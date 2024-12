Waarom de Cupra Born en Tavascan plotseling duizenden euro's goedkoper zijn geworden

Nieuws

De Cupra Tavascan is nog maar net op de markt of hij krijgt al een (veel) lagere prijs. Ook de Cupra Born is in prijs verlaagd en is ineens 1000 euro goedkoper dan de Volkswagen ID.3.

De SEPP-subsidie voor de aanschaf van een nieuwe elektrische auto is afgeschaft, maar dat betekent niet dat ze allemaal duurder zijn geworden. Sterker nog, automerken stunten zich 2024 uit met dikke prijsverlagingen.



Nu is Cupra aan de beurt. Het verlaagt de prijs van de Tavascan en de Born met maximaal 4000 euro. De Tavascan is nu te koop vanaf 48.990 euro (voorheen 49.990 euro). De Born kost minimaal 34.990 euro (voorheen 38.990 euro).



Hoe zat het ook alweer met de Tavascan?

De Tavascan is nauw verwant aan de Volkswagen ID.5, Skoda Enyaq Coupé en Audi Q4 e-tron Sportback. Hij is alleen elektrisch. Aan hem de schone taak om Elon Musk en zijn Tesla schrik aan te jagen; bestseller Tesla Model Y is een belangrijke concurrent. Maar daar wringt ‘m de schoen, want Tesla blijft maar populair.

Van de Tavascan zijn nog maar 165 exemplaren geregistreerd, al is-ie pas te koop sinds oktober 2024. Toch zullen de hippe verkopers in de Cupra Houses, eh, Spaces, eh, Garages jaloers zijn op de ruim 15.000 registraties van de Model Y.



Cupra Tavascan 1000 tot 4000 euro goedkoper

De Tavascan Business (77 kWh, 286 pk) is de instapper en kost nu 48.990 euro (1000 euro goedkoper). Een stapje hoger staat de rijker uitgeruste Adrenaline (77 kWh, 286 pk), met een prijs van 52.990 euro. Dat is 3500 euro goedkoper dan voorheen.

Er is ook een nieuw topmodel, de Tavascan VZ Extreme (77 kWh, 340 pk, 4WD). Die kost 58.990 euro. Hij is net zo duur als de even krachtige Tavascan VZ Adrenaline. Deze versie is het meest in prijs gedaald en kostte eerst 62.990 euro. De VZ Adrenaline is daarmee dus 4000 euro goedkoper dan voorheen.

Het verschil tussen de VZ Adrenaline en VZ Extreme zit ‘m in de uitrusting. De Extreme heeft 21-inch wielen en kuipstoelen. Maar door al die sportieve fratsen moet je genoegen nemen met een kleinere actieradius van 490 kilometer. De VZ Adrenaline haalt 514 kilometer.

Nieuwe prijs Cupra Tavascan (2024)



Tavascan Business 48.990 euro

Tavascan Adrenaline 52.990 euro

Tavascan VZ Adrenaline 58.990 euro

Tavascan VZ Extreme 58.990 euro

Cupra Born 5000 euro goedkoper



Cupra probeert jou ook op een andere manier te paaien, door tijdelijke Limited-editions van de Cupra Born aan te bieden. Daarbij blijven de uitvoeringen Essential, Business, Performance en VZ behouden, maar als ‘Limited’ bieden ze nu meer extra’s tegen een lagere prijs. De Cupra Born kost nu 34.990 euro. Daarmee is hij 1000 euro goedkoper dan de Volkswagen ID.3 met dezelfde techniek. De Cupra Born werd dankzij de nieuwe varianten afhankelijk van de uitvoering maximaal 3000 euro goedkoper.



Met al die kortingen die de Spanjaarden in de loop van 2024 gaven, ligt de basisprijs van de Cupra Born zelfs 5000 euro lager dan begin 2024. Toen betaalde je nog minimaal 39.990 euro.