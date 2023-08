TEST - Het zal je verbazen welk testonderdeel dit muurbloempje van Kia wint

De modellen van Kia zijn in Nederland mateloos populair. Maar niet de Kia XCeed. Toch wint de Kia XCeed in deze vergelijkende test met andere compacte crossovers een onderdeel dat juist veel automobilisten zal aanspreken.

Toen Kia in 2019 de Kia XCeed presenteerde, voorspelden we het model een gouden toekomst. Een compacte suv die er goed uitziet, een complete uitrusting heeft én zeven jaar garantie meekrijgt; wie wil die nou niet. Vier jaar later blijkt het goud toch minder te schitteren dan voorspelt. Dit jaar zijn er tot en met juli 398 stuks van de Kia XCeed verkocht.

Daarmee is de XCeed in ons land een van de muurbloempjes van Kia. De meeste Kia-modellen, waaronder verkoopknaller Kia Picanto met 6364 exemplaren, zijn stuk voor stuk populairder. Maar bijvoorbeeld ook de peperdure Porsche Cayenne weet meer mensen tot aankoop te verleiden (406).

Al in de eerste bocht op achterstand

Hoe weinig geliefd de Kia XCeed ook is, wie een compacte crossover zoekt die bovengemiddeld goed rijdt, kan niet om de Zuid-Koreaanse crossover heen. Op ons testparcours maakt de Kia XCeed in het testonderdeel rijeigenschappen de meest uitgebalanceerde indruk. Hij zet zijn concurrentie (te weten de Mazda CX-30, de Mitsubishi ASX, de Skoda Kamiq en de Volkswagen Taigo) al in de eerste bocht op achterstand.

Kortste remwegen

Op de remmenproef noteert de Kia XCeed de kortste remwegen. De Volkswagen Taigo zet op de slalom een nog iets hogere topsnelheid neer, maar op de geklokte ronde over het circuit levert hij kostbare tijd in.

Op de remmenproef heeft de Mitsubishi meer dan 37 meter nodig om bij een noodstop volledig tot stilstand te komen. Terwijl je op een bochtig parcours tot rust wordt gemaand door de gevoelloze besturing. De stuurinrichting van de Skoda is mededeelzamer, maar hoge bochtsnelheden worden in de kiem gesmoord door de relatief smalle banden van de testauto.

Door zijn krachtige remsysteem en veilige weggedrag schaart de Skoda Kamiq zich in de rangschikking toch net voor de Volkswagen. Maar ook de Mazda CX-30 dwingt de Volkswagen Taigo in het testonderdeel 'rijeigenschappen' van het ereschavot. De Mazda CX-30 heeft puike remmen en een voorspelbaar weggedrag. De dosering van de remmen vraagt echter wel enige gewenning.

Kia XCeed: fijne sportstoelen

Ook qua comfort komt de Kia XCeed goed beslagen ten ijs. Een eerste voorwaarde voor een fatsoenlijk reiscomfort is een paar goede stoelen met voldoende verstelmogelijkheden. Op dit onderdeel blinkt vooral de Kia XCeed uit die over fijne sportstoelen beschikt.

Ook in de Volkswagen Taigo is veel aandacht besteed aan het welbehagen van de bestuurder en bijrijder. De stoelen van de Mazda CX-30 en de Mitsubishi ASX sluiten minder goed op je lichaam en hebben bovendien minder verstelmogelijkheden. Op de achterbank zit je in de Mitsubishi ASX dan weer prima, in tegenstelling tot de Kia. De achterbank van de Skoda zit het lekkerst. Verder heeft ook deze crossover fijne sportstoelen.

Uitgebalanceerde indruk

De Kia XCeed profiteert bovendien van zijn onafhankelijk geveerde multilink-achterwielophanging. Hoe zwaarder de vracht, des te soepeler de vering. Maar ook wanneer je alleen in de auto rijdt, zonder bepakking, maakt het onderstel een uitgebalanceerde indruk. Helaas heeft Kia onvoldoende geld en energie gestoken in geluidsisolatie.



Kia geeft blijk van het meeste vertrouwen in de eigen productkwaliteit, met zeven jaar garantie. Overigens ben je voor de Kia XCeed wel het duurst uit voor het onderhoud en schrijf je een groter percentage af dan bij de concurrentie. Wellicht is daarom de compacte crossover in Nederland niet het populairste Kia-model. Maar wie rijplezier wil, is bij de Kia XCeed aan het juiste adres.



Benieuwd naar de volledige vergelijkende test? Je vindt hem in Auto Review 08/2023.