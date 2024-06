Mitsubishi ASX (2024) review: snelste facelift ooit (en is-ie goedkoper dan een Renault Captur?)

Tests

De Mitsubishi ASX (2024) komt in aanmerking voor de titel ‘snelste facelift aller tijden.’ Na één jaar en een paar dagen komt er al een nieuwe. En dat is eigenlijk hartstikke logisch.

Wat valt op aan de Mitsubishi ASX?

Ruim een jaar geleden kwam de Mitsubishi ASX op de markt. Wie er in de tussentijd een heeft aangeschaft, rijdt nu al in een verouderde auto. Want er is al een nieuwe. Daarmee is de ASX van Mitsubishi waarschijnlijk de auto met de snelste facelift aller tijden.

Dat heeft alles te maken met de auto waarop-ie gebaseerd is, de Renault Captur. Die was al leverbaar sinds 2019 en dus dringend toe aan een facelift. Mitsubishi moest wel volgen, want de ASX rolt in dezelfde Spaanse fabriek van de band.

Net als bij de Captur zijn de uiterlijke wijzigingen best ingrijpend. De grille is nu rechthoekig en smaller en de dagrijverlichting heeft een eigen plek gekregen in de bumper.



In het interieur zien we nog steeds het staande beeldscherm, maar zijn de drie draaiknoppen eronder verdwenen. Ze maken plaats voor andere fysieke knoppen, zodat je de airco nog steeds kunt bedienen zonder een speurtocht in het grote scherm te hoeven starten.

Google is je beste vriend, want de ASX werkt met Google Play, Google Maps en de spraakassistent van Google.

Motorisch veranderde er bijna niets. De basisuitvoering is de 1.0 MPI, met 90 pk sterke turbomotor. De 1.3 DI-T is een mild hybrid en levert met handgeschakelde zesbak 140 pk en met automaat 160 pk. Topmodel is de 1.6 Hybrid (145 pk), terwijl de plug-in hybride uit de prijslijst verdween.



Wat is goed aan de Mitsubishi ASX (2024)?

Hij is verrassend ruim, vier volwassenen zitten heel behoorlijk. Dat hebben we getest bij een rit dwars door het oude centrum van Rome. We voelden ons niet als een gladiator die naar de slachtbank werd geleid. Sterker nog, Julius Caesar zat er waarschijnlijk minder warmpjes bij in zijn luxe koets.



Zelfs achterin is de ruimte niet onaardig. Dat is mede te danken aan de 16 centimeter verschuifbare achterbank. Je hebt dan 332 liter bagageruimte. Schuif je de bank helemaal naar voren, dan komt daar 69 liter bij en kom je uit op 401 liter. Gek genoeg geeft Renault voor zijn Captur Hybrid andere waarden op, namelijk 348 tot 480 liter. Het is maar hoe je het meet ...

Renault, eh, Mitsubishi, heeft bovendien een heel handig systeem bedacht waarmee je overijverige waarschuwingssystemen kunt uitschakelen. Je stelt één keer je persoonlijke voorkeuren in. Wanneer je de auto start, staan de systemen verplicht aan, maar met één druk op de knop schakel je over naar je eigen voorkeuren en heb je geen last meer van ongewenste piepjes.



Wat kan beter aan de Mitsubishi ASX?

We snappen Mitsubishi’s haast om na de doorstart in 2022 met een compacte crossover te komen. Dat ze daarvoor bij concerngenoot Renault aanklopten, is hartstikke logisch. Maar je houdt toch het gevoel dat je op een Japans themafeest stokbrood moet eten en chablis in het glas krijgt geschonken. Vooral binnenin lijkt de ASX als twee druppels water op de Captur.



Verder komen we toch weer bij het ingewikkelde hybride-systeem dat we ook uit de Renault Captur kennen. Starten doe je altijd met de elektromotor, die twee versnellingen heeft. Vervolgens komt de 94 pk sterke benzinemotor in het spel, die vier versnellingen heeft. In totaal zijn 14 combinaties mogelijk.



Het duizelt ons al en ook de ASX vindt het allemaal overweldigend. De motoren werken dan ook niet altijd even goed samen. Op onverwachte momenten (bijvoorbeeld bij het afdalen van een berg) springt de benzinemotor onverwacht bij en loeit hij als een beruchte traploze CVT-transmissie.

Verder heeft de Hybrid een beperkt trekgewicht van 750 kilo. Kampeerders kunnen beter de 1.3 DI-T kopen, die een trekgewicht heeft van 1200 kilo. En dan hebben we goed nieuws voor kopers van het eerste uur die nu al met een verouderd model zitten, want de oude 1.3 DI-T met automaat haalt 1500 kilo. De daling heeft te maken met strengere homologatie-eisen.



Wanneer komt de Mitsubishi ASX (2024) op de markt en wat is de prijs?

De nieuwe Mitsubishi ASX staat vanaf eind juni 2024 bij de Nederlandse dealers. Dit zijn de prijzen.

1.0 MPI-T: 29.290 euro

1.3 DI-T Mild Hybrid handbak (140 pk): 32.390 euro

1.3 DI-T Mild Hybrid automaat (158 pk): n.n.b.

1.6 Hybrid: 33.490 euro

Airco, parkeersensoren achter en 17-inch wielen (geen lichtmetaal) zijn standaard op elke ASX.



Is de Mitsubishi ASX duurder dan de Renault Captur?

Het hangt er helemaal vanaf hoe je dat ziet. Renault levert de 90 pk sterke instapversie ook en in dit geval ben je bij de Fransen goedkoper uit. De prijs van de Captur is 28.690 euro.

Voor de 1.3 mild hybrid met handgeschakelde bak (140 pk) verwijst de Renault-dealer je tandenknarsend door naar Mitsubishi. Al zal hij je misschien ook proberen de Bi-Fuel (LPG) aan te smeren, want die is exclusief voor de Captur en kost 31.290 euro.

De 1.6 Hybrid is wel in allebei de modellen leverbaar. Voor de Captur E-Tech Full Hybrid, zoals de Fransen hem noemen, betaal je 31.990 euro. Ook nu is het Franse origineel dus goedkoper.

Mitsubishi zal de twijfelaar die vindt dat de ASX 'te duur kost' over de streep proberen te trekken met acht jaar garantie. Bij Renault mag je het al na twee jaar zelf uitzoeken.