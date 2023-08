TEST - Deze compacte crossover is de ruimste, maar gek genoeg ook de krapste

Wie een compacte crossover met veel binnenruimte zoekt, kan niet om de Skoda Kamiq heen. Maar let op: als je met volle bezetting bagage wilt meenemen, blijkt de Skoda Kamiq opeens de krapste.

De Skoda Kamiq treedt in een vergelijkende test van compacte crossovers aan tegen de Kia Xceed, Mazda CX-30, Mitsubishi ASX en Volkswagen Taigo. Als het om de interieurruimte gaat, wint de Tsjechische suv glansrijk. Met zijn hoekige vormgeving en rechtop staande dakstijlen maakt de Skoda Kamiq het slimst gebruik van de beschikbare kubieke decimeters. Dat wil zeggen: voor de inzittenden ...

In dit gezelschap van compacte crossovers, heeft de Skoda Kamiq namelijk de krapste kofferbak van 400 liter. Die kun je met geen mogelijkheid klein noemen, maar de andere compacte crossovers bieden meer. Bijvoorbeeld de Volkswagen Taigo die tot 440 liter komt, ondanks zijn aflopende daklijn. En ook de bagageruimte van de Mazda MX-30 is groter (430 liter). Op de achterbank zit je daarentegen krap.

Haakjes en oogjes

Wat in het voordeel van de Skoda Kamiq spreekt, is dat de bagageruimte is voorzien van handige haakjes, oogjes en bagagenetten. Nog een paar doordachte details: de parapluhouder in het linker voorportier en de ijskrabber in het tankklepje. Klap je de achterbank neer, dan blijkt de Skoda Kamiq toch grootste slokop. Geen enkele andere compacte crossover uit deze test kan aan zijn ruimte van 1506 liter tippen.

Bij de eerste aanblik verwacht je van de sportief gelijnde Volkswagen Taigo geen ruimtewonderen. De achterruit ligt erg vlak en de daklijn loopt vloeiend af. Maar schijn bedriegt: de VW-designers hebben genoeg leefruimte gecreëerd.

De Skoda zit het lekkerst



Als ruimte een belangrijk aankoopargument is, kun je de Kia XCeed maar beter negeren. Hoewel hij samen met de Mazda de grootste lengte heeft, vertaalt dat zich niet in een ruim interieur. Vooral op de achterbank gaat het er krap aan toe. Op de achterbank zit je in de Mitsubishi ASX dan weer prima, in tegenstelling tot de Kia. De achterbank van de Skoda zit echter veruit het lekkerst.

Zitcomfort

Ook de goede stoelen met voldoende verstelmogelijkheden zijn een pluspunt van de Skoda Kamiq. Maar ook in de Volkswagen Taigo is veel aandacht besteed aan het welbehagen van de bestuurder en bijrijder. De stoelen van de Mazda en Mitsubishi sluiten minder goed op je lichaam en hebben bovendien minder verstelmogelijkheden.



Benieuwd naar de volledige test van de hierboven compacte crossovers? Je vindt hem in Auto Review 08/2023.