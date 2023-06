Drie verschillende voorbeelden van de elektrische suv. De Audi Q4 E-Tron is een geheel op zichzelf staand model, de Mercedes EQB is een vermomde GLB op stroom en de eveneens elektrische BMW iX1 doet helemaal geen moeite om zichzelf van zijn broers op benzine of diesel te onderscheiden en is hiermee de Stille Willie van het drietal. Welke elektrische suv moet je hebben?

Steeds meer fabrikanten hebben een volledig elektrisch aangedreven variant van hun compacte suv-modellen. Nieuwkomer in het luxesegment is de BMW iX1 xDrive30. Dat een fluisterstille, 313 pk sterke aandrijflijn met twee elektromotoren voor de aandrijving zorgt, zie je niet. Het design van de BMW iX1 wijkt nauwelijks af van dat van de versies met een verbrandingsmotor.

Mercedes is juist van mening dat de elektrische EQB 350 4Matic (292 pk) best mag laten zien dat hij niet op fossiele brandstof rijdt, ook al is het feitelijk een naar elektriciteit omgebouwde GLB. Audi pakt het helemaal anders aan, en heeft van de elektrische Q4 E-Tron 50 quattro (299 pk) een volledig op zichzelf staand model gemaakt.

De Audi Q4 E-Tron uit deze test heeft het grootste accupakket, met een bruikbare capaciteit van 76,6 kWh. Audi belooft een meer dan acceptabele actieradius van 470 kilometer (WLTP). Doordat wij gedurende de test 22,2 kWh/100 km aan energie verbruikten, moesten we echter al na 345 kilometer een laadpaal opzoeken.

Tip Astra ST Plug-in Hybrid Ontvang nu een gratis upgrade en stap zonder meerprijs in een exclusievere uitvoering van de Opel Astra ST Plug-in Hybrid

BMW iX1 actieradius

De verbruiksmeter van de BMW iX1 staat op een gemiddelde van 22,5 kWh/100 km. Doordat de accu niet meer dan 64,7 kWh opslaat, komt de actieradius uit op een ietwat teleurstellende 288 kilometer, vooral omdat dit volgens WLTP veel meer moet zijn, namelijk 440 km. De Mercedes EQB ontpopt zich echter als grootste energievreter, met een gemiddelde van 24,3 kWh/100 km. Hoewel hij met 66,5 kWh een grotere accucapaciteit heeft dan de BMW, is de stroomvoorraad bij 274 kilometer erdoorheen gejast (WLTP: 419 km).

Aan de snellader wordt de accu van de Mercedes met een piekvermogen van 100 kW opgeladen. De BMW haalt 130 kW, de Audi vult zijn accu met een hoogste vermogen van 135 kW. Ongeacht de capaciteit van de accu, staat de EQB zodoende langer stil om de accu op te laden dan de andere twee testauto's.

Meer vergelijkende tests van populaire suv-modellen?

Aanmelden

Je vindt ze in onze gratis, wekelijkse nieuwsbrief!

Als een echte BMW

Dan het rijden zelf. De BMW iX1 stuurt als een echte BMW, vol gevoel en met scherpe reacties. Vol enthousiasme duikt de auto een bocht in en daarbij lopen de snelheden algauw hoog op. De Audi Q4 E-Tron is bijna 200 kilo zwaarder, en dat voel je zodra je een snelle bocht in duikt. Hij moet alle zeilen bijzetten en glijdt al bij lage snelheid over zijn voorwielen naar de buitenzijde van de bocht. Wat niet meehelpt, is het gebrek aan gevoel in de besturing en het rempedaal.

Op het testcircuit draait de Mercedes onbeteugeld zijn ronden. Dat levert een respectabel resultaat op, in het kielzog van de BMW. De EQB hoeft lang niet zoveel inspanning te leveren om de bocht te ronden als de Audi. Onderstuur treedt pas bij veel hogere snelheid op en ook bij een geforceerde lastwissel raakt hij niet van zijn stuk. De bochtsnelheden die met de BMW iX1 binnen bereik liggen, zijn voor de Mercedes echter geen haalbare kaart.

BMW iX1 prijs

Goedkoop kun je de drie elektrische suv-modellen uit deze test met geen mogelijkheid noemen. Maar weet dat de basisprijs van de BMW iX1 xDrive30 bijna 15.000 euro lager is dan die van de Audi E-Tron 50 Quattro. Ook inclusief alle opties die van invloed zijn op de testresultaten, blijft de BMW iX1 veruit de goedkoopste auto. Vervolgens breidt hij zijn puntenvoorsprong uit met de laagste afschrijving, goedkoopste verzekering en laagste onderhoudskosten. Wegenbelasting hoef je tot eind 2024 niet te betalen, maar dat geldt ook voor de Audi en Mercedes.

Conclusie

In tegenstelling tot zijn concurrenten, schreeuwt de BMW iX1 xDrive30 niet van de daken dat hij elektrisch is. Valse bescheidenheid, want het kost de nieuwkomer in deze vergelijkende test weinig moeite om de Audi Q4 E-Tron 50 Quattro en Mercedes EQB 350 4Matic op riante achterstand te zetten. De dynamiek die in het onderstel is verwerkt, heeft nauwelijks nadelige gevolgen voor het rijcomfort. En ondanks de hoge kwaliteit, keurige afwerking en complete uitrusting, heeft BMW een scherpe verkoopprijs gecalculeerd.