschaften, zijn in hun nopjes. In elk geval met zijn betrouwbaarheid. Met een 9,3 krijgt-ie het hoogste cijfer van de Consumenten­bond. We zijn benieuwd of de nagelnieuwe Mitsubishi ASX de kop­positie weet vast te houden. Dat is immers een gekloonde Renault Captur, inclusief de Franse techniek ... Behalve heel degelijk, is zo'n oudere ASX lekker ruim, biedt-ie de liefhebbers een hoge zit en heeft-ie een nette uitrusting. Een DAB+-radio, 18-inch lichtmetaal en klimaat­regeling zijn standaard. Raffinement in ­het rijgedrag en comfort moet je er zelf bij denken. Deze vijf jaar oude ASX vinden we pittig geprijsd.

+ Bovengemiddeld ruim

- Voelt ouder aan dan-ie is, pittige prijs



