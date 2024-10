Cupra Tavascan test (2024): achter gespierd uiterlijk schuilt brave burgerman

Tests

Met de agressief ogende Cupra Tavascan heeft het ambitieuze Spaanse merk eindelijk een nieuw model. Het uiterlijk is origineel, maar onderhuids deelt hij alle techniek met zijn Midden-Europese familie van de Volkswagen-groep. En dat merk je als je hem uitdaagt voor een sportieve rit. Hij hapt minder graag dan zijn uiterlijk belooft.

Hoewel de Cupra Tavascan nauw verwant is aan de Volkswagen ID.5, Skoda Enyaq Coupé en Audi Q4 e-tron Sportback, oogt hij temperamentvol. De Duitse en Tsjechische modellen zien eruit als kantoorklerken, vergeleken bij dit Spaanse sportschooltype met zijn extravagante design. Dat zit 'm soms in kleine dingen. Zo lijkt de voorruit over te lopen in de zijruit en is de A-stijl daaronder weggemoffeld.

Eindelijk is daar dus het tweede elektrische model van Cupra, een kleine vier jaar na de Formentor. Maar de Tavascan is alleen elektrisch. Aan hem de schone taak om Elon Musk en zijn Tesla schrik aan te jagen; bestseller Model Y is een belangrijke concurrent. Inmiddels heeft Cupra de smaak te pakken, want nog in 2024 komt de Terramar op de markt, een plug-in hybride die nauw verwant is aan de Tiguan.



Cupra Tavascan prijs



Terug naar de Tavascan. Er komen drie versies. De Tavascan Business (49.990 euro) en Adrenaline (56.490 euro) hebben een 268 pk sterke elektromotor. De Business-uitvoering haalt 568 kilometer, de iets dorstiger Adrenaline 545 kilometer. Topmodel is de VZ Adrenaline (62.990 euro) met liefst 340 pk. Dat vermogen wordt via alle vier de wielen op de weg overgebracht. In ruil voor het sportieve geweld moet je wat betreft actieradius wat kleine concessies doen; na 514 kilometer is de batterij leeg.

Ten aanval

Alle Tavascannen halen hun energie uit een batterij van 77 kWh (netto), die in het ideale geval met maximaal 135 kW kan worden opgeladen. Voor wie ingevoerd is in de EV-geheimen van Volkswagen, is dit geen verrassing. Maar de Tavascan doet er alles aan om niet herkend te worden als Duitser. Hij heeft bijvoorbeeld een verlicht merkembleem op de motorkap én aan de achterkant en is verder voorzien van een opvallende diffusor.

Ook in het interieur is de Tavascan schaamteloos. Het is een druk maar stijlvol en origineel geheel, met uiteraard de koperkleurige Cupra-accenten. Meest opvallend is de zwevende middenconsole ('spine'), die een aanval lijkt te doen op de bekerhouders. Daaronder zit een opbergvak waarin je ook je smartphone kunt opladen.

Deze sculptuur heeft niet alleen voordelen: hij neemt erg veel ruimte in en is bovendien alleen uitgerust met de knop voor de alarmlichten. De sportstoelen en het 15-inch display in het midden zijn standaard op alle uitvoeringen. Maar een warmtepomp zoek je tevergeefs; Cupra vraagt voor alle versies van de Tavascan een meerprijs van 1495 euro (onderdeel van het Winterpakket).



Tavascan VZ test

Voor een auto die zó graag stoer en sportief wil zijn, grijpen we meteen naar de sleutel van de sterkste uitvoering, de VZ. De sprint vanuit stilstand naar 100 km/h doet de Cupra in 5,5 seconden. Dat klinkt indrukwekkend, maar gevoelsmatig gaat het langzamer. Het vermogen wordt mooi lineair opgebouwd, maar onze bloedsomloop kan de snelheid nog bijbenen zonder te gaan kolken.

Maar de grootste verrassing is dat hij lang niet zo sportief rijdt als-ie oogt. Het ESP is streng als een dominee in een Veluwse kerk en staat geen enkele uitbraak van de achterkant toe. Veel te vroeg grijpt het bestraffend in. Waar is het rebelse karakter dat Cupra-CEO Wayne Griffith zijn gehoor tijdens persconferenties altijd inpepert?



Een beetje tam



Een sportievere afstemming had de Tavascan onderscheiden van zijn onopvallende familieleden uit Wolfsburg, Ingolstadt en Mlada Boleslav. Maar zelfs in de sportiefste Cupra-modus, die je kunt instellen via de rechter satelliet op het stuur, blijft hij een beetje tam. Al kun je hem toch vlot door de bocht sturen vanwege de standaard progressieve besturing, waarbij de besturing directer wordt naarmate je het stuur verder naar links of rechts beweegt.



Cupra Tavascan VZ Adrenaline specs

2 elektromotoren, 340 pk, 545 Nm

0-100 km/h in 5,5 s, 180 km/h

77 kWh (514 km), 16,7 kWh/100 km

L/B/H: 4644/1861/1597 mm, 540 l, 2078 kg

prijs: 62.990 euro

De mate van terugkoppeling kun je in twee programma's instellen, maar zelfs in het meest sportieve merk je dat de Tavascan een zwaargewicht is van meer dan 2,2 ton. Een tegenvaller die we niet hadden ingecalculeerd: het samenspel tussen remmen via recuperatie en via het remsysteem is niet zo vloeiend. De hoge recuperatiestand werkt het beste voor een soepele rijstijl.

Durven kopers een Cupra aan?



Boven elke kritiek verheven is het adaptieve onderstel (standaard bij de VZ), dat ook nu weer goed werk verricht en in 15 standen kan worden ingesteld. Het spannendst is of de kopers het aandurven om voor Cupra te kiezen. Het merk blijft nog een vreemde eend naast het keurige Volkswagen, Skoda en Audi, maar toont met zijn gedurfde design aan dat het niet voor saaie mensen is. Jammer dat de rijeigenschappen niet iets beter aansluiten bij de veelbelovende buitenkant.