TEST compacte SUV-modellen: Nederlanders kopen massaal deze grote verliezer

Vijf betaalbare compacte suv-modellen nemen het in deze test tegen elkaar op. Wat blijkt? De grote verliezer wordt in Nederland juist massaal gekocht. Zijn we met z'n allen helemaal gek geworden?

In deze test vergelijken we de Nederlandse publiekslieveling Renault Captur met de Kia XCeed, de Mazda CX-30, de Skoda Kamiq en de Volkswagen T-Roc. De Renault Captur eindigt helemaal onderaan terwijl hij van dit vijftal in 2022 in ons land het meest gekocht is, namelijk 4954 keer. Ter vergelijk: het populairste automerk van ons land verkocht slechts 612 exemplaren van zijn Kia XCeed. Waarom moet je wel én niet de Renault Captur kopen?

Waarom je een Renault Captur moet kopen

Dat de Renault Captur in ons land een succes is, komt voor een deel door zijn scherpe prijs. Voor een bedrag dat je bij andere merken uitgeeft aan een vrij basic auto, levert Renault je een compacte suv met veel aantrekkelijke accessoires. Kijk maar eens naar de testauto: die is uitgevoerd als zeer complete RS Line, voor een prijs (37.100 euro) waar alleen de prijs van de Mazda CX-30 (36.490 euro) onderdoor gaat. De Mazda CX-30 heeft echter geen automatische transmissie en komt in vergelijking tot de door ons geteste Renault Captur Mild Hybrid 160 EDC pk's tekort (150 vs. 158 pk).

De Renault Captur is als RS Line uitgerust met onder meer led-koplampen, een uitgebreid multimediasysteem met navigatie en automatische airco. Verder krijg je 18-inch lichtmetaal en een sportief aangekleed interieur met leer en rode stiksels en sierlijsten in carbonlook en hoogglans zwart.

De Renault Captur uit deze test wordt aangedreven door een prettige 1,3-liter turbomotor met een vermogen van 158 pk. Tussen 1800 en 3750 tpm levert het blok een vloedgolf aan koppel van 270 Nm. Daar heeft de concurrentie weinig tegenin te brengen. Het komt dan ook niet als een verrassing dat de Renault bij de metingen de beste sprintcijfers noteert. Althans, tot 100 km/h, want daarboven wordt de Captur ingehaald door de XCeed en de Kamiq. Met een gemiddeld testverbruik van 1 op 14,9 sprokkelt de Renault Captur weer wat bonuspunten binnen. Alleen de Skoda Kamiq is zuiniger.

Waarom je geen Renault Captur moet kopen



In eerste instantie zijn we enthousiast over het comfort dat de stoelen van de Renault Captur bieden. Maar na een lange rit wreekt de zachte stoelvulling zich toch in pijnlijk zitvlees. Op de snelweg valt niets te mopperen over het veercomfort, maar als het asfalt lijdt onder achterstallig onderhoud, dan heeft de soepele vering van de Renault moeite om de rust te bewaren. In snelle bochten wil de Captur bovendien flink overhellen.

De Renault Captur is in vergelijking tot zijn concurrenten uit deze vergelijkingstest geen ruimtewonder. Dat probeert hij nog een beetje te verbloemen met zijn achterbank, die over een afstand van 16 centimeter verschoven kan worden. Met een inhoud van 422 tot 1275 liter doorstaat de kofferruimte de toets der kritiek, maar het is allemaal niet heel indrukwekkend. De Volkswagen T-Roc biedt met 445 liter de meeste bagageruimte. Die is uit te breiden tot 1290 liter.

Conclusie



Hoe populair hij ook is, de Renault Captur verliest deze vergelijkingstest. Pleister op de wonde is dat de concurrentie sterk is. Bovendien komt zijn Nederlandse succes niet uit de lucht vallen. Voor een scherpe prijs krijg je een behoorlijk complete auto. De door ons geteste Renault Captur RS Line is zelfs dik 5000 euro (!) goedkoper dan de Volkswagen T-Roc waar hij het in deze vergelijkingstest tegen opneemt. En als er een voordeeltje te behalen valt, zijn wij Nederlanders er natuurlijk als de kippen bij.

Benieuwd naar de volledige vergelijkingstest? Je vindt 'm in Auto Review 02/2023.