Zoveel goedkoper is de Volkswagen Taigo geworden

Nieuws

De Volkswagen Taigo is een hippere Volkswagen T-Cross, met een sterker aflopende daklijn. Leuk bedacht, maar zijn saaiere broer is goedkoper en verkoopt beter. Maar nu duikt de prijs van de Volkswagen Taigo onder de 30.000 euro en staan de zaken er anders voor.

Volkswagen introduceert de Taigo Oranje Edition en die is met een 95 pk sterke 1.0 TSI-motor en handgeschakelde 6-bak te koop vanaf 29.990 euro. Voorheen kon je pas instappen vanaf 31.990 euro. En dan moest je ook nog genoegen nemen met 16-inch wieldoppen; de Oranje Edition steelt de show met zijn 17-inch lichtmetalen wielen. En je krijgt ook metallic lak, dakreling, donker getinte ruiten achter, keyless access en een achteruitrijcamera; allemaal zaken die voormalige instapper niet had.

Prima deal dus. Al is het aanbod tijdelijk (zolang de voorraad strekt). Wellicht dat de Taigo nu wel populairder wordt dan de Volkswagen T-Cross waarop hij gebaseerd is. Die ging in de eerste vijf maanden van 2024 welgeteld 618 keer over de toonbank, terwijl voor de Taigo de teller bleef hangen op 485 exemplaren. De Volkswagen Taigo Oranje Edition is er ook als 116 pk sterke 1.0 TSI en DSG-automaat, maar dan betaal je 34.490 euro.

Geen wuppie of leeuwenstaart

Nu het EK voetbal in volle gang is, hoeven we je vast niet uit te leggen waar de naam Oranje Edition vandaan komt. Wees gerust, er hangt geen wuppie aan de binnenspiegel en er bungelt ook geen leeuwenstaart achter de auto. Gek genoeg kun je niet kiezen voor een oranje carrosseriekleur, de kleur die het dichtst in de buurt komt, is 'kings red', een rode metallic kleur waarvoor dus geen meerprijs geldt.

Volkswagen T-Roc ook als Oranje Edition

Volkswagen heeft de oranjekoorts goed te pakken, want het introduceert ook Oranje Editions van de Volkswagen T-Roc en de Volkswagen Golf. De T-Roc heeft nagenoeg dezelfde uitrusting als de Taigo en voegt hier led-plus-verlichting en 17-inch velgen met een ander design aan toe. De prijzen beginnen bij 34.990 euro voor de 1.0 TSI met 116 pk en handmatig te bedienen 6-bak. De 1.5 TSI met 150 pk en DSG-automaat komt op 38.990 euro.

Volkswagen Golf Oranje Edition

Dan de oudgediende van het Volkswagen-trio en onze persoonlijke voorkeur: de Golf. Die is als Oranje Edition leverbaar als:

1.5 TSI met 116 pk en handgeschakelde zesbak, vanaf 34.990 euro

1.5 eTSI mild hybrid met 116 pk en DSG-automaat, vanaf 37.490 euro

1.5 eTSI mild hybrid met 150 pk en DSG-automaat, vanaf 39.490 euro

Tot de extra uitrusting behoren donker getinte ruiten achter, 18-inch lichtmetalen velgen, metallic lak en comfortstoelen. Verder draadloos opladen van je telefoon, een achteruitrijcamera, keyless acces, elektrisch verstelbare, verwarmde en inklapbare buitenspiegels, en een alarmsysteem.