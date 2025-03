Tweedehands Mazda CX-30: problemen, betrouwbaarheid en prijzen

Aankooptips

De Mazda CX-30 is een mooie compacte SUV. Maar op de occasionmarkt is een fraai snoetje alleen natuurlijk niet genoeg om het predicaat ‘aanrader’ te krijgen ...

Bij zijn introductie in 2019 was de CX-30 de gulden middenweg tussen de grotere Mazda CX-5 en de iets kleinere CX-3. Momenteel is het Mazda’s meest compacte crossover voor wie nog niet aan stekkeren toe is.



Inmiddels heeft de Mazda CX-30 zijn weg naar de occasionmarkt gevonden, waar-ie als origineel alternatief geldt voor de Volkswagen T-Roc, Skoda Kamiq, Peugeot 2008 en Renault Captur. Terwijl de meeste Japanners een zekerheidje zijn op het gebied van betrouwbaarheid, laat de CX-30 wel een paar steekjes vallen.



Los daarvan is de Mazda CX-30 een erg prettig sturende compacte SUV, met een bovengemiddeld fraai afgewerkt interieur. De turboloze motoren hebben zo hun eigen karakter. Dat ligt je of dat ligt je niet ...

Met welke motoren is de Mazda CX30 te koop?

In de eerste twee jaar bood Mazda Nederland de CX-30 aan met een dieselmotor, maar die werd vrijwel niet verkocht. Op Marktplaats treffen we dan ook maar één Skyactiv-D 116 aan. Benzinefans komen veel ruimer aan hun trekken. Van de tweeliter viercilinder bestaan vier vermogensvarianten: 122, 150, 180 en 186 pk. Daarnaast werd de prijslijst in 2024 verrijkt met de Skyactiv-G 140, die een inhoud van maar liefst 2,5 liter heeft.



Basismotor met 122 pk, Skyactiv-X met 180 tot 186 pk

De 122 pk-versie werd in 2024 voorzien van mild hybrid-techniek, de versies met 140 en 150 pk hadden altijd al meteen elektro-­ondersteuning van een 24V-startgenerator.



De 180 pk sterke Skyactiv-X-motor debuteerde in de Mazda 3, en vond ook zijn weg naar de CX-30. Die motor had een extreem hoge compressieverhouding van 16,1 : 1, een dieselachtige waarde. Hierdoor zijn geen traditionele bougies meer nodig. Maar om oncontroleerbare compressie-ontbranding te voorkomen, past Mazda Spark Controlled Compression Ignition (SPCCI) toe. Daarnaast maakt deze ‘benziesel-motor’ gebruik van een zeer arm mengsel.



Hoe zuinig is de CX-30 Skyactiv-X?

Een ander opvallend onderdeel van deze motor is de mechanische compressor. Meestal heeft die de taak om extra lucht in de verbrandingsruimtes te persen, zodat er meer ­benzine kan worden verbrand. Lekker voor de power, maar niet voor het verbruik. Bij de Skyactiv-X-motor dient de compressor om de effi­ciency bij hoge toerentallen te verhogen. Er wordt extra lucht toegevoerd om het mengsel arm te houden.



Toch vinden we het officiële verbruik van 6,5 l/100 km (1 op 15,4) niet heel indrukwekkend. De 186 pk sterke Mazda CX-30 e-Skyactiv-X met mild hybrid-techniek (vanaf 2022) doet het een stuk beter met een WLTP-verbruik van 5,6 l/100 km (1 op 17,9).

Bij alle vermogensvarianten kun je kiezen tussen een manuele zesbak of een zestraps automaat. Voor modderworstelaars en bergbeklimmers leverde Mazda de drie topversies met AWD.

