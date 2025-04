Waarom je de goedkope Audi Q4 40 e-tron beter kunt overslaan (voor nu)

Nieuws

Prijsverlagingen, upgrade-acties, goedkope instapversies; wij houden ervan als automerken hun nieuwe auto’s goedkoper maken. Maar de nieuwe, goedkoopste Audi Q4 40 e-tron van 44.990 euro is momenteel niet de slimste keus.

De 40-versie van de Audi Q4 e-tron is het nieuwe instapmodel. Hij kost 44.990 euro, waar voorheen de Q4 45 e-tron Quattro van 49.990 euro het goedkoopste model was. De basisprijs is dus 5000 euro omlaag gedaan.

Voor dat bedrag krijg je een 204 pk sterke elektromotor op de achteras en een accupakket van 59 kWh (408 km). Snelladen doet de Q4 40 e-tron met maximaal 165 kW en zo schiet de batterij in 24 minuten van 10 naar 80 procent.

De 40 en 45 quattro zijn even luxe

De 40-versie biedt niet meer of minder luxe dan de 45 Quattro, want beide auto’s worden standaard geleverd als Edition-uitvoering. Nergens in de prijslijst wordt je keuzevrijheid beperkt omdat je voor het nieuwe basismodel kiest.

Wat er in de prijslijst wel uitspringt, is de vermelding van een ‘35 e-tron’. Die zou niet leverbaar zijn met trekhaakvoorbereiding. Verklapt Audi hier een nog nieuwer en goedkoper instapmodel? Een versie met zo weinig vermogen dat-ie geen aanhanger mag trekken? We houden onze oren gespitst.

Reden 1: grotere batterij en meer vermogen

Dat je de goedkope Audi Q4 40 e-tron in onze ogen voor nu beter kunt overslaan, heeft twee redenen. Zijn specificaties zijn prima, maar de Q4 45 e-tron Quattro zit een stuk beter in zijn elektrische spullen.

Dan doelen we vooral op de grotere batterij van 77 kWh (actieradius 522 km), maar ook op het hogere vermogen (286 pk) in combinatie met vierwielaandrijving. Dat zorgt voor meer grip en snellere inhaalacties, maar ook voor een hoger trekgewicht (1200 versus 1000 kg). Dus van de twee modellen, heeft de Q4 45 e-tron Quattro onze voorkeur.

Reden 2: prijsverschil geen 5000 maar 3000 euro

De tweede reden is het prijsverschil. Dat is kleiner dan je denkt. Audi geeft momenteel 2000 euro korting op de Q4 45 e-tron Quattro, wat het prijsverschil doet krimpen van 5000 naar 3000 euro. Dat is de extra actieradius die je krijgt met de grotere batterij alleen al waard.



Daarom zeggen we dat de Audi Q4 40 e-tron momenteel niet de slimste keus is. Dat kan veranderen na 30 juni 2025, als de kortingsactie afloopt. Lees het onderstaande bericht voor het complete kortingsoverzicht.