Waarom de Volkswagen ID.3 plotseling 4000 euro goedkoper is geworden

Nieuws

De Volkswagen-groep stunt met prijzen. Na de Cupra Born (4950 euro eraf) is nu de Volkswagen ID.3 goedkoper geworden. De Duitsers brengen zelfs een Oranje Edition op de markt. Al is-ie niet oranje.



Tot nu toe was de Volkswagen ID.3 Pro de basisuitvoering, met een prijs van 39.990 euro. De nieuwe ID.3 Pure kost 35.990 euro. Vraag SEPP-subsidie aan (de pot is nog goed gevuld) en je betaalt dus nog maar 33.040 euro.



Volkswagen ID.3 Oranje Edition actieradius



Waar is op beknibbeld voor dat geld? In elk geval krijg je een wat kleiner batterijpakket van 52 kWh. De ID.3 Pro, tot nu toe de instapper, heeft een pakket van 58 kWh. Dat betekent ook dat je bij de Pure een concessie moet doen met de actieradius; hij haalt 388 kilometer, terwijl de Pro een rijbereik heeft van 427 kilometer.

Bovendien moet je het doen met minder vermogen; 170 pk in plaats van 204 pk. Snelladen doet de Pure met 145 kW, waardoor opladen van 10 naar 80 procent in 25 minuten gedaan is.



Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze. Bekijk nu

Exclusief tattoos en haarband



Belangrijker is wat je wél voor de basisprijs van 35.990 euro krijgt. Volkswagen heeft last van oranjekoorts en heeft een speciale Oranje Edition van de Volkswagen ID.3 Pure op de markt gebracht. Dat betekent niet dat je een witte haarband cadeau krijgt. Wél dat Volkswagen de uitrusting naar een hoger plan tilt.

Luxe items als LED-verlichting, automatische airconditioning, comfortstoelen en een uitgebreid infotainmentsysteem met spraakassistent en ChatGPT. Ook parkeersensoren voor en achter worden voor niets op de ID.3 geschroefd, en een spoorassistent en adaptieve cruisecontrol zijn eveneens standaard. Een tattoo in Wout Weghorst-stijl staat niet in de prijs- of optielijst.

De ID.3 Pure Oranje Edition is beperkt leverbaar (misschien wel zolang de oranjekoorts aanhoudt), maar de gewone Pure blijft gewoon in de prijslijst staan.