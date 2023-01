In onze vergelijkingstest van populaire compacte suv modellen zie je de letterlijk en figuurlijk grijze Skoda Kamiq snel over het hoofd. Niet doen, want hoe braaf deze compacte suv er ook uitziet, hij maakt op de volgende drie testonderdelen gehakt van zijn directe concurrenten.

1 Comfort

De Skoda Kamiq heeft qua ruimte en comfort meer te bieden dan zijn concurrenten van deze vergelijkingstest, de Kia XCeed, de Mazda CX-30, de Renault Captur en de Volkswagen T-Roc. In geen andere compacte suv hebben de inzittenden zoveel been- en hoofdruimte als in de Skoda Kamiq. Met volle bezetting is de kofferbak echter aan de krappe kant: 400 liter bagage kan erin. Maar leg je de achterbank plat, dan slokt de Skoda Kamiq 1395 liter op. Alleen de Mazda CX-30 komt met 1406 liter iets verder. Dankzij de aangenaam soepele vering verlopen lange ritten heel ontspannen.

2 Motor

De Skoda Kamiq uit deze rijtest wordt aangedreven door een 1,5-liter benzinemotor met turbo. Met 150 pk is de Skoda Kamiq adequaat gemotoriseerd. Hoewel het om dezelfde aandrijflijn (met zeventraps DSG-transmissie) gaat als in de Volkswagen T-Roc, reageert de Skoda Kamiq bij hogere snelheden wat gretiger op het gaspedaal. Dat is deels te danken aan het lage gewicht van de Skoda Kamiq: met 1278 kilo is hij de lichtste auto in deze test. En dat is gunstig voor het verbruik. Met een testgemiddelde 1 op 15,9 is de Skoda Kamiq het zuinigst. De andere compacte suv modellen halen de 1 op 15 niet, al scheelt het bij de Volkswagen T-Roc bijzonder weinig (1 op 14,9).

3 Kosten

De prijs van de testauto bedraagt 37.180 euro. Eigenlijk is alleen de Mazda CX-30 echt goedkoper (prijs testauto: 36.490 euro) want het verschil met de Renault Captur bedraagt slechts 80 euro (prijs testauto: 37.100 euro). Voor de Skoda Kamiq betaal je bovendien de minste verzekeringspremie en wegenbelasting. Het lage verbruik drukt de brandstofkosten. Verder geeft Skoda vier jaar fabrieksgarantie met onbeperkte pechhulp. Dat Kia meer garantie geeft (zeven jaar/150.000 km) voorkomt niet dat de Skoda Kamiq ook op dit testonderdeel er met de winst vandoor gaat.

Conclusie

Zoek je de ruimste, meest comfortabele en gunstigst geprijsde compacte suv van dit moment, dan kun je simpelweg niet om de Skoda Kamiq heen, hoe kleurloos hij er wellicht ook uitziet.

