Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 17 (2023)

Vrijdagmiddag, half vijf. Computer uit, de deur van je werkplek kan achter je dicht, het weekend is begonnen. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin Toyota, Skoda en Cupra slim bezig zijn, maar Volkswagen pech heeft. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top –Toyota wil eindelijk een echt EV-merk worden

Er waait een frisse wind door de organisatie van Toyota. De nieuwe CEO wil van het automerk toch een echt EV-merk maken. Dat is goed nieuws, want wij blieven onze EV’s graag met 10 jaar garantie. Dit is zijn driestappenplan.

+ Top – De motor van jouw Peugeot, Opel of Citroën wordt nu al getest voor e-fuels

Elektrische aandrijflijnen hebben de toekomst, maar ook voor verbrandingsmotoren is nog plek dankzij de EU-uitzondering voor e-fuels. Ook Stellantis zwicht voor de chames van e-fuels en test de nieuwe brandstof op een heleboel motoren.

+ Top – Skoda werkt aan precies de juiste EV-modellen

Skoda lanceert tussen nu en 2026 maar liefst zes nieuwe EV’s. Wij verheugen ons het meest op de twee elektrische modellen in typische Skoda-segmenten: de elektrische stationwagon en de betaalbare elektrische hatchback.

- Flop – Volkswagen heeft een probleem: China blieft geen elektrische VW's meer

Elektrische auto’s zijn voor een steeds groter deel van de autoverkopen verantwoordelijk. Zo ook bij de Volkswagen Group. Alleen in China lijkt men te zijn uitgekeken op de elektrische Volkswagen-producten.

- Flop – Is er eindelijk een Toyota Prius die je wil kopen, wordt-ie peperduur

De prijs van de Toyota Prius in Duitsland is bekend. Die in Nederland nog niet. Maar met slim rekenen, denken we een zeer nauwkeurige schatting te kunnen maken. En van dat bedrag worden we niet blij …

- Flop – Slecht nieuws voor Alfa Romeo: Cupra komt klantjes pikken

Cupra heeft de Cupra Tavascan (2023) onhuld. En dat moet Alfa Romeo niet lekker zitten. De Cupra Tavascan is een elektrische suv met in de basis achterwielaandrijving die gemaakt is voor sportieve bestuurders. Dat was voor het tijdperk van elektrificatie het domein van Alfa Romeo.