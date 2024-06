Waarom de Cupra Born opeens 4950 euro goedkoper is geworden

Nieuws

De Cupra Born is licht gewijzigd. De sportievere broer van de Volkswagen ID.3 kreeg iets meer accucapaciteit en daarmee meer actieradius. Maar stel je hier niet te veel van voor. Indrukwekkender is de prijsverlaging van de Cupra Born met de grotere batterij van 77 kWh.

De accucapaciteit van het instapmodel was 58 kWh en is gegroeid naar 59 kWh. Daarmee kom je op papier zes kilometer verder dan eerst (actieradius: 421 vs. 417 km). De versie met de grotere batterij is ongewijzigd en heeft nog altijd 77 kWh. De theoretische actieradius bedraagt 551 kilometer. Wat wel veranderd is, is het aantal personen dat in deze Cupra Born past; dat zijn er nu vijf, voorheen was de Born met 77 kWh een 4-zitter.

Cupra Born: 3 uitvoeringen

Cupra heeft een streep gezet door de basisuitrusting Impulse met 204 pk. Het aanbod ziet er nu als volgt uit:

Cupra Born Essential, vanaf 38.990 euro

Cupra Born Business, vanaf 39.990 euro

Cupra Born Performance, vanaf 42.990 euro

Het vermogen is altijd 231 pk, ongeacht welk accupakket je kiest. Maar de Essential kun je alleen combineren met de kleinere batterij. De andere twee uitvoeringen zijn leverbaar met 59 of 77 kWh. Voor die laatste capaciteit betaal je een meerprijs van 5000 euro.

Cupra Born prijs lager

In vergelijking met de situatie voor de wijzigingen, is de Cupra Born in sommige gevallen goedkoper geworden. Het grootste verschil vind je bij de Performance met het grotere accupakket. Die is 4000 euro goedkoper geworden en kost nu 47.990 euro. Maar daarmee kom je nog niet in aanmerking voor aanschafsudidie (SEPP).

Wil je 77 kWh én subsidie dan kom je uit bij de Business. Die zit tien euro onder de subsidiegrens (vanaf 44.990 euro). Dat is 2000 euro minder dan eerst. Tel hier de 2950 euro SEPP bij op en je komt op een prijsverlaging van 4950 euro.

Er is nog een aantal andere wijzigingen: het navigatie- en infotainmentscherm van de Cupra Born is vergroot van 12 inch naar 12,9 inch en Cupra heeft het audiosysteem 'Beats' vervangen door een exemplaar van Sennheiser, met tien speakers en een subwoofer.

Jammer: geen rood meer

De 59 kWh-versies zijn in het vervolg standaard voorzien van 19-inch velgen met een nieuw design (zie foto links). De uitvoeringen met 77 kWh staan op 20-inch wielen met een ander design. De gratis standaard carrosseriekleur is zilver metallic. Wie zijn Born in het zwart of wit wil, betaalt 895 euro extra (beide metallic). Donkergrijs en blauw hebben een meerprijs van 1095 euro. Het vurige rood is verdwenen en vervangen door gitzwart. Dat vinden we toch een beetje jammer.