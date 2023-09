TEST: waarom de Volkswagen ID.3 zijn hoge meerprijs waard is

De nieuwe Volkswagen ID.3 is veel duurder dan de BYD Atto 3 en de MG4 Electric, dat is al bewezen. Maar wat krijg je ervoor terug? Dit zijn de voordelen van de Volkswagen ID.3.

Dit artikel is een verkorte versie van een uitgebreide vergelijkende test in Auto Review 9. Online belichten we de pluspunten van de ID.3 - alle dingen die ervoor zorgen dat je de hoge meerprijs van de auto misschien toch wil betalen.

Veel ruimte en zachte materialen

De BYD Atto 3 is de grootste auto van het drietal. Toch hebben de bestuurder en bijrijder van de Volkswagen de meeste bewegingsvrijheid. Dankzij het slanke dashboard en de compacte middentunnel is het interieur van de ID.3 zo leeg dat je knieën nergens tegenaan stoten.

Ook heeft Volkswagen geluisterd naar de kritiek op het interieur van de eerste ID.3. Op plekken waar voor de facelift nog harde kunststoffen werden gebruikt, ontdekken we bij het 2023-model zacht aanvoelende materialen. Op het gebied van materiaalgebruik en afwerking kunnen de BYD en de MG4 Electric dan ook niet tippen aan de Volkswagen.

Hoogstaand comfort mag geld kosten

Op het gebied van zitcomfort laat VW niets aan het toeval over. Onze toch al niet goedkope testauto (vanaf 44.990 euro) is voorzien van het 2680 euro kostende Interieur Style Pakket. Dan zit je op de voortreffelijke ErgoActive-voorstoelen met een lendensteun en een massagefunctie. Ze ondersteunen je lichaam op zo’n comfortabele manier dat ook na lange ritten de tekenen van vermoeidheid minimaal zijn.



Als onderdeel van dat pakket plaatst Volkswagen ook een geluidsisolerende voorruit en dat hoor je. In de stille cabine van de ID.3 krijg je minder mee van wind- en weggeluiden.

De ID.3 heeft ook een prettig onderstel. Het combineert veercomfort en sportiviteit op zo’n geslaagde manier dat de Chinese automerken vast benieuwd zijn naar het geheime recept ervan. Eén ingrediënt weten we: de optionele adaptieve schokdempers (1560 euro). Zonder extra passagiers of spullen aan boord springt de Volkswagen veruit het soepelst om met oneffenheden in het wegdek.

De beste remmen

De ID.3 rondt onze testbaan op een snelle, neutrale en veilige manier. Onderweg geeft zijn besturing duidelijke feedback. De Volkswagen heeft ook het krachtigste remsysteem en komt keer op keer sneller tot stilstand dan zijn concurrenten. En dat met trommels op de achterwielen, terwijl de Chinezen rondom schijven monteren.

Conclusie

De recente facelift heeft de ID.3 goed gedaan, met de kwaliteitsupgrade van het interieur als belangrijkste en meest zichtbare verandering. Je koopt de Volkswagen ook voor de voortreffelijke ErgoActive-voorstoelen, de stille cabine en het prettige onderstel. Het krachtige remsysteem draagt bij aan de veilige rijeigenschappen.

Vandaag mag hij dan als winnaar naar huis gaan, we vragen ons af of Volkswagen genoeg heeft gedaan om de vernieuwde ID.3 nog drie tot vier jaar lang eerste keus te maken. Dat geeft de concurrentie een heleboel tijd om met nog betere elektrische gezinsauto’s te komen.

Je leest de volledige test nu al in Auto Review 9/2023. Te vinden in het tijdschriftenschap en te bestellen in onze webshop.