Ga voor de CX-30 met Homura- of Nagisa-pakket

Op uitrustings­gebied heeft Mazda flink gegoocheld met namen en pakketten. De naamloze basisuitrusting zat alleen op de 122 pk-versies, voor echte luxe moet je bij de Exclusive Line, Homura en Nagisa zijn. Als je een van die drie versies kiest, kom je niet snel luxe tekort.

Problemen Mazda CX-30 Skyactiv-X

De Mazda CX-30 staat niet bekend als pechauto, maar geheel smetvrij is zijn blazoen evenmin. De klachten over de rammels en de krasgevoelige oppervlakken in het interieur vallen nog onder de noemer ‘klein leed’. Dat geldt zeker niet voor de luchtcompressor van de Skyactiv-X die relatief vaak stukgaat. Verder leed de motor door een fout in de motorsoftware ook aan een te sterke verdunning van de motorolie. Hiervoor is een terugroepactie geweest, toch zouden wij altijd voor een auto kizen waarbij het voorgeschreven olieverversingsinterval strikt is aangehouden (zie serviceboekje).



Let op thermostaat Mazda CX-30

Andere terugroepacties betroffen onder meer de software van het botspreventie­systeem, het start-/stopsysteem en de bevestiging van de voorste remklauwen. Via de dealer is te achterhalen of alle terugroep­acties zijn uitgevoerd. Verder is de CX-30 gevoelig voor vervuiling van het inlaattraject en kampt de thermostaat weleens met een storing, wat overver­hitting en zelfs motorschade kan veroorzaken.



Welke elektronische storingen kent de CX-30?

Elektronische storingen zijn deze Mazda evenmin vreemd. Zo kampt het infotainmentsysteem soms met vastlopers en weigeren zowel het inklapmechanisme van de buitenspiegels als keyless entry weleens dienst. Probeer al deze functies uit bij een proefrit, evenals het verstelmechanisme van de spiegels. Controleer voorts de neus en de motorkap op steenslagschade, want ook dat is een veelvoorkomend verschijnsel.

Onhandige achterbank Mazda CX-30

Geen defect, maar wel een onpraktische eigenschap kom je tegen tijdens het neerklappen van de achterbank. Hierbij moet je de hoofdsteunen verwijderen, maar dat kan alleen als de achterbankleuning halverwege de omklapstand staat … Irritant!

Mazda CX-30 met automaat of handbak?

Van de pakweg 200 tweedehands Mazda’s CX-30 op Marktplaats.nl heeft ruim de helft een automatische versnellingsbak. Enerzijds snappen we dat wel, want daarmee heb je minder ‘last’ van het gebrek aan trekkracht bij lage toerentallen. Anderzijds is de manuele zesbak bijzonder prettig in de omgang, zodat we handgeschakelde CX-30’s zeker niet zouden mijden.



Prijs tweedehands Mazda CX-30

Wat de prijzen van tweedehands exemplaren betreft, zien we tussen de twee transmissies nauwelijks verschillen. CX-30’s van onder de 18.000 euro hebben doorgaans meer dan 150.000 kilometer gereden, al zijn er uitzonderingen.

Wil je een CX-30 met de 180 pk-motor en minder dan 100.000 kilometer ervaring, dan kun je vanaf 22.000 euro zakendoen. De Skyactiv-G met 122 of 150 pk wordt veel minder aangeboden en is niet eens heel veel goedkoper. Wij zouden dan ook eerder voor een Skyactiv-X gaan. Die is vlotter in de omgang, zonder dat-ie daarvoor heel veel extra brandstof vraagt.



De e-Skyactiv-G 140 met de grote 2.5-motor is nog maar net geïntroduceerd en nog nauwelijks te vinden in het occasioncircuit. De AWD-versie en de diesel zijn eveneens schaars. Hetzelfde geldt voor CX-30’s met de basisuitrusting zonder nadere aanduiding. Opvallend veel auto’s zijn juist mooi compleet uitgerust, inclusief leren bekleding, veel moderne veiligheidssystemen en elektrisch verstelbare stoelen.