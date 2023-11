TEST: de handigste elektrische gezinsauto is niet de leukste

Een elektrische gezinsauto moet op de eerste plaats veilig en praktisch zijn. Maar als je ook een leuk potje wilt sturen, moet je een lastige knoop doorhakken.

In Auto Review 11 vergelijken we de vernieuwde Volkswagen ID.3 met de Cupra Born, de Kia Niro EV en de Renault Megane E-Tech. Wat je hier online leest, is een samenvatting die ingaat op het gebruiksgemak en de rij-eigenschappen.

Wat maakt een elektrische auto handig?

Om te beginnen moet-ie ruim zijn. In de Kia Niro EV hebben jij en je passagiers de meeste ruimte. De suv-achtige vorm van de Koreaan zorgt niet alleen voor extra hoofdruimte, de cabine zelf valt ook breder uit en de beenruimte is bovengemiddeld.

De kofferbak van de Kia is ook het grootst, er past 475 tot 1392 liter achterin. Ter vergelijking: de Volkswagen ID.3 en de Cupra Born hebben allebei een bagageruimte van 385 tot 1267 liter en de Renault Megane E-Tech kan 289 tot 1245 liter aan spullen vervoeren.

Kia Niro EV: makkelijke bediening



Een auto met een simpele bediening noemen we ook handig. De ontwerpers van Kia weten hoe belangrijk een simpele bediening is voor een gezinsauto. In de Niro EV vind je veel fysieke knoppen die je gewoon kunt indrukken en dan ben je klaar, je hoeft niet in het menu op het touchscreen te duiken om hetzelfde gedaan te krijgen.

Snel een knop indrukken en dan weer naar het verkeer kijken, is een veilige manier van autorijden. De Niro EV scoort sowieso de meeste punten op het gebied van veiligheid, want Kia levert standaard de omvangrijkste veiligheidsuitrusting.

Elektrische gezinsauto met de grootste actieradius



In ons vorige artikel over elektrische gezinsauto’s met subsidie lees je dat de Kia Niro EV de grootste batterij heeft en het laagste stroomverbruik scoort, want betekent dat je de meeste kilometers kunt afleggen op een acculading stroom.

Wij meten een realistisch verbruik van 372 kilometer, dat je met zuinig rijden kunt oprekken tot 473 kilometer. Geen van zijn concurrenten komt daarbij in de buurt. En als je het ons vraagt, is een grote actieradius essentieel voor een handige gezinsauto.



Cupra Born is met afstand de leukste



Toch zouden we niet blind voor de Kia Niro EV gaan. Als je op zoek bent naar een elektrische gezinsauto waarmee je voor je plezier over land- en dijkweggetjes gaat rijden, dan moet je een uitgebreide proefrit maken met de Cupra Born. Het is met afstand de sportiefst rijdende auto van dit viertal.

Hij stuurt fanatiek in en bouwt tijdens de bocht forse zijdelingse krachten op. De precieze besturing moedigt je sowieso aan om vaak en snel van richting te veranderen. En mocht het je allemaal even te snel gaan, weet dan dat de Born de krachtigste remmen bezit. Zijn remwegen zijn steevast het kortst en dat vergroot de veiligheid.

De Kia Niro EV heeft remblokken van roomboter en remt matig. De Koreaan stuurt netjes, maar is niet opvallend wendbaar. Zodra de grip­limiet van de banden wordt bereikt, valt hij terug op zacht ondersturen. De elektronische vangnetten zijn aanwezig, maar de auto moedigt niet aan om ze te testen.

Conclusie

Je mag zelf beslissen welke elektrische gezinsauto jouw winnaar is, zo dicht zitten de nummers 1 en 2 bij elkaar. Als autorijden je hobby is, geven de sportieve rijeigenschappen van de Cupra Born zonder twijfel de doorslag. Daar staat tegenover dat-ie iets meer stroom verbruikt en een kleinere actieradius heeft, maar dat zal de pret niet drukken.

Als je praktisch bent ingesteld, dan is de ruime, handige en zuinige Kia Niro EV eerste keus. Hij scoort goed in alle hoofdstukken, maar hij tovert tijdens het rijden geen glimlach op je gezicht. Of je moet het hilarisch vinden dat jij de langste garantie, de meeste veiligheidssystemen en de grootste kofferbak hebt. En gelijk heb je, want dat zijn ideale eigenschappen voor een gezinsauto.

Dit artikel is een verkorte versie van een uitgebreide vergelijkende test in Auto Review 11. Je koopt het magazine in de supermarkt, de boekhandel of in onze webshop.