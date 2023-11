TEST: deze elektrische gezinsauto (met subsidie) heeft de grootste range

De Volkswagen ID.3 onderging een facelift, de Renault Megane E-Tech en Cupra Born kregen een forse prijsverlaging en Kia onthulde twee actiemodellen van de Niro EV. Welke elektrische gezinsauto heeft de grootste actieradius?

Goed nieuws iedereen, alle vier de elektrische auto’s komen in aanmerking voor EV-subsidie. Dankzij een recente prijsverlaging maakt het zelfs niet uit welke uitvoering van de Renault Megane E-Tech je kiest, als particulier kun je je melden voor 2950 euro SEPP-premie.

Bij het samenstellen van een Born, ID.3 of Niro EV moet je de fiscale waarde wel nauwlettend in de gaten houden. Voordat je het weet, zit je boven de allesbepalende grens van 45.000 euro.

Tip Nog niet klaar voor de overstap naar elektrisch rijden? Met Private Lease stap je al vanaf €279,- p/m in de iconische Fiat 500 Hybrid.

Kia Niro EV komt het verst



Kleine verschillen kunnen grote gevolgen hebben. Zo zorgen de iets grotere batterij van de Kia Niro (64,8 kWh) en zijn iets lagere praktijkverbruik (17,4 kWh/100 km) voor een aanzienlijk grotere actieradius. In onze test komt hij 372 kilometer op een acculading stroom, terwijl de echte range van de andere modellen rond de driehonderd kilometer schommelt.

De elektrische Kia heeft dan weer als nadeel dat snelladen met maximaal 80 kW gaat, terwijl een laadsnelheid van 120 tot 130 kW ondertussen de norm is in dit segment.

ID.3 zuiniger dan de Born



De Volkswagen ID.3 en de Cupra Born hebben allebei een accupakket van 58 kWh, maar zijn niet even zuinig. De Volkswagen scoort een prima gemiddelde van 18,0 kWh/100 km, terwijl de Cupra er 19,4 kWh/100 km doorheen jaagt. Dat scheelt je 23 kilometer rijbereik. De Born komt 299 kilometer op een volle batterij en de ID.3 logischerwijs 322 kilometer.

Nu staat de Born ook op bredere banden en levert zijn elektromotor meer vermogen: 231 in plaats van 204 pk (ID.3). Dat maakt hem de snelste sprinter. Hij klaart de honderdsprint in 6,6 seconden en tikt als eerste zijn begrensde topsnelheid van 160 km/h aan. Op die snelheid vinden de Volkswagen en Renault het ook mooi geweest, Kia kijkt niet zo streng naar de klok en laat de Niro EV doorhollen tot 167 km/h.

Megane E-Tech hijgt ID.3 in de nek



De accu van de Renault Megane E-Tech EV60 heeft zoals de naam doet vermoeden een netto capaciteit van 60 kWh. Dus de op één na onzuinigste auto heeft de op één na grootste batterij. Het resultaat is een range vergelijkbaar met die van de Volkswagen: 324 kilometer.

Maak je er een sport van om zo zuinig mogelijk te rijden, dan kun je het rijbereik van beide auto’s oprekken tot 400 kilometer. De Cupra komt dan 372 kilometer ver en de Kia zelfs 473 kilometer – een verschil van maar liefst 100 kilometer.

Conclusie

De verschillen lijken zo klein: een batterij van 58 of 64,8 kWh en een stroomverbruik van 17,4 of 19,4 kWh/100 km. Maar in de praktijk scheelt het 73 kilometer afleggen, en dat is toch een fors verschil.

Aangezien de Kia Niro EV de grootste batterij heeft en het laagste stroomverbruik, wint hij deze vergelijking. Wij meten een realistisch verbruik van 372 kilometer, dat je met zuinig rijden kunt oprekken tot 473 kilometer. Geen van zijn concurrenten komt daarbij in de buurt.

Dit artikel is een verkorte versie van een uitgebreide vergelijkende test in Auto Review 11. Je koopt het magazine in de supermarkt, de boekhandel of in onze webshop.